Pazza Inter-Udinese, da 0-2 a 5-3: manita di Chivu dopo l'avvio shock. Infortunio per Stones

- 26'Carlos Augusto
- 35'N. Barella (ass. : M. Thuram)
- 57'M. Thuram (ass. : A. Diouf)
- 67'F. Esposito (ass. : P. Zielinski)
- 79'A. Bonny
- 9'J. Abankwah (ass. : U. Gómez)
- 16'J. Ekkelenkamp (ass. : K. Davis)
- 90'I. Gueye (ass. : V. Bayo)
Show dell'Inter nel posticipo della quarta giornata di Serie A. La formazione di Chivu va sotto di due reti poi rimonta e batte l'Udinese 5-3. Gli ospiti si portano in vantaggio al 9' con Abankwah e raddoppiano al 16' con Ekkelenkamp. I nerazzurri trovano il pareggio già nel primo tempo per effetto delle reti di Carlos Augusto al 26' e Barella al 35'. Nella ripresa arrivano poi le marcature di Thuram al 57', Pio Esposito al 67' e Bonny al 79'. Al 90' il gol ospite di Gueye per il definitivo 5-3. L'Inter resta così in vetta alla classifica a punteggio pieno a quota 12 punti in compagnia della Roma, con la squadra di Gasperini che ospiterà la squadra di Chivu nel big match in programma la prossima settimana allo Stadio Olimpico. Nulla da fare per l'Udinese di Runjaic, che raccoglie la seconda sconfitta stagionale dopo quella raccolta contro la Lazio di Gattuso.
22:43
FT - L'Inter travolge l'Udinese a San Siro in un pirotecnico 5-3
Gli uomini di Chivu iniziano nel peggiore dei modi il match contro i bianconeri di Runjaic, subendo in poco più di 5' prima la rete di Abankwa e poi quella di Ekkelenkamp sull'erroraccio di Josep Martinez. Poi il gol di Carlos Augusto che come un fulmine a ciel sereno schiarisce il match per l'Inter: da lì Barella riporta il match in parità. Il secondo tempo è completamente a tinte nerazzurre: al 57' Thuram trova il gol della rimonta definitiva, a cui si aggiunge il gol di Pio Esposito al 67' e quello di Bonny da subentrato al 79' che chiude il conto dei gol per l'Inter. Nel finale Gueye porta il risultato sul definitivo 5-3.
22:35
90' - L'UDINESE ACCORCIA LE DISTANZE
I neoentrati confezionano il terzo gol dell'Udinese: assist di Bayo, gol di Gueye. I bianconeri riducono le distanze a 4' dalla fine.
22:30
86' - L'Inter non si ferma
Il pressing dei nerazzurri è asfissiante, di fronte ad un Udinese in evidente difficoltà.
22:28
81' - Altri cambi a San Siro
Fuori i protagonisti del primo tempo per l'Udinese Ekkelenkamp e Davis, dentro Lovric e Bayo. Chivu manda dentro Stankovic al posto di Zielinski.
22:24
79' - BONNY SI UNISCE ALLA SAGRA DEL GOL NERAZZURRA
L'attaccante ivoriano sostituisce alla grande Thuram, trovando il gol nell'area piccola dell'Udinese e raccogliendo alla perfezione la respinta di Okoye sul suo primo tiro.
22:20
76' - Zielinski ci prova
Il centrocampista dell'Inter tenta la conclusione da fuori area che viene deviata dalla retroguardia bianconera.
22:18
72' - Runjaic cambia le carte in tavola
Fuori Miller e Vojvoda, dentro Chakvetadze e Bertola. Nell'Inter lasciano il campo Thuram e Stones - che ha avvertito un fastidio muscolare - per Bonny e Dimarco.
22:12
67' - PIO ESPOSITO PORTA L'INTER SUL DOPPIO VANTAGGIO
Gli uomini di Chivu non si fermano più. I nerazzurri sono ormai padroni del gioco a San Siro: possesso palla nell'area di rigore friulana, con Zielinski che serve una palla perfetta sui piedi del centravanti dell'Inter che conclude alle spalle di Okoye.
22:11
67' - Inter in gestione
I nerazzurri gestiscono magistralmente palla nella metà campo dell'Udinese dopo aver trovato il vantaggio che ha completato la rimonta ai danni dei bianconeri.
22:10
Inter-Udinese: le aree d'azione della gara
Ecco le aree del campo con maggiore intensità di gioco nel corso del match:
22:07
62' - Cambi per Chivu e Runjaic
Fuori Stones e Mkhitaryan - appena sanzionato da Pairetto per proteste -, dentro Pavard e Jones. Per l'Udinese dentro Gueye che sostituisce Unai Gomez.
