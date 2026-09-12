Inter-Udinese: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

San Siro è pronto per Inter-Udinese, monday night che chiude la quarta giornata di Serie A . I nerazzurri arrivano alla sfida a punteggio pieno, forti di tre vittorie nelle prime tre giornate, e vogliosi di rifarsi dopo l'amaro ko del Bernabeu alla prima in Champions . La squadra di Chivu vuole confermare il grande avvio in campionato e difendere la prima posizione davanti al proprio pubblico per riscattare l'ultima sfortunata uscita in terra spagnola. Di fronte, però, c’è un’Udinese pronta a giocarsi le proprie carte senza timori, dopo aver raccolto quattro punti in tre partite. I friulani cercano il riscatto dopo il ko in rimonta contro la Lazio e sognano un’altra notte da ricordare a San Siro. Un campo che evoca dolci ricordi: proprio nella scorsa stagione l’Udinese riuscì a sorprendere l’Inter vincendo 2-1. Alle 20.45 il verdetto: l’Inter cerca continuità, l’Udinese il colpo capace di ribaltare i pronostici.

Dove vedere Inter-Udinese: diretta tv e streaming

La partita tra Inter e Udinese in programma alle ore 20.45 di lunedì 14 settembre, sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Dazn canale 214 e su Sky Sport 251. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su NowTv e SkyGo.