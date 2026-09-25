Inter-Lazio, la Supercoppa torna in Italia. E si gioca in casa della vincitrice dello scudetto...

MILANO - Si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, il 22 dicembre, la Supercoppa di Lega tra Inter e Lazio: lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione della Lega Serie A. Dopo le ultime edizioni in Arabia Saudita e con la formula della final four, si torna per questa stagione alla partita unica, in Italia.

Il legame Meazza-Supercoppa La scelta del Giuseppe Meazza rappresenta un ritorno a casa per la manifestazione, consolidando il legame storico tra l'impianto milanese e il trofeo. Sarà infatti la tredicesima occasione in cui la "Scala del Calcio" farà da palcoscenico all'atto conclusivo della Supercoppa, confermando lo stadio di San Siro come la dimora più iconica e abituale nella storia della competizione.