22:02
57' - L'INTER RIMONTA ANCORA A SAN SIRO
Come contro il Napoli, la squadra di Chivu raddoppia il doppio svantaggio grazie ad un super Thuram. Diouf serve alla perfezione una palla arretrata per il centravanti dell'Inter che manda la palla nell'angolino sinistro alle spalle di Okoye: 3-2 a San Siro per i nerazzurri.
21:58
54' - Carlos Augusto ancora pericoloso
L'esterno nerazzurro colpisce bene di testa da calcio d'angolo, con la sfera che finisce tra le mani di Okoye.
21:56
52' - Fallo di Miller
Il centrocampista dell'Inter commette fallo su Zielinski nella metà campo bianconera.
21:51
Inter-Udinese: riprende la gara a San Siro
Ricomincia il match tra i nerazzurri ed i bianconeri: punteggio sul 2-2.
21:39
Le statistiche del primo tempo
Sono 13 i tiri totali per l'Inter di Chivu, dei quali 6 sono finiti verso lo specchio della porta difesa da Okoye. Solo 3 i tiri totali dell'Udinese, di cui due in porta col 100% della realizzazione. Possesso palla a favore dei nerazzurri: 57% per i padroni di casa contro il 43% della squadra di Runjaic.
21:34
HT - Inter e Udinese a riposo sul 2-2
Prima i gol di Abankwa ed Ekkelenkamp sulla papera di Josep Martinez, poi l'uno-due micidiale targato Carlos Augusto e Barella con due grandi gol: a San Siro termina 2-2 la prima parte di gara.
21:33
46' - Barella ci prova ancora
Il numero 23 dell'Inter colpisce bene la palla che viene deviata da Ebosse in calcio d'angolo.
21:32
45' - Arriva la prima sanzione della gara: ammonito Davis
Il numero 9 dell'Udinese arriva in ritardo su Zielinski commettendo fallo sul centrocampista nerazzurro: sarà punizione dal limite per l'Inter.
21:29
Inter, l'espulsione di Kolarov
Il dirigente nerazzurro è stato espulso in seguito a proteste un po' troppo veementi nei confronti del direttore di gara Pairetto. VEDI LA GALLERY QUI.
21:27
41' - Barella ancora pericoloso
Il centrocampista dell'Inter scaraventa un'ottima conclusione verso i guantoni di Okoye, che manda in calcio d'angolo e salva i bianconeri dalla rimonta nerazzurra.
21:25
38' - Fallo di Bastoni
Il pressing dell'Inter si vede anche da quest'atteggiamento: il difensore nerazzurro commette un fallo nella metà campo dell'Udinese.
21:22
35' - BARELLA RIPORTA IL MATCH IN EQUILIBRIO
I nerazzurri non mollano e concretizzano alla perfezione il pressing messo in mostra finora dai ragazzi di Chivu. Thuram serve Barella con una palla arretrata recuperata magistralmente dal centrocampista, che da terra si sposta il pallone e rialzandosi la spedisce alle spalle di Okoye: tutto in equilibrio a San Siro.
21:15
29' - Udinese in gestione
La squadra bianconera cerca di gestire palla nel migliore dei modi, cercando di congelare il vantaggio fino alla fine della prima parte di gara.
21:13
26' - CARLOS AUGUSTO RIDUCE LE DISTANZE
Il siluro dell'esterno nerazzurro da fuori area mette ko Okoye, che nulla può su una conclusione a dir poco perfetta: Inter che rientra in partita, col punteggio attualmente sul 2-1 per l'Udinese.
21:09
22' - Fuorigioco Inter
Inizia l'offensiva nerazzurra a caccia del gol che dimezzerebbe lo svantaggio: mischia nell'area dell'Udinese che termina con la segnalazione del fuorigioco da parte di Pairetto.
21:07
18' - Espulso Kolarov a San Siro
Pairetto si è avvicinato alla panchina dell'Inter sventolando il cartellino rosso al dirigente nerazzurro.
21:04
16' - L'UDINESE RADDOPPIA CON EKKELENKAMP
Davis raccoglie un cambio di gioco in maniera perfetta, servendo con una palla filtrante ad Ekkelenkamp che di prima inquadra lo specchio della porta: erroraccio di Josep Martinez che se la butta in porta da solo.
21:01
14' - Grande occasione Inter
Thuram spizza di testa verso la porta dell'Udinese trovando la risposta felina di Okoye, che sulla ribattuta in area respinge anche la seconda volta sempre sul numero 9 nerazzurro prima di bloccare a terra la sfera. Inter vicinissima al gol del pari.
