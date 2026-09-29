Malagò e la violenza sugli arbitri: "Basta, non rimango in silenzio". Poi la luce Italia
Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha parlato a margine della riunione con la Giunta del Coni e ha approfondito il tema sulla violenza degli arbitri nell'ultimo weekend. Una situazione spiacevole che ha visto coinvolti i direttori di gara di alcune gare giocate tra Campania, Sicilia e Calabria: "Valori incompatibili con i valori dello sport". Poi un commento anche sulla vittoria dell'Italia in Turchia.
Malagò: "Non voglio restare in silenzio"
Malagò all'ANSA risponde così dei fatti avvenuti: "La violenza e ogni forma di intimidazione nei confronti degli arbitri sono incompatibili con i valori dello sport e con l'idea stessa di calcio che vogliamo costruire. Non posso e non voglio rimanere in silenzio dopo i fatti avvenuti nel fine settimana in Campania, Calabria e Sicilia: il nostro movimento ha diverse problematiche da affrontare e risolvere, ma la tutela di chi scende in campo per garantire il rispetto delle regole deve rappresentare una priorità di sistema - prosegue Malagò -. Non è soltanto una questione legata all'attività arbitrale: è una questione di dignità, di rispetto delle persone e della funzione che ciascuno svolge all'interno della nostra comunità sportiva".
L'Italia di Mancini e il futuro
Malagò aggiunge sull'Italia di Mancini: "Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge e con ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo ma si vede la luce in fondo al tunnel. È stata una bella serata sotto tanti punti di vista, un'atmosfera del genere in una partita della Nazionale non mi era mai capitata, con il tifo da parte di ogni settore dello stadio, ma i ragazzi sono stati bravissimi. C'è da sottolineare la prova dei diversi esordienti, una speranza alla quale ci dobbiamo aggrappare. Bisogna lavorare molto, il clima all'interno della squadra è molto buono e Mancini sta facendo la sua parte, cosi come Ranieri. Siamo contenti, ora andiamo avanti anche se il calendario non è semplice, è una cosa pazzesca. Con la Francia non sarà semplice ma bisogna accettarlo".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS