Parma-Genoa: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

PARMA - Vincere e dare una sterzata a una stagione iniziata male. È questo l'obiettivo di Parma e Genoa, avversarie domenica alle 15 allo stadio Ennio Tardini nel quinto turno di Serie A, l'ultimo prima della lunga sosta per le nazionali. Entrambe le squadre, infatti, hanno conquistato fin qui un solo punto e vanno a caccia della prima vittoria. I ducali di Carlos Cuesta hanno perso contro Cagliari (0-1), Juve (2-0) e Como (2-1) mentre hanno pareggiato 1-1 nell'ultima in casa contro il Monza. Il Grifone di Daniele De Rossi, invece, è reduce dall'1-1 col Frosinone che ha interrotto la striscia di tre ko consecutivi incassati contro Napoli (0-2), Lazio (1-0) e Como (1-4). Va meglio invece in Coppa Italia - i ducali sono stati eliminati dalla Cremonese ai sedicesimi - dove i liguri hanno eliminato Ascoli (4-1) e Südtirol (1-0) guadagnandosi così il pass per gli ottavi contro l'Inter.