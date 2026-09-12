Il Cagliari vola e vince anche a Bergamo: Mendy e Maldini stendono l'Atalanta di Sarri

Cade ancora l'Atalanta, questa volta sul campo di casa, dove il Cagliari di Pisacane , già reduce dal successo sul Lecce, si impone con il finale di 2-1 trascinato dalle reti di Mendy (19') e dell'ex - non esultante - Maldini (61', rig.): di Scamacca la rete del momentaneo pareggio (41'). Un risultato valido per la quarta giornata di campionato e che segue inoltre la rimonta subita dalla Roma all'Olimpico. L'agenda di Sarri prevede ora la gara esterna contro la Juventus di Spalletti ( impegnata contro il Sassuolo al Mapei ) in programma domenica 20 settembre, mentre il Cagliari scenderà sul campo dell' Udinese sabato 19 e affronterà poi i bianconeri l'11 ottobre alla Unipol Domus.

Atalanta-Cagliari: il racconto della partita

Ritmi subito alti a Bergamo, con Scamacca che al 7' spaventa gli ospiti con un destro respinto da Caprile. Non passa molto che l'attaccante azzurro riceve di testa l'assist di Rowe senza però imprimere abbastanza forza da battere il portiere. Al primo quarto di gioco, Romano ci prova dalla distanza con un sinisttro potente e ben mirato all'angolino: Carnesecchi risponde presente. Nonostante il possesso della Dea, a sbloccare le marcature sono i sardi, che al 19' va a segno con l'inserimento vincente di Mendy agevolato dalla traversa. Al 27', l'ex della serata Maldini costringe Carnesecchi con un destro dalla distanza a respingere con i pugni la chance del raddoppio. Gli orobici si lanciano allora a caccia del pareggio e al 41' Scamacca che di prima intenzione incontra la deviazione di Obert e supera Caprile. Nella ripresa, la formazione di Pisacane torna all'attacco e centra il raddoppio con Mendy al 52': marcatura però invalidata per fuorigioco. Poi, scoccata l'ora di gioco, Arena rileva il tocco col braccio di Kolasinac e indica il dischetto: dagli 11 metri, Maldini riporta il Cagliari in vantaggio ma senza esultare. Al 76', Samardzic si esibise in un finissimo dribbling e si ritaglia lo spazio per la conclusione che si spegne però a lato. Nel finale assedio dell'Atalanta, ma al triplice fischio fanno festa gli ospiti.