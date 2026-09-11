Lecce-Monza: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Il Lecce riceve il Monza nel quarto turno del campionato di Serie A. Dopo la vittoria all'esordio sul campo del Venezia, i salentini hanno rimediato due sconfitte di fila, contro Roma e Cagliari, e cercano il riscatto in casa contro i brianzoli. La partita è in programma domenica 13 settembre alle ore 15. Il Monza, invece, ha solo un punto in classifica dopo tre giornate: ha perso nelle prime due gare di campionato contro Inter e Udinese e ha pareggiato nello scorso turno 1-1 a Parma. La sfida sarà diretta dal Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Domenico Fontemurato e Dario Garzelli.
Dove vedere Lecce-Monza: diretta tv e streaming
La partita tra Lecce e Monza, in programma domenica alle 15, sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Lecce-Monza, probabili formazioni
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Maleh; Pierotti, Coulibaly, Monteiro; Stulic. All. Di Francesco
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Robinson; Dany Mota. All. Juric
ARBITRO: Crezzini. ASSISTENTI: Fontemurato e Garzelli. QUARTO UOMO: La Penna. VAR: Cosso. AVAR: Meraviglia.