Pagelle Bologna-Torino: Mandragora cuce e insidia, Skorupski regala il pari

Helland 5.5 Commette qualche sbavatura di troppo in fase difensiva. De Silvestri (13’ st) 5 Si fa aggirare da Kulenovic in occasione del gol del Toro, poi non riesce a recuperare sul centravanti che va alla conclusione indisturbato.

Heggem 5.5 Viene graziato dall’arbitro quando atterra Oristanio in area.

Theate 6 Dei centrali del Bologna è il più positivo, tiene bene la posizione ed è puntuale nelle chiusure.

Zortea 6 Se la cava nel duello con Cacciamani: riesce a contenere bene l’esterno, ma spinge poco in fase offensiva. Holm (39’ st) ng.

Ferguson 6 Cala un po’ nella ripresa, ma la sua prestazione è comunque sufficiente. Dà qualità in mezzo al campo.

Pobega 5.5 Si starà ancora mordendo le mani per non aver calciato più rapidamente e aver sciupato l’occasione del potenziale 2-0 facendosi rimpallare il tiro da Fitz-Jim. Moro (31’ st) 6 Aiuta la squadra in fase difensiva.

Miranda 5.5 Si vede poco in fase offensiva e in quella difensiva non è sempre perfetto.

Bernardeschi 7 Fino a ieri non aveva ancora mai segnato al Toro, il primo gol ai granata lo realizza in un momento particolare per la sua squadra che arriva dal cambio di allenatore. Nel secondo tempo sfiora anche la doppietta, poi chiede il cambio. Orsolini (31’ st) 6 Torna in campo dopo aver saltato le precedenti due partite per infortunio: buon impatto sulla gara.

Cambiaghi 6.5 Sulla sinistra va via spesso via con facilità ai difensori del Toro. Ha inoltre il merito di dare il via all’azione che porta al gol di Bernardeschi: ruba palla a Fortini e mette poi al centro dell’area il pallone che il numero 10 rossoblù trasforma nell’1-0. Odgaard (13’ st) 5.5 Commette qualche errore tecnico di troppo.

Piccoli 5.5 Dei giocatori schierati in attacco da Palladino è l’unico a non convincere. Viene ben contenuto dai difensori del Toro e nel secondo non sfrutta una potenziale occasione in contropiede.

All. Palladino 6 Cambia subito l’abito tattico al Bologna passando al 3-4-2-1, la strada che dovrà percorrere è ancora lunga, ma dalla partita con il Toro porta a casa dei segnali incoraggianti.

Le pagelle del Torino

Perri 6 Sulla conclusione di Bernardeschi, che consente al Bologna di sbloccare il risultato, non può nulla, anche se non appare reattivo nel tentativo di intervento.

Cömert 6 Conferma di trovarsi meglio nel ruolo di centrale di destra di difesa, anziché a sinistra come nelle prime giornate. Belghali (23’ st) 6 Attento in fase difensiva, offre anche un aiuto alla squadra in quella offensiva.

Ismajli 5.5 Appare un po’ appannato nella prima parte, poi prende la misure a Piccoli e riesce di fatto ad annullare il centravanti avversario.

Coco 6 Sbroglia un paio di situazione potenzialmente pericolose. Bernardeschi gli crea qualche grattacapo, ma alla fine riesce a cavarsela e a guadagnare la sufficienza.

Fortini 5 Patisce il dinamismo di Cambiaghi, che troppo spesso lo supera con estrema facilità e gli soffia anche il pallone nell’azione del vantaggio bolognese. Patterson (1’ st) 5.5 Nel recupero regala tre rimesse laterali al Bologna gestendo male altrettanti palloni.

Bragança 5.5 Riesce solo a far intravedere le proprie qualità. Patisce la pressione dei centrocampisti avversari. Ilkhan (23’ st) 6 Positivo in fase di impostazione.

Mandragora 6.5 Per due volte cerca di interrompere il lunghissimo digiuno da gol su punizione del Toro, ma la prima conclusione termina alta, la seconda viene respinta dal portiere. Macina diversi chilometri per pressare gli avversari, tanto che finisce la partita con i crampi.

Fitz-Jim 5.5 Mezzo voto in più per aver evitato il 2-0 opponendosi alla conclusione di Pobega. La sua prestazione è stata però caratterizzata dai tanti errori in fase di costruzione. Kulenovic (10’ st) 7.5 Si libera di De Silvestri con un’ottima giocata, poi batte Skorupski con una conclusione dal limite e regala al Toro un punto tanto meritato quanto importante.

Cacciamani 6 Meritano di essere segnalate un paio di sue buone chiusure difensive che risultano essere provvidenziali per il Toro. È autore anche di qualche spunto in fase offensiva.

Vlasic 5.5 La speranza di Abate e dei tifosi granata è che dopo la lunga sosta si veda un Vlasic diverso. L’impegno non manca mai, ma si vede che non ha ancora lo smalto dei tempi migliori. Oristanio (23’ st) 6.5 Entra bene e nel finale viene atterrato da Heggem in area, ma per Guida è tutto regolare.

Simeone 5.5 Vale lo stesso discorso fatto per Vlasic, non è ancora al top della condizione e si vede. Cresce nel secondo tempo quando al suo fianco entra Kulenovic.

All. Abate 6.5 Nel primo tempo il suo Toro, ancora una volta, appare troppo prevedibile e fatica ad avvicinarsi alla porta del Bologna. All’intervallo riesce a scuotere la squadra e le sostituzioni, unite al passaggio al 4-4-2, hanno l’effetto sperato: il Toro pareggia e l’allenatore potrà ora lavorare con maggiore serenità.

Arbitro

Guida 5 Il contatto tra Heggem e Oristanio era da rigore, ma Guida lascia incredibilmente giocare e il Var non lo richiama.