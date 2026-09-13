Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pagelle Atalanta-Cagliari: Maldini decisivo, Mendy crea scompiglio. Ederson esaurisce la benzina 

De Ketelaere si accende a tratti, Kessié smista palloni senza sbagliare troppo, Kolasinac soffre: i voti delle due squadre
Giordano Signorelli

Il Cagliari espugna 2-1 il campo dell'Atalanta in un match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Grazie a questo successo i sardi si portano a 9 punti in classifica mentre la formazione di Sarri resta ferma a quota 6. Gli ospiti vanno in vantaggio con Mendy al 19'. Pareggio degli orobici al 41' con Scamacca e rete decisiva messa a segno su rigore da Daniel Maldini al 61'.

Le pagelle dell'Atalanta

Carnesecchi 6 C’è su Romano e Maldini, presente anche su Obert. Non può nulla sui gol del Cagliari.  
Bellanova 6 Un paio di efficaci letture difensive, si sgancia sulla destra, meno bene nei cross.  
Kossounou 5.5 In ritardo sul gol di Mendy, per il resto poche sbavature.  
Scalvini 6 Tiene in gioco Adopo sullo 0-1, ma fa partire l’azione dell’1-1.  
Kolasinac 5 Si prende un paio di sverniciate, braccio largo in occasione del calcio di rigore. Patisce parecchio. Bernasconi (23’ st) 5.5 Affonda, ma senza essere concreto. 
Samardzic 6.5 Primo tempo di sostanza e di corsa. Manca di un soffio il 2-2 dopo aver saltato tre avversari nello stretto con un numero di alta scuola. Raspadori (31’ st) ng. 
Kessié 6 Non è un regista e si sa, smista palloni senza sbagliare troppo. Esce comunque fra gli applausi. Pasalic (40’ st) ng.  
Ederson 5 C’è qualche imprecisione non da lui, cala nel finale quando si esaurisce la benzina.  
De Ketelaere 6 Si accende a tratti, alterna giocate a momenti in cui esce dalla partita.  
Scamacca 6.5 Davanti lotta per più di un’ora, la fortuna lo aiuta sul gol. Krstovic (23’ st) 5.5 Pasticcia un po' troppo negli ultimi sedici metri.  
Rowe 6 Approccia bene, poi i sardi gli prendono le misure. Punta spesso, per lo meno ci prova.  
All. Sarri 5 Squadra poco concreta e con poche idee. Gli unici spunti arrivano da giocate dei singoli. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le pagelle del Cagliari

Caprile 6 Non ci sono interventi di rilievo, si limita all’ordinario.  
Zé Pedro 6.5 Attento in fase difensiva, si fa apprezzare anche quando galoppa in avanti. Sugawara (23’ st) 6 Dà manforte nell’ultimo quarto di gara.  
Deiola 6.5 Solido dietro, propizia il calcio di rigore.  
Rodriguez 6.5 Concede poco a Scamacca, meno a Krstovic, usa ogni mezzo disponibile per fermare la Dea.  
Obert 6.5 Fa buona guardia sulla sua corsia, si sovrappone quando gli viene concessa la possibilità. 
Romano 6.5 Prova di sostanza, si fa vedere cercando qualche imbucata, resiste nonostante i crampi.  
Winks 6.5 Macina chilometri in mediana, si fa sempre trovare al posto giusto.  
Fazzini 5.5 Fatica a entrare in partita, un’oretta scarsa sottotono. Fadera (12’ st) 5.5 Non punge con la sua velocità.  
Adopo 6.5 Confeziona l’assist per lo 0-1 di Mendy, sgobba parecchio in fase di non possesso.  
Maldini 6.5 Freddo dal dischetto, rientra sulla linea di centrocampo quando necessario. Decisivo. Kofler (34’ st) ng. 
Mendy 7 Terzo gol in Serie A, terzo all’Atalanta e gliene annullano un altro. Crea scompiglio quando alza i giri al motore. Kevin Carlos (34’ st) ng. 
All. Pisacane 7 Tre punti meritati su un campo non certo facile. Si vede un Cagliari ordinato, ben messo in campo e con idee chiare. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il Cagliari espugna 2-1 il campo dell'Atalanta in un match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Grazie a questo successo i sardi si portano a 9 punti in classifica mentre la formazione di Sarri resta ferma a quota 6. Gli ospiti vanno in vantaggio con Mendy al 19'. Pareggio degli orobici al 41' con Scamacca e rete decisiva messa a segno su rigore da Daniel Maldini al 61'.

Le pagelle dell'Atalanta

Carnesecchi 6 C’è su Romano e Maldini, presente anche su Obert. Non può nulla sui gol del Cagliari.  
Bellanova 6 Un paio di efficaci letture difensive, si sgancia sulla destra, meno bene nei cross.  
Kossounou 5.5 In ritardo sul gol di Mendy, per il resto poche sbavature.  
Scalvini 6 Tiene in gioco Adopo sullo 0-1, ma fa partire l’azione dell’1-1.  
Kolasinac 5 Si prende un paio di sverniciate, braccio largo in occasione del calcio di rigore. Patisce parecchio. Bernasconi (23’ st) 5.5 Affonda, ma senza essere concreto. 
Samardzic 6.5 Primo tempo di sostanza e di corsa. Manca di un soffio il 2-2 dopo aver saltato tre avversari nello stretto con un numero di alta scuola. Raspadori (31’ st) ng. 
Kessié 6 Non è un regista e si sa, smista palloni senza sbagliare troppo. Esce comunque fra gli applausi. Pasalic (40’ st) ng.  
Ederson 5 C’è qualche imprecisione non da lui, cala nel finale quando si esaurisce la benzina.  
De Ketelaere 6 Si accende a tratti, alterna giocate a momenti in cui esce dalla partita.  
Scamacca 6.5 Davanti lotta per più di un’ora, la fortuna lo aiuta sul gol. Krstovic (23’ st) 5.5 Pasticcia un po' troppo negli ultimi sedici metri.  
Rowe 6 Approccia bene, poi i sardi gli prendono le misure. Punta spesso, per lo meno ci prova.  
All. Sarri 5 Squadra poco concreta e con poche idee. Gli unici spunti arrivano da giocate dei singoli. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A
1
Pagelle Atalanta-Cagliari: Maldini decisivo, Mendy crea scompiglio. Ederson esaurisce la benzina 
2
Le pagelle del Cagliari

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS