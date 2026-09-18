Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Monza-Sassuolo: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

I brianzoli di Ivan Juric sfidano gli emiliani di Alberto Aquilani nell'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A
4 min
MonzaSassuoloprobabili formazioni

MONZA - Ad aprire la quinta giornata di Serie A, l'ultima prima della lunga sosta per le nazionali, sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 all'U-Power Stadium tra Monza e Sassuolo. I brianzoli di Ivan Juric sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato e fin qui hanno racimolato appena un punto, frutto del pareggio per 1-1 al Tardini contro il Parma. Dopodiché, dopo il 4-1 al Meazza al debutto contro i campioni d'Italia in carica dell'Inter sono arrivate la sconfitta interna contro l'Udinese (3-2) e quella in trasferta al Via del Mare contro il Lecce (3-2) nello scorso turno. Decisamente migliore il cammino in Coppa Italia, dove al 3-0 rifilato all'Avellino ha fatto seguito il colpo a Torino contro i granata che è valso il pass per gli ottavi contro il Milan. Dall'altro lato del campo, invece, molto bene i neroverdi di Alberto Aquilani: sconfitti 2-1 all'esordio alla New Balance Arena di Bergamo dall'Atalanta, gli emiliani hanno sconfitto 2-1 il Torino tra le mura amiche prima del pareggio per 2-2 al Dall'Ara nel derby contro il Bologna e del roboante 3-2 conquistato davanti ai propri tifosi contro la Juve grazie alla rete del grande ex Adzic al 94'. In Coppa Italia, invece, sono arrivati i successi contro Cesena (3-0) e Frosinone (5-4 dcr) e agli ottavi sarà di nuovo sfida contro i bianconeri.

Monza-Sassuolo: diretta tv e streaming 

Monza-Sassuolo, anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 all'U-Power Stadium di Monza e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

 

 

Le probabili formazioni di Monza-Sassuolo

MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Colpani, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.

A disposizione: Thiam, Strajnar, Goglichidze, Maye, Antov, Bakoune, Foe Ondoa, Colombo, Mout, Cutrone, Forson, Ngonge, Zeballos, Mota Carvalho. 

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani. 

A disposizione: Turati, Nyarko, Van der Brempt, Odenthal, Obrador, Kulla, Bakola, Adzic, Ghion, Dominguez, Bowie, Sulemana, Pierini, Volpato. 

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto. ASSISTENTI: Mastrodonato-Colaianni. IV UFFICIALE: Pairetto. VAR: Aureliano. ASS. VAR: Baroni. 

Monza-Sassuolo: scopri tutte le quote

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS