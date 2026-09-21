Dai portieri alle difese top: super Lazio, che Cagliari!

Lazio e Cagliari si contendono la palma di rivelazione assoluta di questo primo scorcio di campionato. Dopo cinque giornate, infatti, i biancocelesti sono in testa alla classifica (13 punti, frutto di 4 vittorie e un pareggio) in coabitazione con Inter e Roma, mentre i rossoblù sono in zona Champions a una sola lunghezza dalla vetta. Incredibile, ma vero. Alzi la mano chi avrebbe pronosticato posizioni del genere solamente un mese fa all’inizio del torneo? Probabilmente neppure il più inguaribile dei tifosi ottimisti si sarebbe immaginato un cammino del genere da parte delle formazioni allenate da Rino Gattuso e Fabio Pisacane, ai quali vanno dati parecchi meriti in questa partenza sprint. Due tecnici che per motivi diversi non godono dell’allure e del volano mediatico che il campo ha, invece, premiato. A suon di risultati. Lazio e Cagliari sono accomunate anche dal fatto di essere riuscite a mantenere inviolata la porta in 3 delle 5 partite disputate in Serie A. Tanto che i sardi vantano in assoluto la migliore difesa del campionato con 2 gol subiti, mentre quella biancoceleste è insieme alla Roma la seconda retroguardia meno perforata (3 reti). Il segreto staziona in entrambi i casi tra i pali. Sull’isola, infatti, si godono la piena maturazione di Elia Caprile, ormai diventato uno dei migliori estremi difensori del calcio italiano.

Caprile show Motivo per cui dalle parti di Assemini sono rimasti tutti sorpresi e per certi aspetti stupiti dal fatto che nelle convocazioni extra-large (34 giocatori chiamati) del commissario tecnico Roberto Mancini per la nuova Italia non ci fosse più spazio per il numero uno rossoblù. Poco male. Dovesse continuare sugli standard di rendimento sfoderati finora, tornerà nel gruppo azzurro per i prossimi impegni. Caprile, infatti, è stato determinante nei successi fuori casa contro Atalanta e Udinese con parate strepitose. Nei mesi scorsi l’estremo difensore d’origine veronese era stato corteggiato da Besiktas e Feyenoord, ma nessuno dei due club si era avvicinato alla richiesta di 20 milioni fatta dal presidente Tommaso Giulini per cederlo. E così Caprile è rimasto in Sardegna con l’obiettivo di portare il Casteddu il più in alto possibile. Alla sua maniera: a suon di grandi parate.

Italia Italia, i 34 convocati di Mancini: Vicario sì e Gatti no. Tante clamorose novità Mandas decisivo Le stesse messe in mostra da Christos Mandas e che hanno permesso alla Lazio di non affondare sabato sera a Venezia. Almeno tre interventi superlativi nel primo tempo ai quali bisogna sommare la prodezza dagli undici metri a disinnescare il calcio di rigore di Yeboah. Semplicemente decisivo. E pensare che per tutta l’estate il futuro in maglia laziale del portiere greco era sembrato in bilico. Inizialmente nel mese di giugno sembrava che il Bournemouth dovesse riscattarlo per 17 milioni, ma poi le Cherries hanno fatto altre scelte. E così Mandas ha fatto ritorno a Formello dove però sembrava, almeno inizialmente, solamente di passaggio. La Fiorentina aveva provato a più riprese ad ingaggiarlo prima di confermare De Gea, mentre la Juve a Ferragosto aveva messo sul piatto lo scambio con Di Gregorio. Alla fine però l’ha spuntata Rino Gattuso, che si è speso per settimane in prima persona, pur di convincere il classe 2001 a restare in biancoceleste. Con la promessa - ça va san dire - di dargli i galloni da numero uno titolare. Detto, fatto. Fin dalle prime amichevoli il Campione del Mondo 2006 ha fondato su Mandas il suo undici. Il resto è storia di oggi: Lazio e Cagliari si godono l’avvio show e sognano in grande grazie ai loro trascinatori tra i pali. Ora viene il bello e la sosta per le nazionali appare quasi un disturbo...