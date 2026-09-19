Arbitropoli, interferenze Inter e “tensioni interne”: cosa succede ora con Chiné

Lissone, abbiamo un problema. Ma non è penale: è l’estrema sintesi di Arbitropoli, per la giustizia ordinaria italiana. Dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano (in attesa del parere del Gip) del filone di inchiesta principale, quello legato alle interferenze dell’Inter sull’ex designatore Gianluca Rocchi, ieri i pm di Monza, guidati da Claudio Gittardi, hanno chiesto l’archiviazione del filone legato alle presunte “bussate” in sala Var da parte dello stesso designatore e del suo vice Andrea Gervasoni, insieme ai varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Gli ultimi due erano indagati per Inter-Verona del 6 gennaio 2024, per non essere intervenuti richiamando l’arbitro Fabbri dopo la gomitata di Bastoni a Duda.