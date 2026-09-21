"Io sotto attacco", "Le regole valgono per tutti": Malagò-Abodi, scontro totale e che succede in Figc

Che il caso avesse valicato i confini della questione giuridica era già chiaro. Nelle ultime ore, però, il mancato tesseramento con la Figc del presidente Giovanni Malagò, vicenda con un humus politico evidente, è diventato ufficialmente una questione personale. La settimana si apre dopo un weekend ad altissima tensione. Malagò e Andrea Abodi, ministro per lo Sport che non ha mai nascosto i suoi dubbi sul nuovo corso federale, sono stati protagonisti di un botta e risposta all’evento di Gioventù Nazionale a Roma: «Sono sotto attacco per una procedura di cui sono vittima», ha detto Malagò.
"Le regole valgono per tutti"
Pronta la replica di Abodi: «Sono convinto che non abbia responsabilità. Ma le regole che valgono per tutti le ha fatte proprio il Coni». In fondo agli atti utili a decifrare il caso c’è del resto la firma di Malagò. Il presidente Figc ha richiamato anche Giorgia Meloni e l’ampio consenso raccolto il 22 giugno - domani saranno tre mesi -, poi ha messo nel mirino Luciano Buonfiglio, suo successore al Coni: «È stupefacente, tutto e tutti credo siano a dir poco sorpresi da certi comportamenti».
Anche qui la replica non si è fatta attendere: «Quando sento parlare di fuoco amico, mi viene da dire: un conto è essere amici, un altro essere complici», ha detto Buonfiglio a Repubblica. I toni durissimi certificano una rottura ormai irrecuperabile e non è un caso che abbia ricordato i 13 commissariamenti firmati dal predecessore.
Figc e Coni, il nodo del possibile commissariamento
Abodi, nell’augurarsi di non intervenire, ha svelato il segreto di Pulcinella: se il Coni non commissaria la Figc, il governo è pronto a commissariare il Coni. Se poi ci siano i presupposti è il vero nodo. Malagò è convinto di no e affina la sua memoria. Nelle motivazioni con cui la Corte Federale d’Appello ha respinto le doglianze di Renato Miele - pronto ad arrivare alla giustizia ordinaria -, si fa più volte riferimento ai 7 giorni per impugnare la candidatura, che secondo il Coni non impediscono però al procuratore generale Ugo Taucer di sollevare la questione.
Buonfiglio aspetta il parere richiesto. La palla passerebbe ai membri della Giunta - esclusa la capodelegazione Diana Bianchedi, ancora in attesa dell’Anac e a questo punto in conflitto d’interessi -, chiamati a decidere se una violazione solo formale delle regole elettorali sia un grave malfunzionamento, ma pure a motivare un eventuale voto contrario.
Malagò, commissario Figc e conseguenze sul calcio italiano
Del commissario, con tutta probabilità Buonfiglio, sarebbero poi da capire termine e poteri, tra la speranza che l’intervento sia breve e il rischio del precedente del 2018, quando - con Malagò al Coni - fioccarono i ricorsi. Oggi toccherebbe a lui, affiancato dai consiglieri federali destinati a decadere, alcuni dei quali presenti all’incontro (segreto per 18 club di A) di venerdì tra Malagò, Marotta, Percassi, Calcagno e Ulivieri.
Al numero uno Figc hanno ribadito sostegno - non scontato, le increspature ci sono - e l’appoggio nelle battaglie che seguiranno. Certo, in base al solito articolo 29 dello statuto Figc, chi ha contenziosi aperti con il Coni non può ricoprire cariche federali.
Che il caso avesse valicato i confini della questione giuridica era già chiaro. Nelle ultime ore, però, il mancato tesseramento con la Figc del presidente Giovanni Malagò, vicenda con un humus politico evidente, è diventato ufficialmente una questione personale. La settimana si apre dopo un weekend ad altissima tensione. Malagò e Andrea Abodi, ministro per lo Sport che non ha mai nascosto i suoi dubbi sul nuovo corso federale, sono stati protagonisti di un botta e risposta all’evento di Gioventù Nazionale a Roma: «Sono sotto attacco per una procedura di cui sono vittima», ha detto Malagò.
"Le regole valgono per tutti"
Pronta la replica di Abodi: «Sono convinto che non abbia responsabilità. Ma le regole che valgono per tutti le ha fatte proprio il Coni». In fondo agli atti utili a decifrare il caso c’è del resto la firma di Malagò. Il presidente Figc ha richiamato anche Giorgia Meloni e l’ampio consenso raccolto il 22 giugno - domani saranno tre mesi -, poi ha messo nel mirino Luciano Buonfiglio, suo successore al Coni: «È stupefacente, tutto e tutti credo siano a dir poco sorpresi da certi comportamenti».
Anche qui la replica non si è fatta attendere: «Quando sento parlare di fuoco amico, mi viene da dire: un conto è essere amici, un altro essere complici», ha detto Buonfiglio a Repubblica. I toni durissimi certificano una rottura ormai irrecuperabile e non è un caso che abbia ricordato i 13 commissariamenti firmati dal predecessore.