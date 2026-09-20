Fiorentina-Napoli, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale. Allegri a caccia di conferme

"Quella di Firenze è una delle quattro-cinque gare più importanti della stagione". Massimiliano Allegri vuole un Napoli responsabile nella sfida di oggi alle 12.30 in casa della Fiorentina. Il successo col Bologna ha tolto un po' di peso dalle spalle del tecnico ma per scacciare via i fantasmi ci vorrebbe un successo al Franchi nel primo lunch match di questo campionato. Previsto sugli spalti del Franchi il tutto esaurito, quindi poco più di 22mila spettatori, fra cui il presidente e la vicepresidente gigliata, Giuseppe e Catherine Commisso, che lunedì prossimo faranno poi rientro negli Stati Uniti dopo un mese esatto di permanenza a Firenze. Segui la partita tra Fiorentina e Napoli in diretta sul nostro sito.