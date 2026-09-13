CortoM...ax: al Napoli di Allegri basta Lobotka per ritrovare la vittoria sul Bologna

NAPOLI - Dopo la rimonta subita a San Siro dall'Inter e il ko interno di Champions contro l'Arsenal, il Napoli rialza la testa trovando il primo successo al Maradona della nuova stagione. Ritrova i tre punti Massimiliano Allegri che riesce a scrollarsi di dosso un po' di pressione grazie al più classico dei corto muso: 1-0 al Bologna e successo che rilancia le ambizioni azzurre. Complesso l'avvio di Tedesco che resta fermo al punto conquistato settimana scorsa contro il Sassuolo, un inizio di Serie A difficile sulla panchina rossoblù con la terza sconfitta in quattro giornate.
Theate gol, il Var annulla
Allegri schiera Vergara titolare come a San Siro e il talento azzurro va subito vicino al gol al 3' con un colpo di testa che manca di poco lo specchio della porta. Al 7' il Bologna passa con Theate, una revisione del Var segnala una posizione di fuorigioco del difensore belga annullando il tutto. Il Napoli torna a farsi vedere al 18' con Hojlund che prova la deviazione aerea, anche questa volta è la precisione a mancare all'azione offensiva azzurra. Padroni di casa che provano ad imporre il proprio gioco senza però creare altri particolari pericoli dalle parti di Pessina.
Decide Lobotka, vince il Napoli
Ad inizio ripresa Allegri cambia le ali d'attacco: fuori Vergara e Politano, dentro Lang e Favasuli con la scelta che paga poco dopo l'ora di gioco. Al 66' Favasuli trova l'assist per Lobotka che sul primo palo, da vero attaccante, è puntuale all'appuntamento con la girata dell'1-0. Al 71' Hojlund va vicino al raddoppio, Pessina è bravo a deviare in corner. Tedesco dalla tribuna chiama Mbangula, l'ex Juve entra e all'87' è il più pericoloso dei rossoblù con un rigore in movimento che è solamente troppo centrale per sorprendere Milinkovic-Savic. Favasuli nel recupero sbatte sul riflesso di Pessina, Lucca non gestisce al meglio il pallone negli istanti finali e scatena la rabbia di Allegri che al triplice fischio va dritto e infuriato verso gli spogliatoi, nonostante i tre punti.