Furia Allegri dopo l'errore di Lucca nel finale di Napoli-Bologna, poi punge: "È entrato come una..."

Dopo tre sconfitte consecutive - due in campionato contro Como (1-2) e Inter (3-2 dopo essere andato avanti 0-2 al Meazza) e quella al debutto in Champions League al Maradona contro l'Arsenal (0-1 firmato Odegaard) - il Napoli ritrova la vittoria e davanti ai propri tifosi batte il Bologna grazie alla rete nella ripresa del centrocampista slovacco Stanislav Lobotka. Gli azzurri, prima della lunga sosta, affronteranno domenica al Franchi la Fiorentina nel primo lunch match di questa Serie A. Continua invece il momento complicato dei rossoblù di Domenico Tedesco che in quattro giornate hanno raccolto solo un punto (2-2 al Dall'Ara contro il Sassuolo nel derby emiliano) e sabato prossimo ospiteranno il Torino.
Allegri commenta il successo del Napoli sul Bologna
Al termine del match Massimiliano Allegri ha commentato così il successo dei suoi ragazzi: "Favasuli fa contento tutti. Politano ha fatto 45 minuti, si è sacrificato, le ha giocate quasi tutte. Anche Vergara. Poi sono entrati giocatori con energie fresche e ci hanno dato una grossa mano. Pensiamo a domenica a Firenze, poi abbiamo 9 partite in 27 giorni, sono belle da giocare, dobbiamo sistemare il campionato e fare punti in Champions. Ci sarà bisogno del rientro di Anguissa e McTominay. Quando tutti saranno a disposizione sarà più facile avere energie fresche. Oggi i ragazzi hanno fatto una bella partita sul piano tecnico, a parte quando abbiamo dormito sulla punizione per fuorigioco. Non era facile c'era questa mezza paura di non fare risultato", ha spiegato il tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn, soffermandosi poi sui singoli: "De Bruyne è in cresciuta perché sta giocando, nel secondo tempo gli ho detto di muoversi di più, nel primo tempo era troppo schiacciato su Hojlund. Lui ci dà la superiorità numerica e quando ci riesce è tutto più facile. Il doppio play? C'e una grande intesa tra Gilmour e Lobotka, sono due giocatori che ci danno tanto nel palleggio, meno nell'inserimento. A parte il gol di Lobotka. Sono da inserimenti corti loro, difficile riescano a fare inserimenti lunghi. In questo momento abbiamo fuori McTominay e Anguissa, abbiamo caratteristiche diverse e cerchiamo di adeguarci a quello che abbiamo".
Allegri furioso con Lucca
"La rabbia nel finale per l'errore di Lucca? Quando stava entrando sembrava attaccato a una gruccetta, gli ho detto di aprire le spalle. Ma ha fatto bene stasera e anche con l'Arsenal. Può migliorare, a livello mentale c'è bisogno di avere fiducia. Doveva gestire meglio l'ultima palla, doveva tagliare dentro e si poteva andare a fare il 2-0. Favasuli ha un'energia pazzesca, è arrivato con entusiasmo, abbiamo bisogno di questi giocatori che portano energia ed entusiasmo. La prima vittoria al Maradona? Avevo detto 'Speriamo di vincerne una', menomale che stasera abbiamo vinto".
