Pagelle Fiorentina-Napoli: De Gea e Dragusin super, De Bruyne è troppo sterile. Fagioli e Allegri...

FIRENZE - Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio nel primo lunch match della stagione. Sfida bella, divertente, ricca di colpi di scena, e con solo due gol nel tabellino finale per merito dei due portieri, entrambi migliori in campo per le rispettive squadre. Passano per primi gli azzurri con Gilmour, pareggiano i viola ad inizio ripresa con Jimenez, ma fino alla fine non mancano le occasioni, e al triplice fischio c'è un misto fra delusione e soddisfazione generale.
Pagelle Fiorentina
De Gea 7.5 Fa almeno quattro parate spettacolari e salva il risultato con quelle su Neres e Favasuli.
Jimenez 7 Resta molto ancorato dietro per annullare Lang, cresce con il passare dei minuti e in avvio di ripresa fa il gol che vale il punto.
Dragusin 7 Rischia l'autorete per anticipare Hoijlund ma poi fa una gara di sostanza e concretezza.
Ranieri 6.5 L'attacco del Napoli è impegnativo ma contribuisce a tenerlo a bada.
Pongracic (40' st) ng.
Viery 5 Fa valere il fisico su Politano ma per poco perché è meno veloce e va subito in riserva, Vanoli infatti lo toglie.
Valdepenas (1' st) 6 Prova a spingere di più e trova un buon tiro.
Ndour 6 Divide i compiti con Fagioli e Atta di tenere i centrocampisti del Napoli: nel primo tempo fatica, meglio nella ripresa.
Fagioli 6.5 Agisce nella zona di De Bruyne e lo limita, al 18' scheggia la traversa con la deviazione del portiere ed ha un altro paio di occasioni.
Mastantuono 6 Ben marcato va a fiammate ma quando si accende pennella cross per i compagni ed è ultimo ad arrendersi; distratto sul gol di Gilmour.
Atta 5.5 Colpisce il palo ma non è ancora al 100% e si vede anche nel duello con Gilmour.
Goncalves (21' st) 5.5 Aiuta a combattere a centrocampo ma è poco lucido in attacco.
Njie 5.5 Parte bene ma Di Lorenzo gli prende le misure, generoso ma fumoso.
Gnonto (35' st) ng.
Pellegrino 5.5 Fa lavoro di squadra e di sacrificio ma, ben controllato, trova pochi palloni.
Beto (21' st) 5 Poco efficace, soprattutto quando cerca la rovesciata.
All. Vanoli 6.5 Fiorentina sfortunata negli episodi e "imbrigliata" per un tempo poi aggiusta la squadra che appare viva e che esce dal campo stremata, applaudita e imbattuta con lui.
Pagelle Napoli
Milinkovic Savic 6.5 Fagioli in un paio di occasioni testa i suoi riflessi così come Valdepenas nella ripresa, lo aiuta anche il legno.
Di Lorenzo 6 Un primo tempo da protagonista poi nella ripresa gioca d'esperienza.
Rrahmani 7 Roccioso, concede davvero poco agli avversari risultando tra i migliori.
Marin 6 Sfortunato nella deviazione sul pari viola ma per il resto buona gara in 'zona Mastantuono'.
Olivera 6.5 Nonostante debba occuparsi di Mastantuono, colpisce il palo e ha anche un'altra occasione al 35'.
Gilmour 7 Ha sempre uno tra Atta e Ndour addosso ma sullo sviluppo dell'angolo è solo e segna.
Lobotka 6 Sempre efficace dettando i tempi, sfiora anche il gol, duella con i viola.
Anguissa (45' st) ng.
Politano 6 Mette in difficoltà la catena di destra viola e in particolare Viery, con Valdepenas fatica di più ormai stanco.
Favasuli (27' st) 6 Entra bene e prova a fare male a chi non ha creduto in lui.
De Bruyne 5.5 Dà un dinamismo sterile in quella parte del campo, complice la buona guardia viola.
Lang 5 Il Napoli gioca sull'altra fascia, si vede poco ed è impreciso.
Neres (13' st) 6 Meglio del compagno, impegna anche severamente De Gea.
Hojlund 5 Quasi non pervenuto, con Dragusin che non lo molla. Lucca (13' st) 5 Non migliora la situazione.
All. Allegri 6 Fa sfogare la Fiorentina che prende due legni poi la colpisce con il gol ma apaga la poca concretezza davanti e non ottiene i tre punti del rilancio, al netto delle assenze.
Pagella arbitro
Doveri 5.5 Qualche episodio dubbio in cui lascia giocare, per seguire la nuova linea.
FIRENZE - Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio nel primo lunch match della stagione. Sfida bella, divertente, ricca di colpi di scena, e con solo due gol nel tabellino finale per merito dei due portieri, entrambi migliori in campo per le rispettive squadre. Passano per primi gli azzurri con Gilmour, pareggiano i viola ad inizio ripresa con Jimenez, ma fino alla fine non mancano le occasioni, e al triplice fischio c'è un misto fra delusione e soddisfazione generale.
Pagelle Fiorentina
De Gea 7.5 Fa almeno quattro parate spettacolari e salva il risultato con quelle su Neres e Favasuli.
Jimenez 7 Resta molto ancorato dietro per annullare Lang, cresce con il passare dei minuti e in avvio di ripresa fa il gol che vale il punto.
Dragusin 7 Rischia l'autorete per anticipare Hoijlund ma poi fa una gara di sostanza e concretezza.
Ranieri 6.5 L'attacco del Napoli è impegnativo ma contribuisce a tenerlo a bada.
Pongracic (40' st) ng.
Viery 5 Fa valere il fisico su Politano ma per poco perché è meno veloce e va subito in riserva, Vanoli infatti lo toglie.
Valdepenas (1' st) 6 Prova a spingere di più e trova un buon tiro.
Ndour 6 Divide i compiti con Fagioli e Atta di tenere i centrocampisti del Napoli: nel primo tempo fatica, meglio nella ripresa.
Fagioli 6.5 Agisce nella zona di De Bruyne e lo limita, al 18' scheggia la traversa con la deviazione del portiere ed ha un altro paio di occasioni.
Mastantuono 6 Ben marcato va a fiammate ma quando si accende pennella cross per i compagni ed è ultimo ad arrendersi; distratto sul gol di Gilmour.
Atta 5.5 Colpisce il palo ma non è ancora al 100% e si vede anche nel duello con Gilmour.
Goncalves (21' st) 5.5 Aiuta a combattere a centrocampo ma è poco lucido in attacco.
Njie 5.5 Parte bene ma Di Lorenzo gli prende le misure, generoso ma fumoso.
Gnonto (35' st) ng.
Pellegrino 5.5 Fa lavoro di squadra e di sacrificio ma, ben controllato, trova pochi palloni.
Beto (21' st) 5 Poco efficace, soprattutto quando cerca la rovesciata.
All. Vanoli 6.5 Fiorentina sfortunata negli episodi e "imbrigliata" per un tempo poi aggiusta la squadra che appare viva e che esce dal campo stremata, applaudita e imbattuta con lui.