Pagelle Venezia-Lazio: Zaccagni freddo dal dischetto, Mandas decisivo. Disastro Yeboah!

Quinta sconfitta in altrettante partite di campionato per il Venezia, unica squadra ancora a secco di punti in questo avvio di Serie A. I lagunari perdono anche in casa con la Lazio, che piazza un uno-due a inizio ripresa firmato Zaccagni (su rigore) e Noslin. Ancora una volta la squadra di Stroppa crea, meriterebbe anche qualcosa in più nel primo tempo, dove sbaglia anche un calcio di rigore con Yeboah che potrebbe portarla in vantaggio, ma alla fine esce dal campo sconfitta. Il calendario non aiuta: 4 delle prossime 5 partite saranno contro Atalanta, Napoli, Inter e Como, ma urge un cambio di marcia. I biancocelesti stavolta almeno nella prima frazione non sono brillantissimi ma escono dal Penzo con la cosa più importante, i 3 punti, e raggiungono Roma e Inter al comando della classifica a quota 13.