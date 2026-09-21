Pavlovic architetto, Moreira fa sfracelli e finalmente Pulisic: pagelle Milan-Lecce

MILANO - Il Milan si mette alle spalle la brutta sconfitta all'esordio in Europa League contro il Benfica (0-2) e con un netto 3-0 contro il Lecce va alla lunga pausa nazionali a quota 11 punti in classifica . A sbloccare il match del Meazza è Pulisic , tornato al gol in rossonero 266 giorni dopo l'ultima volta. La formazione di Ruben Amorim , poi, dilaga nella ripresa rendendo il parziale ancor più pesante grazie ai sigilli di Rabiot e Moreira , ancora a segno dopo la doppietta rifilata alla Lazio nel 2-2 dell'Olimpico della scorsa giornata.

Maignan 6 Fa una parata nel finale su Pierotti pure se è in fuorigioco e una su Fatah.

Gila 6.5 Un braccetto sfrontato che prende l’autostrada e spesso arriva a crossare: nuovi movimenti per essere ancora più aggressivo, senza perdere solidità dietro.

De Winter 6 Ruba di testa un pallone prezioso a… Ramos, sul finire del primo tempo, togliendogli un gol; peccato: ma se non altro dietro funziona.

Pavlovic 7 Architetto del vantaggio rossonero, disegna un assist spaziale per Pulisic e si esibisce nei suoi soliti inserimenti generosi.

Chukwueze 7 Serata con ruolo sul modello ‘affettatrice al reparto salumeria’: prima un taglio, poi un altro, poi un inserimento e fa a fette la difesa leccese.

Camarda (42’ st) ng

Modric 6.5 Sfodera una prestazione brillante in cui, udite udite, recupera pure tanti palloni e sfodera le sue aperture grandangolari d’abitudine, mettendo pure lo zampino nell’azione che porta al gol Rabiot.

Musah (31’ st) ng

Rabiot 7.5 Svaria per la mediana da vero purosangue del centrocampo tenendo un ritmo altissimo, poi segna la rete del 2-0: non è sempre in campo come lo scorso anno con Allegri, ma intanto per ora ha siglato 2 reti e 2 assist in stagione.

Estupinan 6 La presenza di Saelemaekers in serata magica davanti a lui lo beneficia abbastanza da non far notare più di tanto che qualche errore lo commette sempre ma se non altro non paga pegno.

Bartesaghi (31’ st) ng

Pulisic 7.5 “Yes he is back, back again”, come cantava Eminem qualche anno fa: controllo sontuoso e gol del vantaggio (non segnava da 9 mesi)… quanto eri mancato a questo Diavolo, Christian!

Loftus-Cheek (25’ st) 5.5 Perde una caterva di palloni, la sua canzone è di Ivan Graziani: Pigro.

Saelemaekers 7 Se il Milan vuol giocare a tremila all’ora, non può fare a meno delle sue accelerate avanti e indietro: forse non è ancora perfetto nella rifinitura, ma fa una partita in cui spacca il campo per il Milan.

Moreira (25’ st) 7 Torna a fare sfracelli nella posizione di trequartista a sinistra: nemmeno il tempo di entrare ed è già a esultare sotto la Sud per il 3-0.

Gonçalo Ramos 6.5 Non ha fatto gol nemmeno ieri sera, va bene: però va segnalato come serva l’assist a Rabiot e come pure la rete di Moreira abbia origine da un pallone che recupera lui in mischia: partita positiva.

All. Amorim 7 Fa tutto giusto e il Milan si esibisce in una grande prestazione: quello che ci voleva prima della sosta.

Pagelle Lecce

Falcone 5.5 Più goffo e impacciato del solito, per sua fortuna Pavlovic è in fuorigioco sennò rischierebbe pure di farsi un’autorete.

Danilo Veiga 5 Che fatica quando dalla tua parte c’è un Saelemaekers scatenato e un Estupinan più in serata del solito.

Gaspar 4.5 Il Milan gli fa vedere i sorci verdi.

Siebert 4.5 Gli servirebbero gli specchietti retrovisori, perché Pulisic gli parte alle spalle una prima volta, poi rifà la mossa e lo manda al bar dell’oratorio a chiedere una gazzosa per riprendersi mentre segna.

Gallo 5.5 Potremmo fare copia e incolla di quanto scritto per Danilo Veiga, invertendo gli avversari a cui si deve opporre… fa quello che può.

N’Dri (37’ st) ng

Pierotti 5.5 In fase difensiva si abbassa talmente tanto da diventare spesso il quinto, poi si alza quando il Lecce attacca, ma tanta corsa gli toglie un po’ di pericolosità.

Coulibaly 5 Comincia volenteroso, anche troppo, visto che a volte per la fretta pastrocchia un po’ i palloni, poi però gli tocca correre dietro a Rabiot per tutto il campo e il compito gli prosciuga tutte le energie.

Ilic 5 Non ci siamo, nel senso che il Milan riesce nell’impresa di annullarlo quasi per completo, tanto che diventa diffi cile trovare momenti memorabili del suo match.

Kaba (25’ st) ng

Maleh 5 Dovrebbe essere uno degli uomini più di qualità nel centrocampo salentino, ma la mediana milanista gli fa toccare pochissimi palloni, senza che possa riuscire a lasciare impronte nel gioco.

Ngom (25’ st) ng

Monteiro 5.5 Per gran parte del match si assenta dal gioco e viene quasi da chiedersi che fine a fatto; clamorosamente, verso il 20’ della ripresa, confeziona una delle azioni più pericolose del Lecce, che non basta a fargli avere la sufficienza.

Fatah (25’ st) ng

Stulic 5 Viene bocciato dopo un primo tempo in cui si vede pochissimo, chiuso nella morsa dei centrali rossoneri che non lo lasciano respirare.

Esteban (1’ st) 5.5 Combina poco.

All. Di Francesco 5 Davvero difficile trovare qualcosa di positivo nella gara del Lecce.

Pagella arbitro

La Penna 6 Dirige autorevolmente senza commettere errori.