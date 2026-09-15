Pagelle Toro-Roma: Braganca, luce e assist. A Vlasic manca brillantezza. Dybala, Soulé e Gasperini...

TORINO - La Roma fa quattro su quattro e si presenta a pari punti con l'Inter allo scontro diretto di sabato alle 18 all'Olimpico. I giallorossi di Gian Piero Gasperini non steccano e rifilano un 2-0 in trasferta al Torino con le reti, una per tempo, del solito Malen, già autore di sei gol in quattro gare, e Pisilli. Battuta d'arresto, invece, per i granata di Ignazio Abate che prima della lunga sosta per le nazionali faranno visita al Bologna al Dall'Ara sabato 19 settembre alle ore 15.
Pagelle Torino
Perri 4.5 Da un suo rinvio errato nasce l’azione che porta la Roma in gol qualche secondo dopo. Dice no a Molina nella ripresa, poi sul tiro di Pisilli è di nuovo colpevole.
Cömert 6 Abate lo schiera da braccetto di destra facendolo poi chiudere da centrale con Coco. Regge bene nonostante gli assalti dei giallorossi.
Coco 6 Di nuovo al centro della difesa dopo aver recuperato dall’infortunio di Firenze, è decisivo al 22’ quando libera di testa l’area piccola allontanando il pallone insidioso di Lulli.
Comuzzo 6 Poche sbavature, prova a frenare Malen ma l'attaccante sul gol è più lesto.
Belghali 5.5 Prima da titolare. Più un quinto di difesa che di centrocampo: dietro non se la cava così male ma non spinge praticamente mai.
Cacciamani (1’ st) 6 Dà più spinta nella ripresa.
Gineitis 5.5 Ancora titolare nel centrocampo a tre, non comincia male, mettendo in difficoltà la Roma al 10’ con un affondo sul quale interviene prontamente la difesa giallorossa. Poi cala.
Bragança (1’ st) 6.5 Ci mette davvero poco a farsi vedere e a fare meglio del compagno da poco sostituito. Mette Simeone davanti al portiere in una delle due occasioni che l’argentino spreca.
Mandragora 6 L’unico ad impegnare Svilar nel primo tempo con una conclusione velenosa da fuori.
Zapata (38’ st) 5 Nell’azione del raddoppio giallorosso quasi si ferma, poi qualche secondo dopo lui e Simeone si ostacolano a vicenda in area.
Fitz-Jim 5.5 Comincia sbagliando qualche pallone di troppo. Più in difficoltà del solito.
Ilkhan (14’ st) 6 Prova a farsi spazio e ci riesce, seppur a tratti.
Fortini 6 Comincia bene con qualche iniziativa sulla fascia sinistra, dove dimostra di trovarsi a suo agio. Sua la palla per Gineitis al 10’, cala nel secondo tempo e sbaglia qualcosa in più.
Rodriguez (33’ st) 6 Gli servirà altro tempo per ritrovare la forma migliore.
Vlasic 5.5 Non è ancora il Vlasic di un anno fa di questi tempi, gli servirà tempo per ritrovare la brillantezza.
Simeone 4.5 Marcato stretto, si trova davanti a Svilar a inizio ripresa ma non ha la freddezza per batterlo e lo stesso succede al 23’ L’appuntamento col gol in campionato è di nuovo rimandato.
All. Abate 5.5 Il suo Toro prova come può ad evitare che la Roma possa accendersi ed è un peccato per la squadra granata che entrambi i gol nascano da errori più che da brillanti iniziative giallorosse.
Pagelle Roma
Svilar 6.5 Si distende nel primo tempo sulla conclusione di Mandragora, nella ripresa chiude lo specchio a Simeone per due volte.
Mancini 6.5 Bravo ad intercettare sulla trequarti il rinvio poco preciso di Perri e a lanciare subito Dybala.
Balerdi 7 Subito protagonista di un salvataggio su Gineitis al 10’ in una delle rare sortite dei granata nel primo tempo, nella ripresa toglie il tempo a Vlasic.
Hermoso 6 Si fa vedere subito propositivo con un bel cross per la testa di Malen fuori di un soffio. Dietro amministra.
Lulli 6.5 Bel numero al 22’ del primo tempo quando mette in mezzo un pallone pericoloso che Coco mette fuori.
Rensch (43' st) ng.
Cristante 6 Lotta in mezzo al campo senza risparmiarsi.
Pisilli 7 Il gol è il giusto premio dopo una partita di grande applicazione. Dove non c’è il fisico c’è la sua qualità.
