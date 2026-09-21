"Juve vittima e niente pene collettive": Malagò durissimo sul caso Mazzola

Mazzola, Malagò: "Juve vittima: vengano punti i singoli!"

In attesa della decisione, domani, del giudice sportivo (al quale gli ispettori della procura FIGC hanno segnalato i fatti), il presidente della Federazione ha innanzitutto ricordato Mazzola: "Ricordo quando ero al mare, avevo dieci anni, per Italia-Germania 4-3, un piccolo televisore, ci siamo innamorati di quell'Italia e del calcio. Grazie Sandro". Malagò, sull'epiosdio dell'Allianz Stadium, ha poi invitato a distinguere le responsabilità individuali da quelle della società, auspicando che non vengano adottate "pene collettive" e che "siano colpiti i singoli soggetti responsabili, perchè la Juventus è vittima". Il presidente ha poi sottolineato al podcast Numer1 come quanto accaduto abbia superato i confini della normale rivalità calcistica: "Non c'è stato rispetto neanche per la morte di un grande giocatore, una persona che ha servito il Paese come atleta, poi c'è anche il percorso nella città di Torino della sua famiglia".