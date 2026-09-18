Udinese-Cagliari: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Udinese e Cagliari scendono in campo al Friuli per contendersi la quinta giornata di campionato. Gli uomini di Runjaic sono reduci dalla rimonta subita dall'Inter a San Siro, dove al doppio vantaggio ospite i nerazzurri hanno risposto con una manita per il 5-3 finale. La formazione di Pisacane si presenta invece all'appuntamento dopo avere sconfitto l'Atalanta a Bergamo. La prossima giornata - al via dopo la sosta nazionali - i sardi saranno impegnati contro la Juventus alla Unipol Domus (11/10) mentre i friulani affronteranno il Torino in trasferta (12/10).