Roma-Inter, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale. Sfida al vertice!

All'Olimpico va in scena il primo scontro diretto per il primato in Serie A tra la Roma di Gian Piero Gasperini e l'Inter di Cristian Chivu, entrambe in testa a punteggio pieno dopo quattro turni. I giallorossi arrivano alla sfida con l'organico al completo grazie al recupero di Mario Hermoso, mentre i nerazzurri dovranno fare a meno degli infortunati John Stones e Hakan Calhanoglu per tentare il blitz e conquistare la vetta solitaria.
16:54
Le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Konè, Cristante, Wesley; Dybala, Soulè; Malen. All. Gasperini.
INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; L.Martinez, Thuram. All. Chivu.
16:45
Inter senza Calhanoglu
Il centrocampista turco-tedesco rientrerà dopo la sosta per le nazionali: TUTTI I DETTAGLI.
16:30
Dove vederla in tv
QUI tutte le informazioni sul big match dell'Olimpico: dalle probabile formazioni alla copertura televisiva e in streaming.