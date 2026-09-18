Milan-Lecce: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

MILANO - A chiudere la quinta giornata di Serie A, l'ultima prima della lunga sosta per le Nazionali, sarà la sfida in programma domenica alle 20.45 al Meazza tra Milan e Lecce. I rossoneri devono mettersi alle spalle la brutta sconfitta rimediata in casa all'esordio in Europa League contro il Benfica: uno 0-2 che non è affatto piaciuto ai tifosi che hanno fischiato la squadra all'uscita dal campo. La formazione di Ruben Amorim, finito nel mirino della critica, dopo le vittorie contro Torino (1-2) e Venezia (2-0) ha pareggiato contro Juve (1-1) e Lazio (2-2). Un passo indietro rispetto all'avvio che ha portato Cardinale a un confronto diretto con il tecnico portoghese. Dall'altro lato del campo, i salentini di Eusebio Di Francesco, vittoriosi per 2-0 all'esordio al Penzo contro il Venezia, dopo le sconfitte contro Roma (0-4) e Cagliari (1-0) sono tornati al successo nell'ultimo turno battendo 3-2 al Via del Mare il Monza.
Milan-Lecce: diretta tv e streaming
Milan-Lecce, posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn1 (214).
Le probabili formazioni di Milan-Lecce
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Rabiot, Moreira; Cisse, Pulisic; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.
A disposizione: P. Terracciano, Torriani, F. Terracciano, De Winter, Diawara, Estupinan, Chukwueze, Jashari, Musah, Comotto, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Hutchinson, Camarda.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; N'Dri, Stulic, Monteiro. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Bleve, Penev, Dembelé, Siebert, Scott, Jean, Ndaba, Fofana, Gorter, Ngom, Pierotti, Esteban, Fatah.
ARBITRO: La Penna di Roma. ASSISTENTI: Lo Cicero-Vecchi. IV UFFICIALE: Tremolada. VAR: Maggioni. ASS. VAR: Santoro.