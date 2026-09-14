L’ Inter di Chivu affronta l’ Udinese di Runjaic . I nerazzurri non potevano iniziare il campionato nel migliore dei modi: tre vittorie nelle prime tre partite, rispettivamente contro Monza, Cagliari e la clamorosa rimonta contro il Napoli di Allegri targata Lautaro Martinez . L’Inter è reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Real Madrid , per cui l’imperativo è tornare a vincere quantomeno in campionato. Dall’altra parte arriva a San Siro l’Udinese: ottima partenza per i bianconeri, che hanno raccolto nelle prime due una vittoria ed un pareggio. All’ultima giornata è arrivata la prima sconfitta stagionale contro la Lazio, con la rimonta subita al Bluenergy Stadium. Si preannuncia una sfida interessante a San Siro tra Inter e Udinese, con Chivu che ha commentato la sfida così : "Le partite si preparano nella stessa maniera, consapevoli che l'Udinese ha fisico e qualità che ti possono mettere in difficoltà . Il loro allenatore in questi anni ha fatto un gran lavoro, ha sempre dimostrato di poter creare problemi agli avversari”. Buona diretta a tutti!

20:33

Inter, guarda chi si rivede: Brozovic firma con l'Al Nassr

Svincolato dopo la fine del suo contratto con l'Al Nassr la scorsa estate, l'ex centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic, 33 anni, ha firmato con l'Al Sadd. Il club qatariota ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'ex nazionale croato (99 presenze, 7 gol), ora legato al club fino al giugno 2027, con un'opzione per un ulteriore anno.

20:31

Inter, per la vetta servono i tre punti

La Roma di Gasperini ha battuto anche il Torino per 2-0, conquistando la vetta della Serie A. Per i nerazzurri di Chivu soltanto i tre punti contro l'Udinese gli consentirebbero di acciuffare il primo posto in classifica assieme ai giallorossi. Vince anche il Como contro il Parma: 2-1 al Sinigaglia.

20:15

Roma e Como in vantaggio

L'Inter, che scenderà fra pochissimo in campo contro l'Udinese, guarda anche agli altri due match di giornata: Como-Parma e Torino-Roma. I lariani conducono per 2-0 grazie alla rete nel primo tempo siglata da Ramon e quella di Kaiki nel secondo tempo, mentre i giallorossi l'hanno sbloccata col solito Malen. 5' al termine di entrambe le gare.

20:00

Runjaic: "Chivu ha portato ancora più energia"

Insidia Inter per l'Udinese di Kosta Runjaic, con il mister che non vuole scuse legate agli assenti, considerando anche che Solet si è aggiunto alla lista degli infortunati. "Non abbiamo diversi giocatori, ma non ci piace lamentarci, la situazione è questa - ha spiegato il mister dei friulani ieri in conferenza stampa - Speriamo di avere Zanoli e Zaniolo contro il Cagliari, poi gli altri dopo la sosta. Rispetto ai nuovi arrivati quest'estate, Chakvetadze si sta allenando bene. Nelle nostre intenzioni sarebbe dovuto entrare contro la Lazio, ma gli infortuni del primo tempo ci hanno costretto a fare altre scelte. Jovanovic non ha svolto ancora molti allenamenti, ma potrebbe giocare qualche minuto. Faremo comunque tutto quello che è in nostro potere per fare una bella prestazione contro la miglior squadra del campionato che si è rafforzata rispetto all'anno scorso. Hanno giocatori esperti che giocano insieme da anni, Chivu ha preso i principi di Inzaghi portando ancora maggior energia".

19:48

Inter, infortunio per Calhanoglu: la situazione

Riposo per Lautaro Martinez nell'Inter dopo l'impegno in Champions League contro il Real Madrid: con Pio Esposito c'è Thuram. Grande assente della gara è Calhanoglu, che non prenderà parte al match per un affaticamento muscolare agli adduttori che lo porta ad essere in forte dubbio anche per la trasferta di Roma. Runjaic senza Solet e Piotrowski.

19:37

Inter-Udinese: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.

19:30

Chivu: "Rispetto allo scorso anno..."

"Prima di tutto rispetto alla partita con l'Udinese dell'anno scorso abbiamo due trofei in più e non è poco - ha affermato Chivu in conferenza -. Da dove eravamo partiti, per quella che era la realtà, ci siamo presentati alla seconda di campionato e abbiamo perso. Un anno dopo abbiamo vinto due trofei, i miglioramenti ci sono stati, i ragazzi percepiscono il processo che stiamo facendo e si impegnano nel fare ciò che gli viene richiesto". LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI

19:15

Inter-Udinese: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram All. Chivu

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

San Siro (Milano)