Milan-Lecce: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

MILANO - A chiudere la quinta giornata di Serie A, l'ultima prima della lunga sosta per le Nazionali, sarà la sfida in programma domenica alle 20.45 al Meazza tra Milan e Lecce. I rossoneri devono mettersi alle spalle la brutta sconfitta rimediata in casa all'esordio in Europa League contro il Benfica: uno 0-2 che non è affatto piaciuto ai tifosi che hanno fischiato la squadra all'uscita dal campo. La formazione di Ruben Amorim, finito nel mirino della critica, dopo le vittorie contro Torino (1-2) e Venezia (2-0) ha pareggiato contro Juve (1-1) e Lazio (2-2). Un passo indietro rispetto all'avvio che ha portato Cardinale a un confronto diretto con il tecnico portoghese. Dall'altro lato del campo, i salentini di Eusebio Di Francesco, vittoriosi per 2-0 all'esordio al Penzo contro il Venezia, dopo le sconfitte contro Roma (0-4) e Cagliari (1-0) sono tornati al successo nell'ultimo turno battendo 3-2 al Via del Mare il Monza.