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Frosinone-Como: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Gli uomini di Fabregas scendono in campo allo Stirpe per contendere ai ciociari di Alvini la quinta giornata di campionato
2 min
FrosinoneComoSerie A
Frosinone-Como: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming© Agenzia Aldo Liverani Sas

Quattro successivi consecutivi e una notte che ha fatto la storia. Così il Como torna in campo per contendere al Frosinone la quinta giornata di campionato. Un appuntamento a cui gli uomini di Fabregas si presentano dopo avere sconfitto il Parma al Sinigaglia e prima ancora travolto il Lipsia all'esordio assoluto in Champions League. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Alvini, reduce dal pareggio di Genova e con una classifica che riporta 7 punti. La prossima giornata - al via dopo la sosta nazionali - i lariani saranno impegnati in casa contro la Roma (11/10) mentre i ciociari affronteranno il Napoli in trasferta (10/10).

Frosinone-Como: dove e quando vederla

L'incontro tra le formazioni di Alvini e Fabregas è in programma alle ore 15 di domenica 20 settembre presso lo Stadio Stirpe di Frosinone. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn 2 (215). 

Segui Frosinone-Como sul nostro sito.

Frosinone-Como: le probabili formazioni

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Calò, Masini; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.

A disposizione: Desplanches, Pisseri, Amey, Cittadini, Akpoguma, Tchato, Fayed, Cichella, Hasa, El Azzouzi, Ghedjemis, Zerbin, Bobcek, Birligea.

COMO (4-2-3-1): Robert Sánchez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Kaiki; da Cunha, Luis Milla; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Butez, Vigorito, Kempf, Valle, Perrone, Caqueret, Dossena, Lahdo, Rodriguez, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Kambwala, Kean.

Arbitro: Chiffi di Padova; Assistenti: Peretti–M. Rossi; Quarto ufficiale: Feliciani; Var: Ghersini; Ass. Var: Rutella.

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