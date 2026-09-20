Dybala fa paura, Koné è mostruoso, Lautaro suona la carica: pagelle Roma-Inter

Termina 2-2 il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter, con i nerazzurri che nella ripresa recuperano il doppio svantaggio. La Roma è abile a imporre subito il proprio ritmo, trovando varchi tra i reparti nerazzurri dove Konè si infila agevolando le transizioni dei giallorossi. Al 5' è proprio il francese a sbloccarla: cross di Dybala, sponda di Molina e girata vicente del centrocampista. Al 39' arriva il raddoppio della Roma. Cross di Dybala, Mancini tocca e Konè segna. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene poi convalidata da Massa dopo l'intervento del Var. Nella ripresa l'Inter trova subito l'acuto che la rimette in partita, sfruttando il consueto calo di tensione dei giallorossi nei secondi tempi. Al 47' Thuram cavalca sulla sinistra e trova la deviazione vincente di Lautaro. Che poi trova la doppietta al 79': cross dalla sinistra, tocco di Thuram che manda fuori tempo la difesa della Roma e botta del capitano nerazzurro. Roma e Inter salgono a 13 punti in classifica.

Le pagelle della Roma Svilar 7 Bravissimo in uscita bassa su Bisseck e decisivo nel riuscire comunque a sporcare il cross di Dimarco mandando fuori tempo Lautaro, infine miracoloso nel secondo tempo sul colpo di testa di Thuram.

Mancini 5.5 Si fa strappare palla da Thuram e poi non riesce a chiudere sempre sul francese in occasione dell’azione del 2-1, errore che fa imbestialire Gasperini che poco dopo lo toglie per scelta tecnica. Ndicka (15' st) 6 Entra nel momento peggiore, ma riesce a mettere comunque un paio di pezze importanti.

Balerdi 6.5 È un argine davanti a Svilar: esce solo perché finisce le energie. Ghilardi (21' st) 5.5 Patisce la reattività degli avversari.

Hermoso 5.5 Tiene botta, ma sulla sua prestazione pesa la mancata chiusura su Lautaro in occasione del primo gol nerazzurro. Koulierakis (36' st) ng

Wesley 6 Gasperini (a sorpresa) lo piazza a destra, come dirimpettaio di Dimarco. Dopo un buon primo tempo, nella ripresa dalla sua parte si aprono voragini. E difetta di reattività sul 2-2.

Cristante 6 Si fa un mazzo così per garantire equilibrio in mezzo al campo.

Koné 8 Segna due gol da centravanti, ciliegine in una prestazione mostruosa in mezzo al campo dove da solo con la sua fisicità riesce a spaventare gli interisti. Quando esce dal campo prende una meritatissima standing ovation. Pisilli (15' st) 5.5 Entra nel momento peggiore.

Molina 6.5 Nel primo tempo la sua prestazione è monolitica, con il punto esclamativo dato dalla torre per Koné sull’azione dell’1-0. E riesce pure a limitare Diouf. Rensch (15' st) 5.5 Va pure lui in sofferenza.

Dybala 7 Come un folletto semina panico nella difesa interista mettendo il piede su entrambi i gol. Prova pure a mettersi in proprio ma non trova la via della porta per qualche difetto di mira: lucidità che però è normale perdere quando in fase difensiva si fanno i chilometri per schermare le avanzate di Bastoni.

Soulé 5.5 È il meno propositivo nel trio meraviglia della Roma.

Malen 6 Anche se spesso si estranea dal gioco, quando la palla passa dalle sue parti c’è sempre l’occasione che possa succedere qualcosa. E Martinez gli nega la gioia del gol con una parata clamorosa e... decisamente fortunata.

Anche stavolta l’Inter si rivela la sua kryptonite ma risulta difficile portargli una critica.

Serie A Manu Koné, doppietta storica contro l'Inter ma non basta. Anche Lautaro ne fa due: pari all'Olimpico Le pagelle dell'Inter Martinez 6.5 Piglia due gol senza colpe mentre nella ripresa fa una paratona su Malen prendendo il pallone... in faccia. Ma, visti i precedenti, non è il caso di sottilizzare.

Bisseck 6 In difesa è alquanto rivedibile, però gioca con coraggio e risulta decisivo nell’assist a Lautaro per il 2-2. Nel primo tempo soltanto un’uscita prodigiosa di Svilar gli aveva tolto la possibilità di segnare.

Akanji 4.5 Sul primo gol si fa passare il pallone tra le gambe, sul secondo manca il colpo di testa per liberare l’area, poi chiude il suo primo tempo da incubo tentando di azzoppare Malen e prendendosi l’ammonizione.

Bastoni 5.5 L’azione del primo gol giallorosso nasce da un suo pallone perso in uscita. Prova a riscattarsi dalle parti di Svilar ma la sua conclusione scheggia il palo. Luis Henrique (18' st) 5.5 Evanescente.

Diouf 6.5 Primo tempo in sofferenza, mentre nel secondo è una spina nel fianco per la Roma.

Barella 6 L’ammonizione presa dopo undici minuti per proteste pesa come un macigno nell’economia del centrocampo nerazzurro. Errore grave: da un giocatore della sua esperienza sarebbe lecito aspettarsi maggior autocontrollo.

Zielinski 6 Sull’azione del primo gol, anziché provare ad accorciare su Koné, resta colpevolmente a guardare. Lievita nella ripresa e con lui tutta l’Inter.

Jones 5 Gioca il tempo in cui grandina sul centrocampo dell’Inter e lui appare comprensibilmente un po’ spaesato. Tolta una buona iniziativa sull’azione del palo scheggiato da Bastoni, non si vede praticamente mai. Sucic (9' st) 6.5 Impatta bene sulla partita.

Dimarco 6 Gasp mette Wesley sul suo binario ma lui comunque riesce a produrre l’occasione più importante nel primo tempo. Sul primo gol della Roma però Dybala lo aggira troppo facilmente e pure il cross del bis arriva dalla sua zona. Carlos Augusto (9' st) 6.5 Il suo ingresso infonde corsa e fisicità all’Inter come prova il traversone da cui nasce il 2-2. Solido anche quando arretra anche se sull’occasionissima di Malen c’è lui sull’olandese, il che gli costa mezzo punto in pagella.

Lautaro 8 Nel primo tempo si divora un’occasione monumentale anche perché il tocco di Svilar lo manda un po’ fuori tempo. Suona la carica a inizio ripresa rifinendo e finalizzando l’azione del 2-1 e poi riagguanta i giallorossi con una conclusione da rapace dopo aver centrato la traversa un minuto prima. Esposito (45' st) ng

Thuram 7 Dopo un primo tempo da spettatore non pagante, si sveglia dal torpore e inizia a fare i solchi nella difesa giallorossa, come dimostra l’azione del 2-1. A corredo sfiora altre due volte il gol. Bonny (45' st) ng

All. Chivu 6.5 Ancora una volta l’Inter finisce sott’acqua, ma stavolta molto del merito va dato al primo tempo mostruoso che gioca la Roma. Lui è bravo ad aiutare la squadra a restare in partita e a riacchiappare gli avversari nella ripresa grazie alla rosa extralarge che ha a disposizione.