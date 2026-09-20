Pagelle Venezia-Lazio: Zaccagni freddo dal dischetto, Mandas decisivo. Disastro Yeboah!

Quinta sconfitta in altrettante partite di campionato per il Venezia, unica squadra ancora a secco di punti in questo avvio di Serie A. I lagunari perdono anche in casa con la Lazio, che piazza un uno-due a inizio ripresa firmato Zaccagni (su rigore) e Noslin. Ancora una volta la squadra di Stroppa crea, meriterebbe anche qualcosa in più nel primo tempo, dove sbaglia anche un calcio di rigore con Yeboah che potrebbe portarla in vantaggio, ma alla fine esce dal campo sconfitta. Il calendario non aiuta: 4 delle prossime 5 partite saranno contro Atalanta, Napoli, Inter e Como, ma urge un cambio di marcia. I biancocelesti stavolta almeno nella prima frazione non sono brillantissimi ma escono dal Penzo con la cosa più importante, i 3 punti, e raggiungono Roma e Inter al comando della classifica a quota 13.
Pagelle Venezia
Stankovic 6 Incolpevole sui gol.
Schingtienne 6 Un match senza particolari brividi.
Juan Jesus 5.5 Si fa superare da Noslin per lo 0-2.
Moreno 6 Non ha particolari problemi a gestire la situazione dalle sue parti.
Hainaut 5.5 Nuno Tavares lo brucia con l’assist per Noslin che di fatto chiude la partita.
Kike Perez 6 Qualche sprazzo di qualità, ma non basta per tenere a galla il Venezia.
Sohm 6 In un ruolo inedito, si destreggia abbastanza bene.
Helgason 6 Corre molto per aiutare la squadra. Fanne (28 st) 6 Entra con il piglio giusto.
Correia 5.5 Qualche buona iniziativa, ma va troppo a sprazzi. Sagrado (31’ st) 6 Cerca di spingere.
Yeboah 4.5 Si fa parare il calcio di rigore e poi ne causa uno con un fallo su Taylor: serata da dimenticare Fernandez (42’ st) ng
Adams 5 Diverse situazioni in cui ha spazio per pungere, ma non si fa mai sentire. Rrahmani (28' st) 5.5 Non cambia le sorti dell’attacco.
All. Stroppa 5 Gli episodi lo puniscono. La panchina è a forte rischio.
Pagelle Lazio
Mandas 7 Decisivo nel parare un rigore.
Floriani 6 Lascia uno spazio aperto e ne nasce un rigore. Poi si riprende bene. Lazzari (33’ st) 6 Mantiene lo slancio sulla corsia.
Provstgaard 6.5 Pochi problemi a contenere le folate offensive del Venezia.
Sutalo 6.5 Torna bene in un paio di circostanze su Adams.
Tavares 6.5 Trova l’assist del raddoppio per Noslin. Pedraza (39’ st) ng.
Frattesi 6 La difesa del Venezia si copre per evitare che abbia spazi.
Belahyane 6 Detta i ritmi senza mai strafare, prova a farsi sentire con un tiro che non ha fortuna.
Taylor 6.5 Un buon lavoro, si conquista un calcio di rigore. Gudmundsson (32’ st) 6 Dà fiato alla squadra.
Cancellieri 6.5 Le sue sgasate fanno soffrire la difesa dei padroni di casa.
Noslin 7 Quando serve si fa sentire. Trova il gol con un terzo tempo perfetto. Pinamonti (32’ st) 6 Subentra senza fare errori.
Zaccagni 7 Freddo dal dischetto, dà il là all’azione del raddoppio. Isaksen (41’ st) ng
All. Gattuso 7 Altra vittoria, trova l’uno due con Zaccagni e Noslin e la sua Lazio rimane in alto.