Torino-Roma: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

A punteggio pieno dopo tre giornate di Serie A e reduce dal pareggio esterno con il Fenerbahce all'esordio di Champions, con un secondo tempo di sofferenza. La Roma di Gasperini si ributta così sul campionato, dove sarà ospite di un Torino che dopo aver perso le prime due partite ha vinto l'ultima al Franchi con la Fiorentina. I giallorossi vogliono i 3 punti per mettere pressione all'Inter, che giocherà subito dopo a San Siro contro l'Udinese, mentre i granata devono ancora trovare la loro identità con Abate.