Pagelle Udinese-Cagliari: riecco il muro Mina, Caprile para tutto. Zaniolo impreciso!

Le pagelle dell'Udinese
Okoye 6 Non può nulla su Maldini lanciato a rete.
Abankwah 5.5 Buona personalità, ma qualche imprecisione di troppo in fase difensiva.
Kabasele 4 Si addormenta in occasione della rete realizzata dagli ospiti. Bayo (26’ st) 5.5 Ingresso senza il giusto guizzo.
Ebosse 5.5 Qualche spunto offensivo, ma dietro non è così attento.
Vojvoda 6 Primo tempo di contenimento, ripresa con maggior dinamismo.
Karlstrom 5.5 Non dà la giusta velocità alla manovra.
Miller 5.5 Poco coinvolto. Unai Gomez (12’ st) 5 Altro errore in fase conclusiva.
Kamara 6 Le poche sgroppate sulla sinistra creano insidie. Zanoli (26’ st) 6 Buoni minuti per il rientro.
Zaniolo 5 Non fornisce la prestazione che ci si aspettava: è impreciso e altalenante. Chakvetadze (1’ st) Poco incisivo nella ripresa.
Ekkelenkamp 6 Si muove molto sul fronte offensivo, recuperando anche palloni a metà campo.
Davis 6 Una sola conclusione prima dell’ennesimo infortunio. Gueye (38’ pt) 6.5 Buon ingresso, con un duello costante contro Caprile.
All. Runjaic 5.5 Ha molto da lavorare sulla fase realizzativa della sua squadra.
Le pagelle del Cagliari
Caprile 7.5 Prestazione superlativa contro le incursioni bianconere.
Ze Pedro 6.5 Preciso e puntuale nelle chiusure.
Mina 7 Rientro importante: dimostra esperienza e personalità.
Rodriguez 6 Difende con ordine, ma con qualche sbavatura. Sugawara (14’ st) 6 Gestisce senza affanni.
Obert 6 Buone incursioni a sinistra.
Romano 6 Festeggia l'azzurro con una prestazione di quantità. Gagliardini (40’ st) ng.
Winks 6.5 Buona gestione del pallone in mezzo al campo.
Deiola 6 Copre con ordine.
Adopo 5.5 Non riesce a creare pericoli.
Maldini 7 Approfitta del regalo di Kabasele chiudendo con un gol, il terzo consecutivo, una settimana complicata per vicende extra campo. Kevin Carlos (14’ st) 6 Mezz'ora abbondante convincente.
Mendy 5.5 Poca precisione nell'unica palla a disposizione. Fadera (40’ st) ng.
All. Pisacane 7 Prestazione "sporca" ma solida quella del suo Cagliari che continua a sorprendere.