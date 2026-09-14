Roma in vetta, Torino colpito e affondato con Malen e Pisilli: Abate cade in casa

Inizio ad alto ritmo per le due squadre, il primo brivido lo crea la Roma al 10' con il colpo di testa ravvicinato di Malen che esce di poco alto sopra la traversa. Cresce la formazione giallorossa e su una grande iniziativa di Lulli a destra arriva il secondo pericolo in area granata, a risolvere il tutto ci pensa Coco con un super intervento ad anticipare la zampata di Malen. L'olandese timbra al 22', evidente però la posizione di fuorigioco ad inizio azione che smorza l'entusiasmo. Alla mezz'ora il primo tiro del Toro è di Comert, la conclusione con spaventa Svilar che segue con lo sguardo. Diverso invece l'impegno per il portiere giallorosso al 33' sul sinistro dalla distanza di Mandragora che lo costringe alla parata in allungo. Al 36' tenta l'incornata su cross di Soulé ma manca di precisione, ma alla fine al 40' la Roma passa: Mancini recupera palla nella trequarti del Toro, Dybala innesca Malen che ribadisce in rete dopo la prima respinta di Perri. É la rete che manda le due squadre negli spogliatoi sullo 0-1.

Il Toro ci prova, vince la Roma

Ad inizio ripresa Abate sceglie Bragança e Cacciamani per provare a dare la scossa, il Toro nei primi dieci tiene il possesso palla ma si spaventa al 56' quando Molina dal limite sfiora l'eurogol dopo uno scambio volante con Malen. Gasperini inizia le rotazioni con Mora e Castro per Soulé e Malen e si fa pericoloso il Toro con Simeone, imbucato da Bragança, che sbatte addosso ad un ottimo Svilar in uscita. Cresce la fiducia granata, al 62' punizione di Mandragora sulla quale è attento ancora Svilar. Muovono le pedine a centrocampo i due tecnici: Ilkhan da una parte, De Roon e Kone dall'altra. Al 70' ci riprova Molina, questa volta rasoterra dalla distanza che Perri manda in corner. Abate si gioca anche la carta Zapata, ma al 93' Pisilli mette il sigillo sulla vittoria della Roma con il diagonale del 2-0 che non lascia scampo a Perri.