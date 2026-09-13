Pagelle Genoa-Frosinone: Palmisani decisivo, Kvernadze domina. Sprazzi di El Shaarawy!

Si è concluso con il risultato di 1-1 l'anticipo della quarta giornata di Serie A tra Genoa e Frosinone. A Marassi primo punto prezioso per i rossoblù di De Rossi, usciti comunque tra i fischi dei tifosi. I neopromossi guidati da Alvini si confermano invece squadra ben organizzata e che potrà dire la sua fino alla fine per la salvezza. Un gol per tempo: ospiti in vantaggio al 14' con Kvernadze, pari rossoblù di Vasquez al 50'. Dopo 4 giornate, inoltre, è stato decretato il primo rigore di questa stagione in Serie A. Nel corso del primo tempo, l'arbitro Rapuano dopo anche la prima revisione al Var di questo campionato ha sanzionato con il penalty un tocco di mani in area di Cittadini del Frosinone sul tiro del genoano Baldanzi. Dal dischetto si è presentato Colombo che pur spiazzando il portiere ha mandato il pallone fuori.
Le pagelle del Genoa
Bijlow 6.5 Parata decisiva nel finale su Bobcek.
Marcandalli 5 Sbanda sul gol di Kvernadze, vive un pomeriggio sempre in salita.
Ostigard 6 Vince il duello con Raimondo, sempre bravo sulle palle aeree
Vasquez 6 Firma il gol del pareggio con una bella girata in area di rigore. Poi l’espulsione per doppio giallo.
Ehizibue 5.5 Esordio da titolare tra luci e ombre. El Shaarawy (15’ st) 6 Dopo 16 anni torna a vestire la casacca rossoblù. Qualche buon sprazzo.
Baldanzi 6 È sempre nel vivo del gioco ma fallisce un’occasione da gol abbastanza clamorosa. Segna una rete annullata per fuorigioco di Ellertson, ha il merito di guadagnarsi un rigore. Messias (1’ st) 6 Lampi di qualità, come sempre.
Frendrup 6 Solito lottatore, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà.
Sow 6 Mette lo zampino sul gol di Vasquez, firmando l’assist dalla bandierina. Poi esce per infortunio. Amorim (34’ st) 6 Discreto impatto.
Ellertsson 5 Prova poco convincente soprattutto nel primo tempo. Meichtry (35’ st) 6 Qualche buon spunto.
Colombo 5 Spreca malamente un rigore nel finale di primo tempo. Errore da matita rossa. Vitinha (25’ st) 5.5 Un bel tiro e poco altro.
Osmajic 5.5 Lotta come un leone ma non punge.
All. De Rossi 5 Coi cambi mette un po’ a posto le cose ma nel complesso il Genoa non convince sul piano del gioco e lascia troppo campo al Frosinone.
Le pagelle del Frosinone
Palmisani 6.5 Diversi interventi decisivi, soprattutto quelli su Baldanzi e Vitinha.
Oyono 6 Non smette di correre.
Calvani 6.5 Una certezza del reparto difensivo ciociaro.
Cittadini 6 Sfortunato sul colpo di braccio che porta al rigore, per il resto buon lottatore. Monterisi (1’st) 6 Un bel salvataggio.
Bracaglia 6 Anche lui porta a casa la pagnotta.
Calò 6.5 Ottimo primo tempo, poi cala un po’. Ma è uno di quelli che accende il Frosinone.
Schmid 6.5 Serve a Kvernadze l’assist del gol del vantaggio. Hasa (26’ st) 6 Qualche buona idea.
Masini 6.5 Ex di turno, non si fa prendere dall’emozione. Alla fine si prende anche gli applausi.
Ghedjemis 6.5 Un po’ troppo innamorato del pallone ma sempre temibile. Fini (26’ st) 6 Altro ex che mette in difficoltà il Genoa.
Raimondo 5 Stavolta una prova un po’ deludente. Bobcek (26’ st) 5.5 Una buona palla gol ma anche lui potrebbe fare di più.
Kvernadze 7 Un gran bell’inserimento in area sul vantaggio del Frosinone. Per il resto gara convincente. Zerbin (42’ st) ng.
All. Alvini 6.5 Il suo Frosinone – col materiale a disposizione e in linea con quanto fatto vedere in B – ha un’identità precisa e viene a Genova per giocarsela, rischiando anche di vincere.
Si è concluso con il risultato di 1-1 l'anticipo della quarta giornata di Serie A tra Genoa e Frosinone. A Marassi primo punto prezioso per i rossoblù di De Rossi, usciti comunque tra i fischi dei tifosi. I neopromossi guidati da Alvini si confermano invece squadra ben organizzata e che potrà dire la sua fino alla fine per la salvezza. Un gol per tempo: ospiti in vantaggio al 14' con Kvernadze, pari rossoblù di Vasquez al 50'. Dopo 4 giornate, inoltre, è stato decretato il primo rigore di questa stagione in Serie A. Nel corso del primo tempo, l'arbitro Rapuano dopo anche la prima revisione al Var di questo campionato ha sanzionato con il penalty un tocco di mani in area di Cittadini del Frosinone sul tiro del genoano Baldanzi. Dal dischetto si è presentato Colombo che pur spiazzando il portiere ha mandato il pallone fuori.
Le pagelle del Genoa
Bijlow 6.5 Parata decisiva nel finale su Bobcek.
Marcandalli 5 Sbanda sul gol di Kvernadze, vive un pomeriggio sempre in salita.
Ostigard 6 Vince il duello con Raimondo, sempre bravo sulle palle aeree
Vasquez 6 Firma il gol del pareggio con una bella girata in area di rigore. Poi l’espulsione per doppio giallo.
Ehizibue 5.5 Esordio da titolare tra luci e ombre. El Shaarawy (15’ st) 6 Dopo 16 anni torna a vestire la casacca rossoblù. Qualche buon sprazzo.
Baldanzi 6 È sempre nel vivo del gioco ma fallisce un’occasione da gol abbastanza clamorosa. Segna una rete annullata per fuorigioco di Ellertson, ha il merito di guadagnarsi un rigore. Messias (1’ st) 6 Lampi di qualità, come sempre.
Frendrup 6 Solito lottatore, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà.
Sow 6 Mette lo zampino sul gol di Vasquez, firmando l’assist dalla bandierina. Poi esce per infortunio. Amorim (34’ st) 6 Discreto impatto.
Ellertsson 5 Prova poco convincente soprattutto nel primo tempo. Meichtry (35’ st) 6 Qualche buon spunto.
Colombo 5 Spreca malamente un rigore nel finale di primo tempo. Errore da matita rossa. Vitinha (25’ st) 5.5 Un bel tiro e poco altro.
Osmajic 5.5 Lotta come un leone ma non punge.
All. De Rossi 5 Coi cambi mette un po’ a posto le cose ma nel complesso il Genoa non convince sul piano del gioco e lascia troppo campo al Frosinone.