Tarozzi: "Fatto troppo poco davanti"
Sulla panchina del Bologna non c'era Domenico Tedesco, squalificato, ma il suo vice Tarozzi. A Sky si parte subito con l'aneddoto con Allegri, suo allenatore a Sassuolo che gli fece tirare un rigore decisivo in Supercoppa di Lega Pro: "Sono entrato, gli ho detto: mister, non ho mai battuto un rigore in vita mia. Lui mi fa: 'Sei un rigorista nato'. Ho battuto il rigore, abbiamo vinto la coppa ed è stato il primo trofeo di Allegri come allenatore". Poi sulla partita: "Siamo stati ordinati ma abbiamo fatto troppo poco davanti. Poca qualità. Napoli con più qualità, partita fisica ma noi abbiamo fatto poco. A parte la delusione del momento dobbiamo guardare avanti, sapere che abbiamo perso tre partite su quattro per 1-0 ma sappiamo che abbiamo una squadra che deve fare di più. Con i cambi abbiamo messo un po' di qualità in più perché stavamo facendo troppo poco. Abbiamo creato qualcosa solo nel finale, qualche cross e qualche mischia però questa negatività dobbiamo togliercela perché non va bene. D'accordo la delusione, ma dobbiamo guardare avanti e sono contento perché si è vista una certa organizzazione. Dobbiamo continuare a crescere sotto questo punto di vista, il mister è bravo e intelligente e sono convinto che i principi di gioco miglioreranno ancora. Siamo sulla strada giusta. Cosa manca a questo Bologna? Non abbiamo trovato l'equilibrio giusto tra qualità e intensità. Dobbiamo riuscire in qualche maniera a trovare il mix giusto. Manca poco a vincere delle partite, ma manca qualcosa e palese".
Dopo tre sconfitte consecutive - due in campionato contro Como (1-2) e Inter (3-2 dopo essere andato avanti 0-2 al Meazza) e quella al debutto in Champions League al Maradona contro l'Arsenal (0-1 firmato Odegaard) - il Napoli ritrova la vittoria e davanti ai propri tifosi batte il Bologna grazie alla rete nella ripresa del centrocampista slovacco Stanislav Lobotka. Gli azzurri, prima della lunga sosta, affronteranno domenica al Franchi la Fiorentina nel primo lunch match di questa Serie A. Continua invece il momento complicato dei rossoblù di Domenico Tedesco che in quattro giornate hanno raccolto solo un punto (2-2 al Dall'Ara contro il Sassuolo nel derby emiliano) e sabato prossimo ospiteranno il Torino.
Allegri commenta il successo del Napoli sul Bologna
Al termine del match Massimiliano Allegri ha commentato così il successo dei suoi ragazzi: "Favasuli fa contento tutti. Politano ha fatto 45 minuti, si è sacrificato, le ha giocate quasi tutte. Anche Vergara. Poi sono entrati giocatori con energie fresche e ci hanno dato una grossa mano. Pensiamo a domenica a Firenze, poi abbiamo 9 partite in 27 giorni, sono belle da giocare, dobbiamo sistemare il campionato e fare punti in Champions. Ci sarà bisogno del rientro di Anguissa e McTominay. Quando tutti saranno a disposizione sarà più facile avere energie fresche. Oggi i ragazzi hanno fatto una bella partita sul piano tecnico, a parte quando abbiamo dormito sulla punizione per fuorigioco. Non era facile c'era questa mezza paura di non fare risultato", ha spiegato il tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn, soffermandosi poi sui singoli: "De Bruyne è in cresciuta perché sta giocando, nel secondo tempo gli ho detto di muoversi di più, nel primo tempo era troppo schiacciato su Hojlund. Lui ci dà la superiorità numerica e quando ci riesce è tutto più facile. Il doppio play? C'e una grande intesa tra Gilmour e Lobotka, sono due giocatori che ci danno tanto nel palleggio, meno nell'inserimento. A parte il gol di Lobotka. Sono da inserimenti corti loro, difficile riescano a fare inserimenti lunghi. In questo momento abbiamo fuori McTominay e Anguissa, abbiamo caratteristiche diverse e cerchiamo di adeguarci a quello che abbiamo".
Allegri furioso con Lucca
"La rabbia nel finale per l'errore di Lucca? Quando stava entrando sembrava attaccato a una gruccetta, gli ho detto di aprire le spalle. Ma ha fatto bene stasera e anche con l'Arsenal. Può migliorare, a livello mentale c'è bisogno di avere fiducia. Doveva gestire meglio l'ultima palla, doveva tagliare dentro e si poteva andare a fare il 2-0. Favasuli ha un'energia pazzesca, è arrivato con entusiasmo, abbiamo bisogno di questi giocatori che portano energia ed entusiasmo. La prima vittoria al Maradona? Avevo detto 'Speriamo di vincerne una', menomale che stasera abbiamo vinto".