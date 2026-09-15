Pagelle Inter-Udinese: Martinez, una papera tira l’altra. Zielinski fa quello che vuole

Partenza da incubo, reazione da grande squadra. L’Inter va sotto di due gol in appena sedici minuti, poi cambia marcia e ribalta l’Udinese fino al 5-3 finale. Una serata di carattere e qualità, ma anche con qualche campanello d’allarme in fase difensiva. Ecco promossi e bocciati di San Siro.
Pagelle Inter
Martinez 5 Dopo la papera di Madrid, quella sul gol di Ekkelenkamp: così non va.
Akanji 5 Dorme sul primo (gol), dorme sul secondo… urge risvegliarlo dal letargo.
Stones 6 Comincia un po’ compassato, poi si ricorda che è John Stones e comincia a marcare il territorio tenendo a bada Davies. Esce dolorante. Pavard (17’ st) 5.5 Fa la bella statuina sul gol di Gueye.
Bastoni 6.5 Quando comincia a macinare la catena di sinistra con lui e Carlos, l’Inter prende campo. Dimarco (25’ st) 6 Minuti importanti in vista del match di Roma.
Diouf 6.5 Fa un pasticcio col retropassaggio che porta al gol Ekkelenkamp, però poi recupera palla su Miller nell’azione che porta al gol di Barella e fa l’assist per Thuram.
Barella 8 Bello il passaggio per Thuram a inizio gara, ma ancora meglio l’abilità felina con la quale segna dopo essere caduto: migliore in campo per distacco.
Zielinski 7 Con Calha fuori si rimette nella cabina di regia tirando fuori anche un assist grandioso per Pio. Stankovic (37’ st) ng
Mkhitaryan 6 Tira tanto, ma la mira è quella che è, il senso tattico è quello di sempre. Jones (17’ st) 6.5 Dà energia e si fa vedere in occasione del gol di Esposito.
Carlos Augusto 7.5 Manca Dimarco? No problem, ci pensa il brasiliano: dopo il Real, un gol all’Udinese per confermare che è in formissima.
Esposito 6.5 Nel primo tempo è tra i più in difficoltà, ma piano piano esce e gonfia i bicipiti per il poker.
Thuram 7 Quando Diouf gli offre una palla buona, lui chiude i conti e segna la rete del sorpasso, dopo l’assist per Barella. Bonny (25’ st) 6.5 Entra deciso e cattivo, trovando la rete del 5-2.
All. Chivu 6.5 da rivedere l’approccio al match della squadra, ma l’Inter va.
Voti Udinese
Okoye 6.5 Fenomenale al 14’ su Thuram, plastico al 49’ su Mkhitaryan
Abankwah 6 Felicità è segnare il primo gol in Serie A in uno stadio come San Siro, anche se poi gli interisti lo fanno sudare.
Kabasele 4.5 Soffre molto i tagli dei giocatori dell’Inter che in area lo lasciano spesso sul posto.
Ebosse 5 L’errore più grande è quando si perde completamente la copertura su Diouf.
Vojvoda 5 Carlos non gli lascia mezzo centimetro per spingere. Bertola (29’ st) ng
Karlstrom 5.5 Da quella parte del campo l’Inter lo costringe agli straordinari.
Miller 5 Perde palla e l’Inter segna. Chakvetadze (29’ st) ng
Kamara 5.5 La prima parte di gara è positiva, mano a mano che l’Inter cresce, però, lui si perde.
Unai Gomez 5 Comincia con un assist per Abankwah e illude tutti, perché poi si vede pochissimo. Gueye (17’ st) 6 Runjaic lo mette per dare una mano a Davis, segna sul finale.
Ekkelenkamp 6 Dà fastidio coi suoi inserimenti e con la complicità di Martinez fa pure gol. Lovric (35’ st) ng
Davis 6 Manda in crisi per una buona mezzora Akanji e Stones. Bayo (35’ st) ng
All. Runjaic 5 L’Udinese guidava il match con due gol di vantaggio e alla fine torna a casa sconfitta con una manita.
ARBITRO
Pairetto 6 Alcune decisioni non convincono del tutto, ma non commette errori gravi
Partenza da incubo, reazione da grande squadra. L’Inter va sotto di due gol in appena sedici minuti, poi cambia marcia e ribalta l’Udinese fino al 5-3 finale. Una serata di carattere e qualità, ma anche con qualche campanello d’allarme in fase difensiva. Ecco promossi e bocciati di San Siro.
Pagelle Inter
Martinez 5 Dopo la papera di Madrid, quella sul gol di Ekkelenkamp: così non va.
Akanji 5 Dorme sul primo (gol), dorme sul secondo… urge risvegliarlo dal letargo.
Stones 6 Comincia un po’ compassato, poi si ricorda che è John Stones e comincia a marcare il territorio tenendo a bada Davies. Esce dolorante. Pavard (17’ st) 5.5 Fa la bella statuina sul gol di Gueye.
Bastoni 6.5 Quando comincia a macinare la catena di sinistra con lui e Carlos, l’Inter prende campo. Dimarco (25’ st) 6 Minuti importanti in vista del match di Roma.
Diouf 6.5 Fa un pasticcio col retropassaggio che porta al gol Ekkelenkamp, però poi recupera palla su Miller nell’azione che porta al gol di Barella e fa l’assist per Thuram.
Barella 8 Bello il passaggio per Thuram a inizio gara, ma ancora meglio l’abilità felina con la quale segna dopo essere caduto: migliore in campo per distacco.
Zielinski 7 Con Calha fuori si rimette nella cabina di regia tirando fuori anche un assist grandioso per Pio. Stankovic (37’ st) ng
Mkhitaryan 6 Tira tanto, ma la mira è quella che è, il senso tattico è quello di sempre. Jones (17’ st) 6.5 Dà energia e si fa vedere in occasione del gol di Esposito.
Carlos Augusto 7.5 Manca Dimarco? No problem, ci pensa il brasiliano: dopo il Real, un gol all’Udinese per confermare che è in formissima.
Esposito 6.5 Nel primo tempo è tra i più in difficoltà, ma piano piano esce e gonfia i bicipiti per il poker.
Thuram 7 Quando Diouf gli offre una palla buona, lui chiude i conti e segna la rete del sorpasso, dopo l’assist per Barella. Bonny (25’ st) 6.5 Entra deciso e cattivo, trovando la rete del 5-2.
All. Chivu 6.5 da rivedere l’approccio al match della squadra, ma l’Inter va.