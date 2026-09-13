CortoM...ax: al Napoli di Allegri basta Lobotka per ritrovare la vittoria sul Bologna

Decide Lobotka, vince il Napoli

Ad inizio ripresa Allegri cambia le ali d'attacco: fuori Vergara e Politano, dentro Lang e Favasuli con la scelta che paga poco dopo l'ora di gioco. Al 66' Favasuli trova l'assist per Lobotka che sul primo palo, da vero attaccante, è puntuale all'appuntamento con la girata dell'1-0. Al 71' Hojlund va vicino al raddoppio, Pessina è bravo a deviare in corner. Tedesco dalla tribuna chiama Mbangula, l'ex Juve entra e all'87' è il più pericoloso dei rossoblù con un rigore in movimento che è solamente troppo centrale per sorprendere Milinkovic-Savic. Favasuli nel recupero sbatte sul riflesso di Pessina, Lucca non gestisce al meglio il pallone negli istanti finali e scatena la rabbia di Allegri che al triplice fischio va dritto e infuriato verso gli spogliatoi, nonostante i tre punti.