Juve, Champions o delusione? Il Supercomputer ribalta la Serie A: la classifica finale spiazza tutti
Il modello di Opta ha simulato il resto della stagione dopo le prime cinque giornate: tra corsa Scudetto, coppe europee e lotta salvezza, non mancano risultati inattesi
Sono passate soltanto cinque giornate e la stagione è ancora molto, molto lunga, ma è già possibile cominciare a fare i primi bilanci e ragionamenti su come andrà la Serie A 2026/27. Alcune squadre hanno iniziato alla grande, sorprendendo tutti. Altre invece dovranno dare velocemente una svolta se non vorranno rischiare di retrocedere o di mancare gli obiettivi stagionali. In questo senso, può darci una mano il Supercomputer di Opta, che analizzando migliaia di dati e statistiche ha predetto la classifica finale, con tanto di punti attesi e percentuali di vittoria Scudetto, qualificazione alle coppe europee e retrocessione.
Le ultime posizioni in classifica: Venezia e Genoa
20) VENEZIA
Cinque partite giocate, cinque sconfitte, soltanto 4 gol segnati (secondo peggior attacco) e ben 13 subiti (peggior difesa). L'inizio di stagione del Venezia è stato disastroso e per questo secondo Opta gli arancioneroverdi sono destinati a retrocedere, ultimi in classifica con circa 30 punti attesi. Praticamente nulle le possibilità di raggiungere la testa della classifica, mentre la retrocessione è stimata al 73,49%.
- Punti: 30,28
- Scudetto: 0,00%
- Champions League: 0,00%
- Europa League: 0,01%
- Conference League: 0,08%
- Retrocessione: 73,49%
19) GENOA
Leggermente migliore la situazione del Genoa, che nelle prime 5 partite ha conquistato soltanto 1 punto ma ha dimostrato di avere maggior qualità in mezzo al campo. La squadra di De Rossi, però, ha segnato soltanto 3 gol (peggior attacco) e dovrà quindi migliorare molto in fase offensiva. La percentuale di retrocessione è del 42,87%, ma i rossoblù sono in piena lotta salvezza insieme alle 3 squadre che la seguono.
- Punti: 37,41
- Scudetto: 0,00%
- Champions League: 0,21%
- Europa League: 0,21%
- Conference League: 0,48%
- Retrocessione: 42,87%
- Juve, Champions o delusione? Il Supercomputer ribalta la Serie A: la classifica finale spiazza tutti
- Le squadre in lotta per non retrocedere
- Dalla 15^ alla 13^ posizione: salvezza tranquilla
- Le tre squadre a metà classifica
- Dalla 9^ alla 7^ posizione: caccia a un posto nelle coppe europee
- Tra Conference, Europa League e il quarto posto
- Dalla Champions League alla lotta Scudetto: le prime tre posizioni
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