Inter-Lazio, la Supercoppa torna in Italia. E si gioca in casa della vincitrice dello scudetto...

Il terzo trofeo nazionale si disputerà per la 13ª volta al Meazza: ma durante il filotto dei nove titoli della Juve, mai è stato scelto l'Allianz Stadium....
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Pubblicato il 25.09.2026, 18:22

2 min

InterLazioSupercoppa

MILANO - Si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, il 22 dicembre, la Supercoppa di Lega tra Inter e Lazio: lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione della Lega Serie A. Dopo le ultime edizioni in Arabia Saudita e con la formula della final four, si torna per questa stagione alla partita unica, in Italia.

Il legame Meazza-Supercoppa

La scelta del Giuseppe Meazza rappresenta un ritorno a casa per la manifestazione, consolidando il legame storico tra l'impianto milanese e il trofeo. Sarà infatti la tredicesima occasione in cui la "Scala del Calcio" farà da palcoscenico all'atto conclusivo della Supercoppa, confermando lo stadio di San Siro come la dimora più iconica e abituale nella storia della competizione.

Il paradosso Juve

La designazione di San Siro mette ulteriormente in luce una singolare anomalia nella storia recente del torneo. Durante lo storico filotto dei nove scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, l'Allianz Stadium non ha infatti mai ospitato la sfida di Supercoppa. In quegli anni di egemonia bianconera la manifestazione è stata regolarmente dirottata all'estero — tra Pechino, Doha, Gedda e Riad — oppure in altri impianti italiani come Roma e Reggio Emilia.

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