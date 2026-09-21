"Juve vittima e niente pene collettive": Malagò durissimo sul caso Mazzola

Doveva essere un momento di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola, una delle figure simbolo della storia dell'Inter e del calcio italiano. Ma ha lasciato strascichi quanto accaduto a Torino, a margine di Juventus-Atalanta, con alcuni tifosi della curva bianconera che hanno deciso di girarsi di spalle al momento del minuto di raccoglimento in onore di Mazzola. Un episodio prontamente e duramente condannato dalla Juve con un comunicato (bianconeri presenti oggi al funerale con Massara e Carnevali, applauditi dai tifosi interisti), e su cui è intervenuto anche il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, presente ai funerali della bandiera nerazzurra.
Mazzola, Malagò: "Juve vittima: vengano punti i singoli!"
In attesa della decisione, domani, del giudice sportivo (al quale gli ispettori della procura FIGC hanno segnalato i fatti), il presidente della Federazione ha innanzitutto ricordato Mazzola: "Ricordo quando ero al mare, avevo dieci anni, per Italia-Germania 4-3, un piccolo televisore, ci siamo innamorati di quell'Italia e del calcio. Grazie Sandro". Malagò, sull'epiosdio dell'Allianz Stadium, ha poi invitato a distinguere le responsabilità individuali da quelle della società, auspicando che non vengano adottate "pene collettive" e che "siano colpiti i singoli soggetti responsabili, perchè la Juventus è vittima". Il presidente ha poi sottolineato al podcast Numer1 come quanto accaduto abbia superato i confini della normale rivalità calcistica: "Non c'è stato rispetto neanche per la morte di un grande giocatore, una persona che ha servito il Paese come atleta, poi c'è anche il percorso nella città di Torino della sua famiglia".
"Il minuto di silenzio chiede di..."
Da Torino è arrivata anche la presa di posizione di Mariella Cavanna, vedova di Gaetano Scirea, profondamente amareggiata per l'accaduto. Sulla stessa linea Andrea Lorentini, presidente dell'Associazione vittime dell'Heysel, che ha individuato proprio nel rispetto per i defunti il limite che nessuna rivalità sportiva dovrebbe oltrepassare: "Le rivalità appartengono al calcio, il rispetto per i morti appartiene alla civiltà. Mazzola è stato una bandiera dell'Inter, un grande avversario della Juve, ma quando una comunità sportiva si raccoglie per ricordare una persona, quei colori cessano di avere importanza. Il minuto di silenzio non chiede di cambiare fede calcistica, ma solo di essere esseri umani per sessanta secondi. Davanti alla morte i colori devono abbassarsi tutti insieme. Non rispettare un minuto di silenzio non rende una tifoseria più forte ma semplicemente più povera".