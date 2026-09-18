Frosinone-Como: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Quattro successivi consecutivi e una notte che ha fatto la storia. Così il Como torna in campo per contendere al Frosinone la quinta giornata di campionato. Un appuntamento a cui gli uomini di Fabregas si presentano dopo avere sconfitto il Parma al Sinigaglia e prima ancora travolto il Lipsia all'esordio assoluto in Champions League. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Alvini, reduce dal pareggio di Genova e con una classifica che riporta 7 punti. La prossima giornata - al via dopo la sosta nazionali - i lariani saranno impegnati in casa contro la Roma (11/10) mentre i ciociari affronteranno il Napoli in trasferta (10/10).