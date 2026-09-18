Fiorentina-Napoli: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Il Napoli torna in campo a Firenze per la quinta giornata di campionato. Gli uomini di Allegri si presentano all'appuntamento dopo avere ritrovato il successo superando in casa il Bologna. Un successo che ha fatto seguito alle tre sconfitte consecutive fra campionato Champions League. Dall'altra parte del campo c'è ora la Fiorentina, che dopo essere stata affidata nuovamente a Vanoli dopo il traumatico inizio di stagione, ha subito centrato la vittoria rimontando il Venezia in trasferta e tornando a far sorridere il Franchi grazie al ritrovato successo interno contro il Pisa in Coppa Italia. La prossima giornata - al via dopo la sosta nazionali - gli azzurri saranno impegnati contro il Frosinone allo Stirpe (10/10) mentre la Viola affronterà il Genoa in trasferta (10/10).