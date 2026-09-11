Lecce-Monza: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Il Lecce riceve il Monza nel quarto turno del campionato di Serie A. Dopo la vittoria all'esordio sul campo del Venezia, i salentini hanno rimediato due sconfitte di fila, contro Roma e Cagliari, e cercano il riscatto in casa contro i brianzoli. La partita è in programma domenica 13 settembre alle ore 15. Il Monza, invece, ha solo un punto in classifica dopo tre giornate: ha perso nelle prime due gare di campionato contro Inter e Udinese e ha pareggiato nello scorso turno 1-1 a Parma. La sfida sarà diretta dal Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Domenico Fontemurato e Dario Garzelli.