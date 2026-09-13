Furia Allegri dopo l'errore di Lucca nel finale di Napoli-Bologna, poi punge: "È entrato come una..."

Allegri commenta il successo del Napoli sul Bologna

Al termine del match Massimiliano Allegri ha commentato così il successo dei suoi ragazzi: "Favasuli fa contento tutti. Politano ha fatto 45 minuti, si è sacrificato, le ha giocate quasi tutte. Anche Vergara. Poi sono entrati giocatori con energie fresche e ci hanno dato una grossa mano. Pensiamo a domenica a Firenze, poi abbiamo 9 partite in 27 giorni, sono belle da giocare, dobbiamo sistemare il campionato e fare punti in Champions. Ci sarà bisogno del rientro di Anguissa e McTominay. Quando tutti saranno a disposizione sarà più facile avere energie fresche. Oggi i ragazzi hanno fatto una bella partita sul piano tecnico, a parte quando abbiamo dormito sulla punizione per fuorigioco. Non era facile c'era questa mezza paura di non fare risultato", ha spiegato il tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn, soffermandosi poi sui singoli: "De Bruyne è in cresciuta perché sta giocando, nel secondo tempo gli ho detto di muoversi di più, nel primo tempo era troppo schiacciato su Hojlund. Lui ci dà la superiorità numerica e quando ci riesce è tutto più facile. Il doppio play? C'e una grande intesa tra Gilmour e Lobotka, sono due giocatori che ci danno tanto nel palleggio, meno nell'inserimento. A parte il gol di Lobotka. Sono da inserimenti corti loro, difficile riescano a fare inserimenti lunghi. In questo momento abbiamo fuori McTominay e Anguissa, abbiamo caratteristiche diverse e cerchiamo di adeguarci a quello che abbiamo".

Allegri furioso con Lucca

"La rabbia nel finale per l'errore di Lucca? Quando stava entrando sembrava attaccato a una gruccetta, gli ho detto di aprire le spalle. Ma ha fatto bene stasera e anche con l'Arsenal. Può migliorare, a livello mentale c'è bisogno di avere fiducia. Doveva gestire meglio l'ultima palla, doveva tagliare dentro e si poteva andare a fare il 2-0. Favasuli ha un'energia pazzesca, è arrivato con entusiasmo, abbiamo bisogno di questi giocatori che portano energia ed entusiasmo. La prima vittoria al Maradona? Avevo detto 'Speriamo di vincerne una', menomale che stasera abbiamo vinto".