Koné (19’ st) 6 Parte dalla panchina dopo il piccolo infortunio, ci mette il suo fisico.
Molina 6.5 Si accende e cresce fino a sfiorare il gol nel secondo tempo dopo una bella combinazione con Malen e poi quando Perri gli dice no.
Dybala 7 Ha i numeri per fare il bello e il cattivo tempo ed è normale che Gasperini non voglia mai rinunciare alla sua Joya. Vede Malen pure ad occhi chiusi ed è lui a servirlo nell’azione che porta al vantaggio.
De Roon (19’ st) 6.5 Impatto importante.
Soulé 5.5 Più spento del solito, non gli riescono le solite giocate.
Mora (12’ st) 5.5 Qualche errore.
Malen 7.5 Che altri aggettivi trovare? Gia al 10’ del primo tempo sfiora il gol sul bel cross di Hermoso poi prima dell’intervallo arriva la zampata decisiva.
Castro (12’ st) 6 Entra bene in partita.
All. Gasperini 7 Meno spettacolare di altre volte, anche per merito del Torino, la sua Roma, ma è una squadra che ha qualità e che merita la posizione in classifica.
Pagella arbitro
Maresca 6 Riesce a tenere in mano la partita, aiutato anche dai calciatori.
TORINO - La Roma fa quattro su quattro e si presenta a pari punti con l'Inter allo scontro diretto di sabato alle 18 all'Olimpico. I giallorossi di Gian Piero Gasperini non steccano e rifilano un 2-0 in trasferta al Torino con le reti, una per tempo, del solito Malen, già autore di sei gol in quattro gare, e Pisilli. Battuta d'arresto, invece, per i granata di Ignazio Abate che prima della lunga sosta per le nazionali faranno visita al Bologna al Dall'Ara sabato 19 settembre alle ore 15.
Pagelle Torino
Perri 4.5 Da un suo rinvio errato nasce l’azione che porta la Roma in gol qualche secondo dopo. Dice no a Molina nella ripresa, poi sul tiro di Pisilli è di nuovo colpevole.
Cömert 6 Abate lo schiera da braccetto di destra facendolo poi chiudere da centrale con Coco. Regge bene nonostante gli assalti dei giallorossi.
Coco 6 Di nuovo al centro della difesa dopo aver recuperato dall’infortunio di Firenze, è decisivo al 22’ quando libera di testa l’area piccola allontanando il pallone insidioso di Lulli.
Comuzzo 6 Poche sbavature, prova a frenare Malen ma l'attaccante sul gol è più lesto.
Belghali 5.5 Prima da titolare. Più un quinto di difesa che di centrocampo: dietro non se la cava così male ma non spinge praticamente mai.
Cacciamani (1’ st) 6 Dà più spinta nella ripresa.
Gineitis 5.5 Ancora titolare nel centrocampo a tre, non comincia male, mettendo in difficoltà la Roma al 10’ con un affondo sul quale interviene prontamente la difesa giallorossa. Poi cala.
Bragança (1’ st) 6.5 Ci mette davvero poco a farsi vedere e a fare meglio del compagno da poco sostituito. Mette Simeone davanti al portiere in una delle due occasioni che l’argentino spreca.
Mandragora 6 L’unico ad impegnare Svilar nel primo tempo con una conclusione velenosa da fuori.
Zapata (38’ st) 5 Nell’azione del raddoppio giallorosso quasi si ferma, poi qualche secondo dopo lui e Simeone si ostacolano a vicenda in area.
Fitz-Jim 5.5 Comincia sbagliando qualche pallone di troppo. Più in difficoltà del solito.
Ilkhan (14’ st) 6 Prova a farsi spazio e ci riesce, seppur a tratti.
Fortini 6 Comincia bene con qualche iniziativa sulla fascia sinistra, dove dimostra di trovarsi a suo agio. Sua la palla per Gineitis al 10’, cala nel secondo tempo e sbaglia qualcosa in più.
Rodriguez (33’ st) 6 Gli servirà altro tempo per ritrovare la forma migliore.
Vlasic 5.5 Non è ancora il Vlasic di un anno fa di questi tempi, gli servirà tempo per ritrovare la brillantezza.
Simeone 4.5 Marcato stretto, si trova davanti a Svilar a inizio ripresa ma non ha la freddezza per batterlo e lo stesso succede al 23’ L’appuntamento col gol in campionato è di nuovo rimandato.
All. Abate 5.5 Il suo Toro prova come può ad evitare che la Roma possa accendersi ed è un peccato per la squadra granata che entrambi i gol nascano da errori più che da brillanti iniziative giallorosse.