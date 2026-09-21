Pagelle Frosinone-Como: Palmisani monumentale, Kvernadze brilla! Baturina giornata no, Fabregas...

Le pagelle del Como

Butez 5 In occasione del raddoppio dei ciociari avrebbe potuto fare meglio. Non fornisce il solito contributo in impostazione.

Couto 5.5 In fase offensiva è tra i più propositivi, da rivedere, invece, a livello difensivo.

Ramon 5 Soffre tanto e nel finale rischia la frittata che avrebbe potuto regalare al Frosinone il terzo gol.

Chalobah 5 Gli attaccanti del Frosinone lo tengono in costante apprensione e non riesce ad imporsi.

Valle 5 Il diretto avversario Ghedjemis non è cliente comodo e infatti lo mette in costante difficoltà. Kaiki (28’ st) 5.5 Meglio del compagno, ma non riesco comunque a incidere.

Da Cunha 5.5 Prestazione incolore per il capitano dei lariani. Ricci (1’ st) 5.5 Prova a far girare la squadra, ci riesce solamente a tratti.

Milla 5.5 Poche idee per scardinare la difesa di casa. Perrone (28’ st) 6 Mette ordine.

Diao 6 Tanta potenza e voglia di fare ma poca precisione al momento decisivo.

Paz 5.5 Qualità sopra la media ma un grande Palmisani e poca precisione gli negano la gioia del gol.

Baturina 5 Giornata storta, dalle sue parti Kvernadze è imprendibile. Rodriguez (1’ st) 6.5 Ingresso positivo, il portiere di casa gli nega un gol bellissimo.

Douvikas 5.5 Contenuto dai difensori e da un super Palmisani. Kean (1’ st) 6 Entra col piglio giusto.

All. Fabregas 5 Per il Como dei miracoli ariva il momento della prima sconfitta stagionale. Effettua forse troppo tardi i cambi.