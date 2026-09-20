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Frosinone show, il Como di Fabregas crolla. De Rossi, quarta sconfitta: vince il Parma

Calò e Kvernadze piegano i lariani, Romero e Almqvist mandano ko il Genoa a cui non basta la rete di Osmajic
1 min
ComoGenoaFrosinone

Prima sconfitta in campionato per il Como battuto in casa del Frosinone di Alvini per 2-0, nella gara valida per la quinta giornata di campionato disputata allo 'Stirpe'. La squadra di Fabregas, reduce da tre successi consecutivi, manca così l'aggancio in vetta al campionato e viene raggiunto in classifica a 10 punti proprio dai ciociari, una delle sorprese di questo avvio di stagione. Padroni di casa in vantaggio con Calò al 14', raddoppio di Kvernadze sul finire del primo tempo.

Vince il Parma, De Rossi ko

Il Parma vince al 'Tardini' per 2-1 sul Genoa nella gara valida per la quinta giornata di serie A. Emiliani in vantaggio con Romero al 38', pareggio rossoblù con Osmajic al 70' e rete decisiva per i gialloblù di Almqvist all'80'. Il Parma ottiene al sua prima vittoria in campionato e sale a 4 punti, mentre il Genoa di De Rossi - ancora a secco di vittorie - resta a 1 punto.

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