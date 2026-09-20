Pagelle Udinese-Cagliari: riecco il muro Mina, Caprile para tutto. Zaniolo impreciso!

Le pagelle dell'Udinese

Ilsi gode la parte della classifica di Serie A dopo aver battutonella difficile trasferta in Friuli. Decide il match un gol di Daniel Maldini al 54' . I sardi salgono, quindi, a 12 punti nella graduatoria delUna sconfitta amara, invece, per i padroni di casa che non sono riusciti a capitalizzare la mole di gioco prodotta: l'Udinese rimane a quota 4 perdendo la terza partita di fila.

Okoye 6 Non può nulla su Maldini lanciato a rete.

Abankwah 5.5 Buona personalità, ma qualche imprecisione di troppo in fase difensiva.

Kabasele 4 Si addormenta in occasione della rete realizzata dagli ospiti. Bayo (26’ st) 5.5 Ingresso senza il giusto guizzo.

Ebosse 5.5 Qualche spunto offensivo, ma dietro non è così attento.

Vojvoda 6 Primo tempo di contenimento, ripresa con maggior dinamismo.

Karlstrom 5.5 Non dà la giusta velocità alla manovra.

Miller 5.5 Poco coinvolto. Unai Gomez (12’ st) 5 Altro errore in fase conclusiva.

Kamara 6 Le poche sgroppate sulla sinistra creano insidie. Zanoli (26’ st) 6 Buoni minuti per il rientro.

Zaniolo 5 Non fornisce la prestazione che ci si aspettava: è impreciso e altalenante. Chakvetadze (1’ st) Poco incisivo nella ripresa.

Ekkelenkamp 6 Si muove molto sul fronte offensivo, recuperando anche palloni a metà campo.

Davis 6 Una sola conclusione prima dell’ennesimo infortunio. Gueye (38’ pt) 6.5 Buon ingresso, con un duello costante contro Caprile.

All. Runjaic 5.5 Ha molto da lavorare sulla fase realizzativa della sua squadra.