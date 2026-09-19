Arbitropoli, interferenze Inter e “tensioni interne”: cosa succede ora con Chiné

Lissone, abbiamo un problema. Ma non è penale: è l’estrema sintesi di Arbitropoli, per la giustizia ordinaria italiana. Dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano (in attesa del parere del Gip) del filone di inchiesta principale, quello legato alle interferenze dell’Inter sull’ex designatore Gianluca Rocchi, ieri i pm di Monza, guidati da Claudio Gittardi, hanno chiesto l’archiviazione del filone legato alle presunte “bussate” in sala Var da parte dello stesso designatore e del suo vice Andrea Gervasoni, insieme ai varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Gli ultimi due erano indagati per Inter-Verona del 6 gennaio 2024, per non essere intervenuti richiamando l’arbitro Fabbri dopo la gomitata di Bastoni a Duda.
A Rocchi era stato contestato anche il presunto condizionamento di Daniele Paterna - indagato, ma solo per false informazioni ai pm - in occasione di Udinese-Parma dell’1 marzo 2025, quando avrebbe sollecitato l’intervento del Var con una bussata, mentre a Gervasoni - che ha sempre negato di essere presente anche fisicamente nella Var Room della Serie B in quella circostanza - un comportamento analogo in occasione di Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025, con Nasca al Var. Una serie di comportamenti che avrebbero avuto come sfondo, secondo i grandi accusatori di Rocchi - autosospeso quando uscì la notizia dell’inchiesta e poi sostituito da Daniele Orsato a inizio campionato - un sistema per favorire gli arbitri a lui vicini.
La bussata in Udinese-Parma
Nulla di tutto ciò per la Procura brianzola, che anzi ha descritto per esempio la bussata in Udinese-Parma come un intervento esterno “finalizzato esclusivamente a correggere errori arbitrali” e, più in generale, ha ritenuto di non poter dimostrare la natura fraudolenta degli atti, cioè il fatto che l’obiettivo fosse condizionare il regolare svolgimento del campionato per un proprio tornaconto, necessaria per integrare un reato grave come la frode sportiva. A livello penale, insomma, Arbitropoli si chiude qui.
Discorso diverso per l’indagine sportiva: alla scadenza del termine - all'inizio di questa settimana - il procuratore federale Giuseppe Chiné aveva chiesto e ottenuto una proroga, per poter acquisire ulteriori testimonianze. L’archiviazione resta anche in questo caso l’epilogo più probabile, ma non arriveranno aggiornamenti prima di inizio ottobre: sulle “bussate”, in realtà, Chiné aveva già archiviato dopo l’esposto dell’ex assistente arbitrale Rocca che - insieme a quello dell’avvocato Michele Croce nel caso di Inter-Verona - aveva dato origine alla vicenda.
Verso il 10 ottobre: Pacifici favorito
Il materiale ricevuto a luglio da Milano è però ampio e l’inchiesta riguarda, per la giustizia Figc, anche il filone principale, cioè quello delle interferenze dell’Inter, che i pm di Milano hanno giudicato esistenti ma non tali da costituire un sistema, sul lavoro del designatore. Nelle carte dei pm, peraltro, si parla molto dei rapporti interni al mondo arbitrale, “segnato - si legge - da tensioni interne, contrapposizioni sulla governance, perplessità sulla regolamentazione della sala Var e rischi derivanti dalla promiscuità dei rapporti tra organi arbitrali, federazione e società calcistiche”. Tutto materiale che, però, al massimo potrebbe rappresentare elemento di valutazioni disciplinari.
Oltre che una sfida per il futuro presidente dell’Aia, che ieri ha espresso “grande soddisfazione” e ribadito di aver sempre considerato corretto l’operato dei propri dirigenti: si vota il 10 ottobre, il favorito è Carlo Pacifici, già alla guida dal 2023 al 2024.
Lissone, abbiamo un problema. Ma non è penale: è l’estrema sintesi di Arbitropoli, per la giustizia ordinaria italiana. Dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano (in attesa del parere del Gip) del filone di inchiesta principale, quello legato alle interferenze dell’Inter sull’ex designatore Gianluca Rocchi, ieri i pm di Monza, guidati da Claudio Gittardi, hanno chiesto l’archiviazione del filone legato alle presunte “bussate” in sala Var da parte dello stesso designatore e del suo vice Andrea Gervasoni, insieme ai varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Gli ultimi due erano indagati per Inter-Verona del 6 gennaio 2024, per non essere intervenuti richiamando l’arbitro Fabbri dopo la gomitata di Bastoni a Duda.
A Rocchi era stato contestato anche il presunto condizionamento di Daniele Paterna - indagato, ma solo per false informazioni ai pm - in occasione di Udinese-Parma dell’1 marzo 2025, quando avrebbe sollecitato l’intervento del Var con una bussata, mentre a Gervasoni - che ha sempre negato di essere presente anche fisicamente nella Var Room della Serie B in quella circostanza - un comportamento analogo in occasione di Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025, con Nasca al Var. Una serie di comportamenti che avrebbero avuto come sfondo, secondo i grandi accusatori di Rocchi - autosospeso quando uscì la notizia dell’inchiesta e poi sostituito da Daniele Orsato a inizio campionato - un sistema per favorire gli arbitri a lui vicini.