Pagelle Atalanta-Cagliari: Maldini decisivo, Mendy crea scompiglio. Ederson esaurisce la benzina 

Le pagelle dell'Atalanta

Carnesecchi 6 C’è su Romano e Maldini, presente anche su Obert. Non può nulla sui gol del Cagliari.

Bellanova 6 Un paio di efficaci letture difensive, si sgancia sulla destra, meno bene nei cross.

Kossounou 5.5 In ritardo sul gol di Mendy, per il resto poche sbavature.

Scalvini 6 Tiene in gioco Adopo sullo 0-1, ma fa partire l’azione dell’1-1.

Kolasinac 5 Si prende un paio di sverniciate, braccio largo in occasione del calcio di rigore. Patisce parecchio. Bernasconi (23’ st) 5.5 Affonda, ma senza essere concreto.

Samardzic 6.5 Primo tempo di sostanza e di corsa. Manca di un soffio il 2-2 dopo aver saltato tre avversari nello stretto con un numero di alta scuola. Raspadori (31’ st) ng.

Kessié 6 Non è un regista e si sa, smista palloni senza sbagliare troppo. Esce comunque fra gli applausi. Pasalic (40’ st) ng.

Ederson 5 C’è qualche imprecisione non da lui, cala nel finale quando si esaurisce la benzina.

De Ketelaere 6 Si accende a tratti, alterna giocate a momenti in cui esce dalla partita.

Scamacca 6.5 Davanti lotta per più di un’ora, la fortuna lo aiuta sul gol. Krstovic (23’ st) 5.5 Pasticcia un po' troppo negli ultimi sedici metri.

Rowe 6 Approccia bene, poi i sardi gli prendono le misure. Punta spesso, per lo meno ci prova.

All. Sarri 5 Squadra poco concreta e con poche idee. Gli unici spunti arrivano da giocate dei singoli.