Pagelle Atalanta-Cagliari: Maldini decisivo, Mendy crea scompiglio. Ederson esaurisce la benzina 

Il Cagliari espugna 2-1 il campo dell'Atalanta in un match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Grazie a questo successo i sardi si portano a 9 punti in classifica mentre la formazione di Sarri resta ferma a quota 6. Gli ospiti vanno in vantaggio con Mendy al 19'. Pareggio degli orobici al 41' con Scamacca e rete decisiva messa a segno su rigore da Daniel Maldini al 61'.
Le pagelle dell'Atalanta
Carnesecchi 6 C’è su Romano e Maldini, presente anche su Obert. Non può nulla sui gol del Cagliari.
Bellanova 6 Un paio di efficaci letture difensive, si sgancia sulla destra, meno bene nei cross.
Kossounou 5.5 In ritardo sul gol di Mendy, per il resto poche sbavature.
Scalvini 6 Tiene in gioco Adopo sullo 0-1, ma fa partire l’azione dell’1-1.
Kolasinac 5 Si prende un paio di sverniciate, braccio largo in occasione del calcio di rigore. Patisce parecchio. Bernasconi (23’ st) 5.5 Affonda, ma senza essere concreto.
Samardzic 6.5 Primo tempo di sostanza e di corsa. Manca di un soffio il 2-2 dopo aver saltato tre avversari nello stretto con un numero di alta scuola. Raspadori (31’ st) ng.
Kessié 6 Non è un regista e si sa, smista palloni senza sbagliare troppo. Esce comunque fra gli applausi. Pasalic (40’ st) ng.
Ederson 5 C’è qualche imprecisione non da lui, cala nel finale quando si esaurisce la benzina.
De Ketelaere 6 Si accende a tratti, alterna giocate a momenti in cui esce dalla partita.
Scamacca 6.5 Davanti lotta per più di un’ora, la fortuna lo aiuta sul gol. Krstovic (23’ st) 5.5 Pasticcia un po' troppo negli ultimi sedici metri.
Rowe 6 Approccia bene, poi i sardi gli prendono le misure. Punta spesso, per lo meno ci prova.
All. Sarri 5 Squadra poco concreta e con poche idee. Gli unici spunti arrivano da giocate dei singoli.
Le pagelle del Cagliari
Caprile 6 Non ci sono interventi di rilievo, si limita all’ordinario.
Zé Pedro 6.5 Attento in fase difensiva, si fa apprezzare anche quando galoppa in avanti. Sugawara (23’ st) 6 Dà manforte nell’ultimo quarto di gara.
Deiola 6.5 Solido dietro, propizia il calcio di rigore.
Rodriguez 6.5 Concede poco a Scamacca, meno a Krstovic, usa ogni mezzo disponibile per fermare la Dea.
Obert 6.5 Fa buona guardia sulla sua corsia, si sovrappone quando gli viene concessa la possibilità.
Romano 6.5 Prova di sostanza, si fa vedere cercando qualche imbucata, resiste nonostante i crampi.
Winks 6.5 Macina chilometri in mediana, si fa sempre trovare al posto giusto.
Fazzini 5.5 Fatica a entrare in partita, un’oretta scarsa sottotono. Fadera (12’ st) 5.5 Non punge con la sua velocità.
Adopo 6.5 Confeziona l’assist per lo 0-1 di Mendy, sgobba parecchio in fase di non possesso.
Maldini 6.5 Freddo dal dischetto, rientra sulla linea di centrocampo quando necessario. Decisivo. Kofler (34’ st) ng.
Mendy 7 Terzo gol in Serie A, terzo all’Atalanta e gliene annullano un altro. Crea scompiglio quando alza i giri al motore. Kevin Carlos (34’ st) ng.
All. Pisacane 7 Tre punti meritati su un campo non certo facile. Si vede un Cagliari ordinato, ben messo in campo e con idee chiare.
Il Cagliari espugna 2-1 il campo dell'Atalanta in un match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Grazie a questo successo i sardi si portano a 9 punti in classifica mentre la formazione di Sarri resta ferma a quota 6. Gli ospiti vanno in vantaggio con Mendy al 19'. Pareggio degli orobici al 41' con Scamacca e rete decisiva messa a segno su rigore da Daniel Maldini al 61'.
Le pagelle dell'Atalanta
Carnesecchi 6 C’è su Romano e Maldini, presente anche su Obert. Non può nulla sui gol del Cagliari.
Bellanova 6 Un paio di efficaci letture difensive, si sgancia sulla destra, meno bene nei cross.
Kossounou 5.5 In ritardo sul gol di Mendy, per il resto poche sbavature.
Scalvini 6 Tiene in gioco Adopo sullo 0-1, ma fa partire l’azione dell’1-1.
Kolasinac 5 Si prende un paio di sverniciate, braccio largo in occasione del calcio di rigore. Patisce parecchio. Bernasconi (23’ st) 5.5 Affonda, ma senza essere concreto.
Samardzic 6.5 Primo tempo di sostanza e di corsa. Manca di un soffio il 2-2 dopo aver saltato tre avversari nello stretto con un numero di alta scuola. Raspadori (31’ st) ng.
Kessié 6 Non è un regista e si sa, smista palloni senza sbagliare troppo. Esce comunque fra gli applausi. Pasalic (40’ st) ng.
Ederson 5 C’è qualche imprecisione non da lui, cala nel finale quando si esaurisce la benzina.
De Ketelaere 6 Si accende a tratti, alterna giocate a momenti in cui esce dalla partita.
Scamacca 6.5 Davanti lotta per più di un’ora, la fortuna lo aiuta sul gol. Krstovic (23’ st) 5.5 Pasticcia un po' troppo negli ultimi sedici metri.
Rowe 6 Approccia bene, poi i sardi gli prendono le misure. Punta spesso, per lo meno ci prova.
All. Sarri 5 Squadra poco concreta e con poche idee. Gli unici spunti arrivano da giocate dei singoli.