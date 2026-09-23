De Laurentiis dice la verità: la politica vuole la testa di Malagò per prenderne la poltrona
Aurelio De Laurentiis ha il pregio della chiarezza. Lo coltiva anche in relazione al grottesco caso Malagò, democraticamente e regolarmente eletto alla presidenza della Figc, ma bersaglio dell'affannosa, pretestuosa, farsesca ricerca di un cavillo per farlo cadere. Vale la pena riportare integralmente le parole del presidente del Napoli che oggi ha ricevuto il premio Sportivo alla Carriera della Stampa Estera. Riconoscimento che sancisce un contrappasso alla rovescia: fuori dall'Italia i suoi meriti indiscussi e indiscutibili negli 22 anni di gestione partenopea vengono osannati; a Napoli, De Laurentiis è il bersaglio di insulti e improperi lanciati nella fogna a web aperto. “Guardate l’odissea che sta vivendo Malagò l’unico capace di mettere sui binari corretti il calcio italiano, l'ha dimostrato nell'intera sua vita di dirigente sportivo. Non va bene, dobbiamo trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere perché qualcuno vuole prendere il suo posto. Questo non va bene: politicizzare il calcio".
"Giorgetti e Abodi hanno sempre creato problemi al calcio"
"Allora io dico alla politica: scusa, metti il denaro sul tavolo per sostenere il calcio, cosa che la politica non fa. Il ministro Giorgetti e il ministro Abodi hanno sempre creato problemi al calcio italiano (qualcuno dice anche al tennis). Sempre. La politica è sempre stata assente dal cinema e dallo sport. Però, quando devono venire a vedere qualche partita, i politici si mettono in prima fila per avere i biglietti e come si arrabbiano se non glieli dai”. Capito come vanno le cose? Altro che l'attesa del dotto parere degli azzeccagarbugli per decidere se Malagò debba rimanere in sella. E tutto questo proprio nel momento in cui la Nazionale riparte e di tutto avrebbero bisogno di questa patetica manfrina.
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