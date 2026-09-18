Monza-Sassuolo: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

MONZA - Ad aprire la quinta giornata di Serie A, l'ultima prima della lunga sosta per le nazionali, sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 all'U-Power Stadium tra Monza e Sassuolo. I brianzoli di Ivan Juric sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato e fin qui hanno racimolato appena un punto, frutto del pareggio per 1-1 al Tardini contro il Parma. Dopodiché, dopo il 4-1 al Meazza al debutto contro i campioni d'Italia in carica dell'Inter sono arrivate la sconfitta interna contro l'Udinese (3-2) e quella in trasferta al Via del Mare contro il Lecce (3-2) nello scorso turno. Decisamente migliore il cammino in Coppa Italia, dove al 3-0 rifilato all'Avellino ha fatto seguito il colpo a Torino contro i granata che è valso il pass per gli ottavi contro il Milan. Dall'altro lato del campo, invece, molto bene i neroverdi di Alberto Aquilani: sconfitti 2-1 all'esordio alla New Balance Arena di Bergamo dall'Atalanta, gli emiliani hanno sconfitto 2-1 il Torino tra le mura amiche prima del pareggio per 2-2 al Dall'Ara nel derby contro il Bologna e del roboante 3-2 conquistato davanti ai propri tifosi contro la Juve grazie alla rete del grande ex Adzic al 94'. In Coppa Italia, invece, sono arrivati i successi contro Cesena (3-0) e Frosinone (5-4 dcr) e agli ottavi sarà di nuovo sfida contro i bianconeri.