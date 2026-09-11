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Napoli-Bologna: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Gli azzurri di Massimiliano Allegri, reduci da tre ko consecutivi, ospitano al Maradona i rossoblù di Domenico Tedesco nella quarta giornata di Serie A
3 min
napoliBolognaprobabili formazioni

NAPOLI - Vincere e ripartite. È questo l'obiettivo in casa Napoli in vista della sfida del Maradona contro il Bologna in programma domenica 13 settembre alle ore 18. La formazione di Massimiliano Allegri, infatti, è reduce da tre sconfitte consecutive: dopo i ko in campionato contro Como (1-2) e Inter (3-2 dopo essere andati avanti 0-2), gli azzurri hanno perso anche all'esordio in Champions League in casa contro l'Arsenal (0-1 firmato Odegaard). Era successo solo una volta negli ultimi 60 anni (nel 2000-01, annata conclusa con la retrocessione in Serie B nonostante il cambio in panchina Zeman-Mondonico) che il Napoli perdesse tre delle prime quattro partite stagionali. Urge dunque una immediata inversione di tendenza: il tempo per recuperare c'è, ma vietato commettere ulteriori passi falsi. Ma "Se Atene piange, Sparta non ride". Sì, perché anche il Bologna è partito con il freno a mano tirato: i rossoblù di Domenico Tedesco fin qui hanno racimolato solo un punto, frutto del 2-2 acciuffato in extremis nell'ultima uscita al Dall'Ara nel derby emiliano contro il Sassuolo. In precedenza erano invece arrivate le sconfitte contro Lazio (0-1) e Atalanta (1-0). Al Maradona, dunque, in palio punti importantissimi per avvicinarsi alla pausa con un po' più di ottimismo. 

Napoli-Bologna: diretta tv e streaming

Napoli-Bologna, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 13 settembre alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport e Sky Calcio. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

 

 

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

NAPOLI (4-3-3-): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Allegri. 

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Odegaard, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Tedesco. 

 

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