Pagelle Inter-Udinese: Martinez, una papera tira l’altra. Zielinski fa quello che vuole

Pagelle Inter

Martinez 5 Dopo la papera di Madrid, quella sul gol di Ekkelenkamp: così non va.

Akanji 5 Dorme sul primo (gol), dorme sul secondo… urge risvegliarlo dal letargo.

Stones 6 Comincia un po’ compassato, poi si ricorda che è John Stones e comincia a marcare il territorio tenendo a bada Davies. Esce dolorante. Pavard (17’ st) 5.5 Fa la bella statuina sul gol di Gueye.

Bastoni 6.5 Quando comincia a macinare la catena di sinistra con lui e Carlos, l’Inter prende campo. Dimarco (25’ st) 6 Minuti importanti in vista del match di Roma.

Diouf 6.5 Fa un pasticcio col retropassaggio che porta al gol Ekkelenkamp, però poi recupera palla su Miller nell’azione che porta al gol di Barella e fa l’assist per Thuram.

Barella 8 Bello il passaggio per Thuram a inizio gara, ma ancora meglio l’abilità felina con la quale segna dopo essere caduto: migliore in campo per distacco.

Zielinski 7 Con Calha fuori si rimette nella cabina di regia tirando fuori anche un assist grandioso per Pio. Stankovic (37’ st) ng

Mkhitaryan 6 Tira tanto, ma la mira è quella che è, il senso tattico è quello di sempre. Jones (17’ st) 6.5 Dà energia e si fa vedere in occasione del gol di Esposito.

Carlos Augusto 7.5 Manca Dimarco? No problem, ci pensa il brasiliano: dopo il Real, un gol all’Udinese per confermare che è in formissima.

Esposito 6.5 Nel primo tempo è tra i più in difficoltà, ma piano piano esce e gonfia i bicipiti per il poker.

Thuram 7 Quando Diouf gli offre una palla buona, lui chiude i conti e segna la rete del sorpasso, dopo l’assist per Barella. Bonny (25’ st) 6.5 Entra deciso e cattivo, trovando la rete del 5-2.

All. Chivu 6.5 da rivedere l’approccio al match della squadra, ma l’Inter va.