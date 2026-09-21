"Io sotto attacco", "Le regole valgono per tutti": Malagò-Abodi, scontro totale e che succede in Figc

Che il caso avesse valicato i confini della questione giuridica era già chiaro. Nelle ultime ore, però, il mancato tesseramento con la Figc del presidente Giovanni Malagò, vicenda con un humus politico evidente, è diventato ufficialmente una questione personale. La settimana si apre dopo un weekend ad altissima tensione. Malagò e Andrea Abodi, ministro per lo Sport che non ha mai nascosto i suoi dubbi sul nuovo corso federale, sono stati protagonisti di un botta e risposta all’evento di Gioventù Nazionale a Roma: «Sono sotto attacco per una procedura di cui sono vittima», ha detto Malagò.

"Le regole valgono per tutti" Pronta la replica di Abodi: «Sono convinto che non abbia responsabilità. Ma le regole che valgono per tutti le ha fatte proprio il Coni». In fondo agli atti utili a decifrare il caso c’è del resto la firma di Malagò. Il presidente Figc ha richiamato anche Giorgia Meloni e l’ampio consenso raccolto il 22 giugno - domani saranno tre mesi -, poi ha messo nel mirino Luciano Buonfiglio, suo successore al Coni: «È stupefacente, tutto e tutti credo siano a dir poco sorpresi da certi comportamenti».

Anche qui la replica non si è fatta attendere: «Quando sento parlare di fuoco amico, mi viene da dire: un conto è essere amici, un altro essere complici», ha detto Buonfiglio a Repubblica. I toni durissimi certificano una rottura ormai irrecuperabile e non è un caso che abbia ricordato i 13 commissariamenti firmati dal predecessore.