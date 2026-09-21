Pagelle Frosinone-Como: Palmisani monumentale, Kvernadze brilla! Baturina giornata no, Fabregas...

Prima sconfitta in campionato per il Como battuto in casa del Frosinone di Alvini per 2-0, nella gara valida per la quinta giornata di campionato disputata allo 'Stirpe'. La squadra di Fabregas, reduce da tre successi consecutivi, manca così l'aggancio in vetta al campionato e viene raggiunto in classifica a 10 punti proprio dai ciociari, una delle sorprese di questo avvio di stagione. Padroni di casa in vantaggio con Calo al 14', raddoppio di Kvernandze sul finire del primo tempo.
Le pagelle del Frosinone
Palmisani 8 Nel primo tempo compie almeno tre interventi sopra le righe, nella ripresa si ripete. Prestazione assolutamente monumentale.
Oyono 6.5 Ordinato, dalle sue parti non arrivano pericoli per la retroguardia dei ciociari.
Calvani 6.5 Inizia con qualche difficoltà ma, con il passare dei minuti, prende le misure all’avversario diretto e non corre rischi.
Monterisi 6.5 Comanda la difesa senza commettere sbavature di sorta . Nel primo tempo salva un gol fatto sulla linea di porta. Cittadini (8’ st) 6 Un po’ molle contro Kean, poi prende le misure e rende l’attaccante lariano incapace di far male al Frosinone.
Bracaglia 6.5 Spinge poco sulla corsia di competenza, ma in fase difensiva è sempre puntuale.
Calò 7 Detta i tempi alla perfezione e realizza la sua prima rete in Serie A. Cichella (34’ st) ng
Masini 6.5 Non molla mai, tampona ogni avversario che gli si presenti davanti dimostrando un cuore grande.
Ghedjemis 7 Un piacere vederlo giocare, ogni volta che strappa crea un pericolo per il Como: merita applausi. Amey (43’ st) ng
Schmid 7 Prezioso contributo tra le linee impreziosito da due assist. El Azzouzi (43’ st) ng
Kvernadze 7.5 Fa capire per quale motivo viene definito il nuovo Kvaratskhelia: un gol e un cambio di passo che nessuno in maglia azzurra riesce a tenere. Zerbin (34’ st) ng
Raimondo 6.5 Non trova la via del gol ma ci prova sempre e non demerita.
All. Alvini 7.5 Il suo Frosinone gioca bene, vince ancora e ora sogna.
Le pagelle del Como
Butez 5 In occasione del raddoppio dei ciociari avrebbe potuto fare meglio. Non fornisce il solito contributo in impostazione.
Couto 5.5 In fase offensiva è tra i più propositivi, da rivedere, invece, a livello difensivo.
Ramon 5 Soffre tanto e nel finale rischia la frittata che avrebbe potuto regalare al Frosinone il terzo gol.
Chalobah 5 Gli attaccanti del Frosinone lo tengono in costante apprensione e non riesce ad imporsi.
Valle 5 Il diretto avversario Ghedjemis non è cliente comodo e infatti lo mette in costante difficoltà. Kaiki (28’ st) 5.5 Meglio del compagno, ma non riesco comunque a incidere.
Da Cunha 5.5 Prestazione incolore per il capitano dei lariani. Ricci (1’ st) 5.5 Prova a far girare la squadra, ci riesce solamente a tratti.
Milla 5.5 Poche idee per scardinare la difesa di casa. Perrone (28’ st) 6 Mette ordine.
Diao 6 Tanta potenza e voglia di fare ma poca precisione al momento decisivo.
Paz 5.5 Qualità sopra la media ma un grande Palmisani e poca precisione gli negano la gioia del gol.
Baturina 5 Giornata storta, dalle sue parti Kvernadze è imprendibile. Rodriguez (1’ st) 6.5 Ingresso positivo, il portiere di casa gli nega un gol bellissimo.
Douvikas 5.5 Contenuto dai difensori e da un super Palmisani. Kean (1’ st) 6 Entra col piglio giusto.
All. Fabregas 5 Per il Como dei miracoli ariva il momento della prima sconfitta stagionale. Effettua forse troppo tardi i cambi.
La pagella dell'arbitro
Chiffi 6.5 Tiene in mano la partita senza eccessivi problemi.
Prima sconfitta in campionato per il Como battuto in casa del Frosinone di Alvini per 2-0, nella gara valida per la quinta giornata di campionato disputata allo 'Stirpe'. La squadra di Fabregas, reduce da tre successi consecutivi, manca così l'aggancio in vetta al campionato e viene raggiunto in classifica a 10 punti proprio dai ciociari, una delle sorprese di questo avvio di stagione. Padroni di casa in vantaggio con Calo al 14', raddoppio di Kvernandze sul finire del primo tempo.
Le pagelle del Frosinone
Palmisani 8 Nel primo tempo compie almeno tre interventi sopra le righe, nella ripresa si ripete. Prestazione assolutamente monumentale.
Oyono 6.5 Ordinato, dalle sue parti non arrivano pericoli per la retroguardia dei ciociari.
Calvani 6.5 Inizia con qualche difficoltà ma, con il passare dei minuti, prende le misure all’avversario diretto e non corre rischi.
Monterisi 6.5 Comanda la difesa senza commettere sbavature di sorta . Nel primo tempo salva un gol fatto sulla linea di porta. Cittadini (8’ st) 6 Un po’ molle contro Kean, poi prende le misure e rende l’attaccante lariano incapace di far male al Frosinone.
Bracaglia 6.5 Spinge poco sulla corsia di competenza, ma in fase difensiva è sempre puntuale.
Calò 7 Detta i tempi alla perfezione e realizza la sua prima rete in Serie A. Cichella (34’ st) ng
Masini 6.5 Non molla mai, tampona ogni avversario che gli si presenti davanti dimostrando un cuore grande.
Ghedjemis 7 Un piacere vederlo giocare, ogni volta che strappa crea un pericolo per il Como: merita applausi. Amey (43’ st) ng
Schmid 7 Prezioso contributo tra le linee impreziosito da due assist. El Azzouzi (43’ st) ng
Kvernadze 7.5 Fa capire per quale motivo viene definito il nuovo Kvaratskhelia: un gol e un cambio di passo che nessuno in maglia azzurra riesce a tenere. Zerbin (34’ st) ng
Raimondo 6.5 Non trova la via del gol ma ci prova sempre e non demerita.
All. Alvini 7.5 Il suo Frosinone gioca bene, vince ancora e ora sogna.