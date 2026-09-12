- 10'M. Cancellieri (ass. : M. Zaccagni)
- 39'T. Noslin
ROMA - Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio capolista a punteggio pieno con Roma e Inter e autentica rivelazione di questo avvio di stagione, ospita allo stadio Olimpico il 'suo passato', quel Milan, oggi nelle mani di Ruben Amorim, reduce dal cocente pareggio all'Allianz Stadium con la Juventus - firmato Federico Gatti a tempo scaduto - dopo i successi nelle prime due uscite stagionali.
18:50
45'+3 - Finisce il primo tempo
Dopo tre minuti di recupero, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi: Lazio avanti sul Milan 2-0.
18:47
45' - Tentativi di Loftus-Cheek e Gila
L'inglese ci prova dal limite: il suo tiro, deviato da Zaccagni, assume una traiettoria insidiosa che si spegne sul fondo. Sugli sviluppi del seguente corner, svetta l'ex di turno, ma Mandas blocca sicuro.
18:43
39' - RADDOPPIO DELLA LAZIO
Tavares di forza, in profondità per Taylor che mette in mezzo, bagarre nell'area piccola con Pavlovic che manda la palla contro la traversa poi, De Winter, nel disperato tentativo di rinviare, colpisce Noslin, coraggiosamente sportosi in avanti col volto, con la sfera che finisce in rete.
18:39
37' - Il Milan non spaventa Mandas
Cross di Chukwueze e girata di testa di Pavlovic: palla alta.
18:35
33' - Ci prova ancora l'ex Inter
Cross morbido di Tavares, Frattesi ci prova con la punta, ma sbatte contro l'esterno della rete.
18:31
29' - Frattesi sfiora il gol
Servito involontariamente da Rabiot, l'ex Inter non trova il secondo palo di pochissimo.
18:28
25' - Cooling break
Breve pausa intorno alla metà del primo tempo: Lazio avanti sul Milan 1-0.
18:25
21' - Lazio a un passo dal raddoppio
Palla geniale di Frattesi per Zaccagni, miracoloso Maignan in uscita disperata all'altezza dell'area piccola.
18:21
19' - Clamoroso errore di Mandas
Il portiere biancoceleste serve involontariamente Modric, poi Belahyane salva tutto su Gonçalo Ramos.
18:18
16' - Si rivede il Milan
Chukwueze, con un tiro ampiamente fuori misura, conclude una bella azione del Milan.
18:12
10' - GOL DI CANCELLIERI
Nuno Tavares porta palla e si accentra, poi splendida imbucata per Zaccagni, che regala al compagno un assist al bacio sul secondo palo: Lazio in vantaggio.
18:10
7' - Ancora Lazio!
Floriani sfonda sull'out di destra e mette in mezzo: Noslin ci prova in spaccata, ma Maignan blocca.
18:07
5' - Ci prova Zaccagni
L'esterno della Nazionale salta Chukwueze, entra in area e calcia a giro: Maignan mette in angolo.
18:07
4' - Protesta Cancellieri
L'esterno biancoceleste va via ad Estupinan e cade in area: vane le sue plateali richieste di un penalty.
18:06
3' - Mandas salva la Lazio
Invenzione di Modric e zuccata di Chukwueze, il portiere biancoceleste ci arriva in tuffo.
18:02
1' - Partiti!
È iniziato il match all'Olimpico.
17:55
Tutto pronto all'Olimpico
Squadre in campo: tra poco inizia Lazio-Milan.
17:45
Gattuso, forfait last minute
Doekhi sarà costretto a operarsi ed è stato escluso dalla lista dei convocati del tecnico biancoceleste: I DETTAGLI.
17:30
La gestione di Rabiot
Amorim sembra avere le idee chiare sul ruolo preciso che l'ex Juve deve ricoprire in campo: le parole in conferenza stampa.
17:15
C'è un uomo al comando...
Inevitabilmente... Lazio-Milan è la partita di Gennaro Gattuso. L'APPROFONDIMENTO.
17:00
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Šutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All.: Gattuso.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. All.: Amorim.
16:45
Il pronostico
QUI tutte le comparazioni delle quote.
16:30
Dove vederla in tv e streaming
Ecco dove sarà possibile assistere al match tra Lazio e Milan: QUI TUTTI I DETTAGLI.
Stadio Olimpico, Roma