Udinese-Cagliari: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Udinese e Cagliari scendono in campo al Friuli per contendersi la quinta giornata di campionato. Gli uomini di Runjaic sono reduci dalla rimonta subita dall'Inter a San Siro, dove al doppio vantaggio ospite i nerazzurri hanno risposto con una manita per il 5-3 finale. La formazione di Pisacane si presenta invece all'appuntamento dopo avere sconfitto l'Atalanta a Bergamo. La prossima giornata - al via dopo la sosta nazionali - i sardi saranno impegnati contro la Juventus alla Unipol Domus (11/10) mentre i friulani affronteranno il Torino in trasferta (12/10).
Udinese-Cagliari: dove e quando vederla
L'incontro tra le formazioni di Runjaic e Pisacane è in programma alle ore 15 di sabato 19 settembre presso lo Stadio Friuli di Udine. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Udinese-Cagliari: le probabili formazioni
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlström, Kamara; Unai Gómez, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Bertola, Lovric, Zarraga, Chakvetadze, Zanoli, Zaniolo, Jovanovic, Gueye, Bayo, Vinciati.
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Romano, Winks, Fazzini; Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Radunovic, Sherri, Aurelio, Mina, Sugawara, Kofler, Akarakiri, Ciervo, Gagliardini, Liteta, Massolin, Sulev, Kevin Carlos, Fadera, Nzola, Sugamele.
Arbitro: Manganiello di Pinerolo; Assistenti: Bianchini–Pistarelli; Quarto ufficiale: Rapuano; Var: Cosso; Ass. Var: Ghersini.