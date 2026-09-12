Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Inter-Udinese: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

I nerazzurri di Chivu ospitano i bianconeri di Runjaic a San Siro nel monday night della 4ª giornata di Serie A
3 min
InterUdineseSerie A

San Siro è pronto per Inter-Udinese, monday night che chiude la quarta giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano alla sfida a punteggio pieno, forti di tre vittorie nelle prime tre giornate, e vogliosi di rifarsi dopo l'amaro ko del Bernabeu alla prima in Champions. La squadra di Chivu vuole confermare il grande avvio in campionato e difendere la prima posizione davanti al proprio pubblico per riscattare l'ultima sfortunata uscita in terra spagnola. Di fronte, però, c’è un’Udinese pronta a giocarsi le proprie carte senza timori, dopo aver raccolto quattro punti in tre partite. I friulani cercano il riscatto dopo il ko in rimonta contro la Lazio e sognano un’altra notte da ricordare a San Siro. Un campo che evoca dolci ricordi: proprio nella scorsa stagione l’Udinese riuscì a sorprendere l’Inter vincendo 2-1. Alle 20.45 il verdetto: l’Inter cerca continuità, l’Udinese il colpo capace di ribaltare i pronostici.

Dove vedere Inter-Udinese: diretta tv e streaming

La partita tra Inter e Udinese in programma alle ore 20.45 di lunedì 14 settembre, sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Dazn canale 214 e su Sky Sport 251. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su NowTv e SkyGo.

 

 

Inter-Udinese, probabili formazioni

INTER (3-5-2): J.Martinez, Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Carlos Augusto; Esposito, L.Marintez. All. Chivu

UDINESE (3-4-2-1): Okoye, Abankwah, Kabasele, Ebosse: Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Unai Gomez; Davis. All. Runjaic.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Moro-Yoshikawa. IV Uomo: Colombo. VAR e AVAR: Marini-Gariglio.
 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS