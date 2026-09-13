Pagelle Genoa-Frosinone: Palmisani decisivo, Kvernadze domina. Sprazzi di El Shaarawy!

Si è concluso con il risultato di 1-1 l'anticipo della quarta giornata di Serie A tra Genoa e Frosinone. A Marassi primo punto prezioso per i rossoblù di De Rossi, usciti comunque tra i fischi dei tifosi. I neopromossi guidati da Alvini si confermano invece squadra ben organizzata e che potrà dire la sua fino alla fine per la salvezza. Un gol per tempo: ospiti in vantaggio al 14' con Kvernadze, pari rossoblù di Vasquez al 50'. Dopo 4 giornate, inoltre, è stato decretato il primo rigore di questa stagione in Serie A. Nel corso del primo tempo, l'arbitro Rapuano dopo anche la prima revisione al Var di questo campionato ha sanzionato con il penalty un tocco di mani in area di Cittadini del Frosinone sul tiro del genoano Baldanzi. Dal dischetto si è presentato Colombo che pur spiazzando il portiere ha mandato il pallone fuori.