- 26'Carlos Augusto
- 9'J. Abankwah (ass. : U. Gómez)
- 16'J. Ekkelenkamp (ass. : K. Davis)
L’Inter di Chivu affronta l’Udinese di Runjaic. I nerazzurri non potevano iniziare il campionato nel migliore dei modi: tre vittorie nelle prime tre partite, rispettivamente contro Monza, Cagliari e la clamorosa rimonta contro il Napoli di Allegri targata Lautaro Martinez. L’Inter è reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, per cui l’imperativo è tornare a vincere quantomeno in campionato. Dall’altra parte arriva a San Siro l’Udinese: ottima partenza per i bianconeri, che hanno raccolto nelle prime due una vittoria ed un pareggio. All’ultima giornata è arrivata la prima sconfitta stagionale contro la Lazio, con la rimonta subita al Bluenergy Stadium. Si preannuncia una sfida interessante a San Siro tra Inter e Udinese, con Chivu che ha commentato la sfida così: "Le partite si preparano nella stessa maniera, consapevoli che l'Udinese ha fisico e qualità che ti possono mettere in difficoltà. Il loro allenatore in questi anni ha fatto un gran lavoro, ha sempre dimostrato di poter creare problemi agli avversari”. Buona diretta a tutti!
21:15
29' - Udinese in gestione
La squadra bianconera cerca di gestire palla nel migliore dei modi, cercando di congelare il vantaggio fino alla fine della prima parte di gara.
21:13
26' - CARLOS AUGUSTO RIDUCE LE DISTANZE
Il siluro dell'esterno nerazzurro da fuori area mette ko Okoye, che nulla può su una conclusione a dir poco perfetta: Inter che rientra in partita, col punteggio attualmente sul 2-1 per l'Udinese.
21:09
22' - Fuorigioco Inter
Inizia l'offensiva nerazzurra a caccia del gol che dimezzerebbe lo svantaggio: mischia nell'area dell'Udinese che termina con la segnalazione del fuorigioco da parte di Pairetto.
21:07
18' - Espulso Kolarov a San Siro
Pairetto si è avvicinato alla panchina dell'Inter sventolando il cartellino rosso al dirigente nerazzurro.
21:04
16' - L'UDINESE RADDOPPIA CON EKKELENKAMP
Davis raccoglie un cambio di gioco in maniera perfetta, servendo con una palla filtrante ad Ekkelenkamp che di prima inquadra lo specchio della porta: erroraccio di Josep Martinez che se la butta in porta da solo.
21:01
14' - Grande occasione Inter
Thuram spizza di testa verso la porta dell'Udinese trovando la risposta felina di Okoye, che sulla ribattuta in area respinge anche la seconda volta sempre sul numero 9 nerazzurro prima di bloccare a terra la sfera. Inter vicinissima al gol del pari.
20:56
9' - ABANKWA SBLOCCA IL MATCH A SAN SIRO!
Cross perfetto di Unai Gomez al centro dell'area che trova la testa del difensore centrale dell'Udinese Abankwa. Bianconeri in vantaggio sull'Inter a San Siro!
20:53
6' - L'Inter ci prova
Carlos Augusto prova a servire in area Thuram ma senza successo.
20:51
3' - Thuram si affaccia nell'area dell'Udinese
Palla filtrante per il numero 9 dell'Inter che manca l'appuntamento con il pallone in area di rigore davanti ad Okoye.
20:47
Inizia il match a San Siro!
Primo possesso dell'Udinese in casa Inter: è iniziato il match!
20:41
Inter-Udinese: le due squadre a confronto
Mancano pochissimi istanti all'inizio del match tra i nerazzurri ed i bianconeri di Runjaic. Ecco le statistiche delle due squadre a confronto:
20:33
Inter, guarda chi si rivede: Brozovic firma con l'Al Nassr
Svincolato dopo la fine del suo contratto con l'Al Nassr la scorsa estate, l'ex centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic, 33 anni, ha firmato con l'Al Sadd. Il club qatariota ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'ex nazionale croato (99 presenze, 7 gol), ora legato al club fino al giugno 2027, con un'opzione per un ulteriore anno.
20:31
Inter, per la vetta servono i tre punti
La Roma di Gasperini ha battuto anche il Torino per 2-0, conquistando la vetta della Serie A. Per i nerazzurri di Chivu soltanto i tre punti contro l'Udinese gli consentirebbero di acciuffare il primo posto in classifica assieme ai giallorossi. Vince anche il Como contro il Parma: 2-1 al Sinigaglia.
20:15
Roma e Como in vantaggio
L'Inter, che scenderà fra pochissimo in campo contro l'Udinese, guarda anche agli altri due match di giornata: Como-Parma e Torino-Roma. I lariani conducono per 2-0 grazie alla rete nel primo tempo siglata da Ramon e quella di Kaiki nel secondo tempo, mentre i giallorossi l'hanno sbloccata col solito Malen. 5' al termine di entrambe le gare.
20:00
Runjaic: "Chivu ha portato ancora più energia"
Insidia Inter per l'Udinese di Kosta Runjaic, con il mister che non vuole scuse legate agli assenti, considerando anche che Solet si è aggiunto alla lista degli infortunati. "Non abbiamo diversi giocatori, ma non ci piace lamentarci, la situazione è questa - ha spiegato il mister dei friulani ieri in conferenza stampa - Speriamo di avere Zanoli e Zaniolo contro il Cagliari, poi gli altri dopo la sosta. Rispetto ai nuovi arrivati quest'estate, Chakvetadze si sta allenando bene. Nelle nostre intenzioni sarebbe dovuto entrare contro la Lazio, ma gli infortuni del primo tempo ci hanno costretto a fare altre scelte. Jovanovic non ha svolto ancora molti allenamenti, ma potrebbe giocare qualche minuto. Faremo comunque tutto quello che è in nostro potere per fare una bella prestazione contro la miglior squadra del campionato che si è rafforzata rispetto all'anno scorso. Hanno giocatori esperti che giocano insieme da anni, Chivu ha preso i principi di Inzaghi portando ancora maggior energia".
19:48
Inter, infortunio per Calhanoglu: la situazione
Riposo per Lautaro Martinez nell'Inter dopo l'impegno in Champions League contro il Real Madrid: con Pio Esposito c'è Thuram. Grande assente della gara è Calhanoglu, che non prenderà parte al match per un affaticamento muscolare agli adduttori che lo porta ad essere in forte dubbio anche per la trasferta di Roma. Runjaic senza Solet e Piotrowski.
19:37
Inter-Udinese: le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.
19:30
Chivu: "Rispetto allo scorso anno..."
"Prima di tutto rispetto alla partita con l'Udinese dell'anno scorso abbiamo due trofei in più e non è poco - ha affermato Chivu in conferenza -. Da dove eravamo partiti, per quella che era la realtà, ci siamo presentati alla seconda di campionato e abbiamo perso. Un anno dopo abbiamo vinto due trofei, i miglioramenti ci sono stati, i ragazzi percepiscono il processo che stiamo facendo e si impegnano nel fare ciò che gli viene richiesto". LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI
19:15
Inter-Udinese: le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram All. Chivu
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
San Siro (Milano)