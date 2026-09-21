Pagelle Fiorentina-Napoli: De Gea e Dragusin super, De Bruyne è troppo sterile. Fagioli e Allegri...

FIRENZE - Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio nel primo lunch match della stagione. Sfida bella, divertente, ricca di colpi di scena, e con solo due gol nel tabellino finale per merito dei due portieri, entrambi migliori in campo per le rispettive squadre. Passano per primi gli azzurri con Gilmour , pareggiano i viola ad inizio ripresa con Jimenez , ma fino alla fine non mancano le occasioni, e al triplice fischio c'è un misto fra delusione e soddisfazione generale.

De Gea 7.5 Fa almeno quattro parate spettacolari e salva il risultato con quelle su Neres e Favasuli.

Jimenez 7 Resta molto ancorato dietro per annullare Lang, cresce con il passare dei minuti e in avvio di ripresa fa il gol che vale il punto.

Dragusin 7 Rischia l'autorete per anticipare Hoijlund ma poi fa una gara di sostanza e concretezza.

Ranieri 6.5 L'attacco del Napoli è impegnativo ma contribuisce a tenerlo a bada.

Pongracic (40' st) ng.

Viery 5 Fa valere il fisico su Politano ma per poco perché è meno veloce e va subito in riserva, Vanoli infatti lo toglie.

Valdepenas (1' st) 6 Prova a spingere di più e trova un buon tiro.

Ndour 6 Divide i compiti con Fagioli e Atta di tenere i centrocampisti del Napoli: nel primo tempo fatica, meglio nella ripresa.

Fagioli 6.5 Agisce nella zona di De Bruyne e lo limita, al 18' scheggia la traversa con la deviazione del portiere ed ha un altro paio di occasioni.

Mastantuono 6 Ben marcato va a fiammate ma quando si accende pennella cross per i compagni ed è ultimo ad arrendersi; distratto sul gol di Gilmour.

Atta 5.5 Colpisce il palo ma non è ancora al 100% e si vede anche nel duello con Gilmour.

Goncalves (21' st) 5.5 Aiuta a combattere a centrocampo ma è poco lucido in attacco.

Njie 5.5 Parte bene ma Di Lorenzo gli prende le misure, generoso ma fumoso.

Gnonto (35' st) ng.

Pellegrino 5.5 Fa lavoro di squadra e di sacrificio ma, ben controllato, trova pochi palloni.

Beto (21' st) 5 Poco efficace, soprattutto quando cerca la rovesciata.

All. Vanoli 6.5 Fiorentina sfortunata negli episodi e "imbrigliata" per un tempo poi aggiusta la squadra che appare viva e che esce dal campo stremata, applaudita e imbattuta con lui.