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Pagelle Udinese-Cagliari: riecco il muro Mina, Caprile para tutto. Zaniolo impreciso!

Kabasele si addormenta e Maldini ne approfitta. Mendy poco preciso: tutti i voti della sfida tra friulani e sardi
Rudi Buset
4 min
Udinese-CagliariPagelle UdinesePagelle Cagliari
Il Cagliari si gode la parte della classifica di Serie A dopo aver battuto l'Udinese nella difficile trasferta in Friuli. Decide il match un gol di Daniel Maldini al 54'. I sardi salgono, quindi, a 12 punti nella graduatoria del massimo campionato italiano. Una sconfitta amara, invece, per i padroni di casa che non sono riusciti a capitalizzare la mole di gioco prodotta: l'Udinese rimane a quota 4 perdendo la terza partita di fila.

Le pagelle dell'Udinese

Okoye 6 Non può nulla su Maldini lanciato a rete.  
Abankwah 5.5 Buona personalità, ma qualche imprecisione di troppo in fase difensiva.  
Kabasele 4 Si addormenta in occasione della rete realizzata dagli ospiti. Bayo (26’ st) 5.5 Ingresso senza il giusto guizzo.  
Ebosse 5.5 Qualche spunto offensivo, ma dietro non è così attento.  
Vojvoda 6 Primo tempo di contenimento, ripresa con maggior dinamismo.  
Karlstrom 5.5 Non dà la giusta velocità alla manovra.  
Miller 5.5 Poco coinvolto. Unai Gomez (12’ st) 5 Altro errore in fase conclusiva.  
Kamara 6 Le poche sgroppate sulla sinistra creano insidie. Zanoli (26’ st) 6 Buoni minuti per il rientro.  
Zaniolo 5 Non fornisce la prestazione che ci si aspettava: è impreciso e altalenante. Chakvetadze (1’ st) Poco incisivo nella ripresa.
Ekkelenkamp 6 Si muove molto sul fronte offensivo, recuperando anche palloni a metà campo.  
Davis 6 Una sola conclusione prima dell’ennesimo infortunio. Gueye (38’ pt) 6.5 Buon ingresso, con un duello costante contro Caprile.  
All. Runjaic 5.5 Ha molto da lavorare sulla fase realizzativa della sua squadra.  

Le pagelle del Cagliari

Caprile 7.5 Prestazione superlativa contro le incursioni bianconere.  
Ze Pedro 6.5 Preciso e puntuale nelle chiusure.  
Mina 7 Rientro importante: dimostra esperienza e personalità.  
Rodriguez 6 Difende con ordine, ma con qualche sbavatura. Sugawara (14’ st) 6 Gestisce senza affanni.  
Obert 6 Buone incursioni a sinistra.  
Romano 6 Festeggia l'azzurro con una prestazione di quantità. Gagliardini (40’ st) ng.  
Winks 6.5 Buona gestione del pallone in mezzo al campo.  
Deiola 6 Copre con ordine.  
Adopo 5.5 Non riesce a creare pericoli.  
Maldini 7 Approfitta del regalo di Kabasele chiudendo con un gol, il terzo consecutivo, una settimana complicata per vicende extra campo. Kevin Carlos (14’ st) 6 Mezz'ora abbondante convincente.  
Mendy 5.5 Poca precisione nell'unica palla a disposizione. Fadera (40’ st) ng.  
All. Pisacane 7 Prestazione "sporca" ma solida quella del suo Cagliari che continua a sorprendere.  

 

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