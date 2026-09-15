Pagelle Toro-Roma: Braganca, luce e assist. A Vlasic manca brillantezza. Dybala, Soulé e Gasperini...

Balerdi 7 Subito protagonista di un salvataggio su Gineitis al 10’ in una delle rare sortite dei granata nel primo tempo, nella ripresa toglie il tempo a Vlasic.

Hermoso 6 Si fa vedere subito propositivo con un bel cross per la testa di Malen fuori di un soffio. Dietro amministra.

Lulli 6.5 Bel numero al 22’ del primo tempo quando mette in mezzo un pallone pericoloso che Coco mette fuori.

Rensch (43' st) ng.

Cristante 6 Lotta in mezzo al campo senza risparmiarsi.

Pisilli 7 Il gol è il giusto premio dopo una partita di grande applicazione. Dove non c’è il fisico c’è la sua qualità.

Koné (19’ st) 6 Parte dalla panchina dopo il piccolo infortunio, ci mette il suo fisico.

Molina 6.5 Si accende e cresce fino a sfiorare il gol nel secondo tempo dopo una bella combinazione con Malen e poi quando Perri gli dice no.

Dybala 7 Ha i numeri per fare il bello e il cattivo tempo ed è normale che Gasperini non voglia mai rinunciare alla sua Joya. Vede Malen pure ad occhi chiusi ed è lui a servirlo nell’azione che porta al vantaggio.

De Roon (19’ st) 6.5 Impatto importante.

Soulé 5.5 Più spento del solito, non gli riescono le solite giocate.

Mora (12’ st) 5.5 Qualche errore.

Malen 7.5 Che altri aggettivi trovare? Gia al 10’ del primo tempo sfiora il gol sul bel cross di Hermoso poi prima dell’intervallo arriva la zampata decisiva.

Castro (12’ st) 6 Entra bene in partita.

All. Gasperini 7 Meno spettacolare di altre volte, anche per merito del Torino, la sua Roma, ma è una squadra che ha qualità e che merita la posizione in classifica.