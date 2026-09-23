Juve, Champions o delusione? Il Supercomputer ribalta la Serie A: la classifica finale spiazza tutti

Sono passate soltanto cinque giornate e la stagione è ancora molto, molto lunga , ma è già possibile cominciare a fare i primi bilanci e ragionamenti su come andrà la Serie A 2026/27 . Alcune squadre hanno iniziato alla grande, sorprendendo tutti. Altre invece dovranno dare velocemente una svolta se non vorranno rischiare di retrocedere o di mancare gli obiettivi stagionali. In questo senso, può darci una mano il Supercomputer di Opta , che analizzando migliaia di dati e statistiche ha predetto la classifica finale, con tanto di punti attesi e percentuali di vittoria Scudetto, qualificazione alle coppe europee e retrocessione.

Cinque partite giocate, cinque sconfitte, soltanto 4 gol segnati (secondo peggior attacco) e ben 13 subiti (peggior difesa). L'inizio di stagione del Venezia è stato disastroso e per questo secondo Opta gli arancioneroverdi sono destinati a retrocedere, ultimi in classifica con circa 30 punti attesi. Praticamente nulle le possibilità di raggiungere la testa della classifica, mentre la retrocessione è stimata al 73,49%.

Punti: 30,28

Scudetto: 0,00%

Champions League: 0,00%

Europa League: 0,01%

Conference League: 0,08%

Retrocessione: 73,49%

19) GENOA

Leggermente migliore la situazione del Genoa, che nelle prime 5 partite ha conquistato soltanto 1 punto ma ha dimostrato di avere maggior qualità in mezzo al campo. La squadra di De Rossi, però, ha segnato soltanto 3 gol (peggior attacco) e dovrà quindi migliorare molto in fase offensiva. La percentuale di retrocessione è del 42,87%, ma i rossoblù sono in piena lotta salvezza insieme alle 3 squadre che la seguono.