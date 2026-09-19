Roma-Inter, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale. Sfida al vertice!

All'Olimpico va in scena il primo scontro diretto per il primato in Serie A tra la Roma di Gian Piero Gasperini e l'Inter di Cristian Chivu, entrambe in testa a punteggio pieno dopo quattro turni. I giallorossi arrivano alla sfida con l'organico al completo grazie al recupero di Mario Hermoso, mentre i nerazzurri dovranno fare a meno degli infortunati John Stones e Hakan Calhanoglu per tentare il blitz e conquistare la vetta solitaria.