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Como-Parma: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Fabregas si rituffa nel campionato dopo la notte da sogno in Champions, al Sinigaglia arrivano i ducali di Cuesta
2 min
ComoparmaSerie A

Lunedì alle 18.30 il Sinigaglia accende i riflettori su Como-Parma, sfida della quarta giornata di Serie A. I lariani di Fabregas arrivano all’appuntamento lanciati da un avvio brillante, con sette punti raccolti nelle prime tre gare, e una notte indimenticabile della prima volta in Champions League con il poker rifilato al Lipsia. Dall’altra parte c’è un Parma ancora alla ricerca della prima vittoria, fermo a un punto dopo tre turni. Il Como vuole sfruttare entusiasmo e fattore campo per restare nelle zone nobili della classifica, Cuesta chiede invece ai suoi una svolta, soprattutto sul piano offensivo, dopo appena un gol segnato finora. Tre punti pesanti in palio al Sinigaglia: per il Como valgono la conferma, per il Parma possono rappresentare la ripartenza.

Dove vedere Como-Parma: diretta tv e streaming

La partita tra Como e Parma, in programma alle ore 18.30 di lunedì 14 settembre, sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Dazn canale 214.

Como-Parma, probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez, Yan Couto, Chalobah, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Diao, Caqueret, J.Rodriguez; Kean. All. Fabregas

PARMA (3-5-2): Corvi, Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Fabbian, Keita, Ordonez, Valeri; Romero, Lontani. All. Cuesta

Arbitro: Mucera. Assistenti: Biffi-Santarossa. IV Uomo: Massa. VAR e AVAR: Giua-Mazzoleni.
 

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