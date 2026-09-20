Pulisic, Rabiot e Moreira, tris Milan al Lecce: Amorim scavalca la Juve di Spalletti. La classifica

MILANO - Dopo i due pareggi consecutivi contro Juventus e Lazio in campionato e il brutto ko all'esordio in Europa League con il Benfica a San Siro, il Milan di Amorim si riscatt a ritrovando i tre punti prima della lunga sosta delle Nazionali. I rossoneri superano 3-0 il Lecce con il ritorno al gol di Pulisic, la firma di Rabiot e il terzo gol in due gare di Moreira , si prendono il quinto posto a quota 11 punti restando imbattuti in questo inizio di Serie A, a -2 dal terzetto di testa. Torna a perdere la squadra di Di Francesco che non riesce a dare seguito all'ultimo successo casalingo contro il Monza restando inchiodato a quota 6.

Pulisic torna al gol

Amorim rimette Modric al centro del gioco dal primo minuto al fianco di Rabiot, davanti Ramos accompagnato da Pulisic e Saelemaekers. Di Francesco perde Tiago Gabriel a ridosso del match e sceglie Gaspar, Pierotti l'altra novità rispetto alla vittoria contro il Monza. I rossoneri partono con convinzione e al 14' sbloccano: lancio di Pavlovic per Pulisic che aggancia in modo splendido all'interno dell'area di rigore e batte Falcone, ritornando al gol dopo un lungo digiuno. Il Lecce prova a reagire al 25' con un tiro di Gaspar che Maignan blocca senza problemi, l'unico sussulto in un primo tempo ampiamente gestito dai padroni di casa che pur provando spesso a sollecitare la difesa salentina non riescono però a colpire ulteriormente Falcone. L'unico tentativo diretto verso la porta arriva prima dell'intervallo al 41', ancora con Pulisic che trova attendo il portiere avversario.

Rabiot e Moreira la chiudono

Ad inizio ripresa lo spartito è lo stesso, il Milan costruisce e alla fine raddoppia. L'asse Rabiot-Ramos-Rabiot funziona alla perfezione al 62' con l'ex Juve che a pochi passi da Falcone infila sul primo palo il 2-0. Il Lecce esce dalla partita e Amorim affonda pescando anche dalla panchina. Dentro Diego Moreira che al 73' cala il tris: corsa palla al piede, dribbling in area e tocco sotto le gambe di Falcone per il 3-0. Ngom e N'Dri le mosse di Di Francesco, entrambi provano la giocata con orgoglio per il gol della bandiera andandosi a scontrare contro il muro Maignan. Sono gli ultimi sussulti, il Milan torna a vincere e ritrova il sorriso dopo qualche difficoltà. Per il Lecce un nuovo ko, ma a San Siro non era facile.