20:56
9' - ABANKWA SBLOCCA IL MATCH A SAN SIRO!
Cross perfetto di Unai Gomez al centro dell'area che trova la testa del difensore centrale dell'Udinese Abankwa. Bianconeri in vantaggio sull'Inter a San Siro!
20:53
6' - L'Inter ci prova
Carlos Augusto prova a servire in area Thuram ma senza successo.
20:51
3' - Thuram si affaccia nell'area dell'Udinese
Palla filtrante per il numero 9 dell'Inter che manca l'appuntamento con il pallone in area di rigore davanti ad Okoye.
20:47
Inizia il match a San Siro!
Primo possesso dell'Udinese in casa Inter: è iniziato il match!
20:41
Inter-Udinese: le due squadre a confronto
Mancano pochissimi istanti all'inizio del match tra i nerazzurri ed i bianconeri di Runjaic. Ecco le statistiche delle due squadre a confronto:
20:33
Inter, guarda chi si rivede: Brozovic firma con l'Al Nassr
Svincolato dopo la fine del suo contratto con l'Al Nassr la scorsa estate, l'ex centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic, 33 anni, ha firmato con l'Al Sadd. Il club qatariota ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'ex nazionale croato (99 presenze, 7 gol), ora legato al club fino al giugno 2027, con un'opzione per un ulteriore anno.
20:31
Inter, per la vetta servono i tre punti
La Roma di Gasperini ha battuto anche il Torino per 2-0, conquistando la vetta della Serie A. Per i nerazzurri di Chivu soltanto i tre punti contro l'Udinese gli consentirebbero di acciuffare il primo posto in classifica assieme ai giallorossi. Vince anche il Como contro il Parma: 2-1 al Sinigaglia.
20:15
Roma e Como in vantaggio
L'Inter, che scenderà fra pochissimo in campo contro l'Udinese, guarda anche agli altri due match di giornata: Como-Parma e Torino-Roma. I lariani conducono per 2-0 grazie alla rete nel primo tempo siglata da Ramon e quella di Kaiki nel secondo tempo, mentre i giallorossi l'hanno sbloccata col solito Malen. 5' al termine di entrambe le gare.
20:00
Runjaic: "Chivu ha portato ancora più energia"
Insidia Inter per l'Udinese di Kosta Runjaic, con il mister che non vuole scuse legate agli assenti, considerando anche che Solet si è aggiunto alla lista degli infortunati. "Non abbiamo diversi giocatori, ma non ci piace lamentarci, la situazione è questa - ha spiegato il mister dei friulani ieri in conferenza stampa - Speriamo di avere Zanoli e Zaniolo contro il Cagliari, poi gli altri dopo la sosta. Rispetto ai nuovi arrivati quest'estate, Chakvetadze si sta allenando bene. Nelle nostre intenzioni sarebbe dovuto entrare contro la Lazio, ma gli infortuni del primo tempo ci hanno costretto a fare altre scelte. Jovanovic non ha svolto ancora molti allenamenti, ma potrebbe giocare qualche minuto. Faremo comunque tutto quello che è in nostro potere per fare una bella prestazione contro la miglior squadra del campionato che si è rafforzata rispetto all'anno scorso. Hanno giocatori esperti che giocano insieme da anni, Chivu ha preso i principi di Inzaghi portando ancora maggior energia".
19:48
Inter, infortunio per Calhanoglu: la situazione
Riposo per Lautaro Martinez nell'Inter dopo l'impegno in Champions League contro il Real Madrid: con Pio Esposito c'è Thuram. Grande assente della gara è Calhanoglu, che non prenderà parte al match per un affaticamento muscolare agli adduttori che lo porta ad essere in forte dubbio anche per la trasferta di Roma. Runjaic senza Solet e Piotrowski.
19:37
Inter-Udinese: le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.
19:30
Chivu: "Rispetto allo scorso anno..."
"Prima di tutto rispetto alla partita con l'Udinese dell'anno scorso abbiamo due trofei in più e non è poco - ha affermato Chivu in conferenza -. Da dove eravamo partiti, per quella che era la realtà, ci siamo presentati alla seconda di campionato e abbiamo perso. Un anno dopo abbiamo vinto due trofei, i miglioramenti ci sono stati, i ragazzi percepiscono il processo che stiamo facendo e si impegnano nel fare ciò che gli viene richiesto". LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI
19:15
Inter-Udinese: le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram All. Chivu
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
San Siro (Milano)