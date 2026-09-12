Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Torino-Roma: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Dopo la trasferta di Champions con il Fenerbahce, i giallorossi fanno visita ai granata nella quarta giornata di Serie A
2 min
Serie ATorinoRoma

A punteggio pieno dopo tre giornate di Serie A e reduce dal pareggio esterno con il Fenerbahce all'esordio di Champions, con un secondo tempo di sofferenza. La Roma di Gasperini si ributta così sul campionato, dove sarà ospite di un Torino che dopo aver perso le prime due partite ha vinto l'ultima al Franchi con la Fiorentina. I giallorossi vogliono i 3 punti per mettere pressione all'Inter, che giocherà subito dopo a San Siro contro l'Udinese, mentre i granata devono ancora trovare la loro identità con Abate.

Dove vedere Torino-Roma: diretta tv e streaming

La sfida dell'Olimpico Grande Torino sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN lunedì 14 settembre alle 18:30.

Torino-Roma: probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Allenatore: Abate.

A disposizione: Paleari, Mascardi, Biraghi, Belghali, Patterson, Coco, Ilkhan, Bragança, Aboukhlal, Oristanio, Anjorin, Gineitis, Kulenovic, Zapata, Casadei.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Lulli, Rensch, Ghilardi, Koulierakis, El Aynaoui, Koné, Pellegrini, De Roon, Dybala, Castro.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Tegoni, Fontani. Quarto ufficiale: Sozza. Var: Aureliano. Avar: Ghersini.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS