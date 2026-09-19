Roma-Inter, Amantino Mancini: "Chivu era già in campo un allenatore"

Con la maglia della Roma , l’ Inter è stata la sua vittima preferita (5 gol), eppure nonostante nella Capitale abbia vissuto gli anni più intensi della sua carriera (due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana), è proprio a Milano con l’Inter, che ha sollevato il suo primo e unico scudetto. Amantino Mancini gioca in anteprima la super-sfida dell'Olimpico, soffermandosi sulla crescita dei giallorossi di Gasperini , sulla grinta dei nerazzurri di Chivu , suo ex compagno di squadra in entrambe le esperienze, senza dimenticare il duello offensivo tra Malen e Lautaro .

"Con la Roma ho maggior legame, all'Inter il mio primo scudetto"

Se ripensa alla sua esperienza con la maglia della Roma, qual è il ricordo più bello che conserva? «Ho vissuto dei momenti bellissimi, soprattutto grazie ai gol, alle sfide contro la Lazio, alla Champions League. Sono ricordi che porto sempre con me. Penso spesso alla Roma, la seguo e sono molto contento di vedere come sta andando». E dell'esperienza all'Inter? «Il ricordo più bello è sicuramente lo scudetto che abbiamo vinto. È stato il mio primo campionato italiano e, per questo, ha avuto un significato particolare. Con la Roma, avendo giocato più a lungo e vissuto più momenti importanti, il legame è sicuramente maggiore, ma anche l'esperienza all'Inter è stata significativa, club importante che rispetto molto e che porto nel cuore».