Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma-Inter, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale. Sfida al vertice!

All'Olimpico va in scena il confronto diretto fra le prime della classe: segui il big match in tempo reale
2 min
liveblogRomaInter
Roma
Roma
Inter
Inter
18:00
Serie A - 19.09.2026
Stadio Olimpico

TabellinoCalendarioClassifiche
Roma
18:00
Inter
Aggiorna

All'Olimpico va in scena il primo scontro diretto per il primato in Serie A tra la Roma di Gian Piero Gasperini e l'Inter di Cristian Chivu, entrambe in testa a punteggio pieno dopo quattro turni. I giallorossi arrivano alla sfida con l'organico al completo grazie al recupero di Mario Hermoso, mentre i nerazzurri dovranno fare a meno degli infortunati John Stones e Hakan Calhanoglu per tentare il blitz e conquistare la vetta solitaria.

16:54

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Konè, Cristante, Wesley; Dybala, Soulè; Malen. All. Gasperini. 

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; L.Martinez, Thuram. All. Chivu. 

16:45

Inter senza Calhanoglu

Il centrocampista turco-tedesco rientrerà dopo la sosta per le nazionali: TUTTI I DETTAGLI.

16:30

Dove vederla in tv

QUI tutte le informazioni sul big match dell'Olimpico: dalle probabile formazioni alla copertura televisiva e in streaming.

Stadio Olimpico, Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS