De Laurentiis dice la verità: la politica vuole la testa di Malagò per prenderne la poltrona

Aurelio De Laurentiis ha il pregio della chiarezza. Lo coltiva anche in relazione al grottesco caso Malagò, democraticamente e regolarmente eletto alla presidenza della Figc, ma bersaglio dell'affannosa, pretestuosa, farsesca ricerca di un cavillo per farlo cadere. Vale la pena riportare integralmente le parole del presidente del Napoli che oggi ha ricevuto il premio Sportivo alla Carriera della Stampa Estera. Riconoscimento che sancisce un contrappasso alla rovescia: fuori dall'Italia i suoi meriti indiscussi e indiscutibili negli 22 anni di gestione partenopea vengono osannati; a Napoli, De Laurentiis è il bersaglio di insulti e improperi lanciati nella fogna a web aperto. “Guardate l’odissea che sta vivendo Malagò l’unico capace di mettere sui binari corretti il calcio italiano, l'ha dimostrato nell'intera sua vita di dirigente sportivo. Non va bene, dobbiamo trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere perché qualcuno vuole prendere il suo posto. Questo non va bene: politicizzare il calcio".