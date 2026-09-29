Malagò e la violenza sugli arbitri: "Basta, non rimango in silenzio". Poi la luce Italia

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha parlato a margine della riunione con la Giunta del Coni e ha approfondito il tema sulla violenza degli arbitri nell'ultimo weekend. Una situazione spiacevole che ha visto coinvolti i direttori di gara di alcune gare giocate tra Campania, Sicilia e Calabria: "Valori incompatibili con i valori dello sport". Poi un commento anche sulla vittoria dell'Italia in Turchia.

Malagò: "Non voglio restare in silenzio" Malagò all'ANSA risponde così dei fatti avvenuti: "La violenza e ogni forma di intimidazione nei confronti degli arbitri sono incompatibili con i valori dello sport e con l'idea stessa di calcio che vogliamo costruire. Non posso e non voglio rimanere in silenzio dopo i fatti avvenuti nel fine settimana in Campania, Calabria e Sicilia: il nostro movimento ha diverse problematiche da affrontare e risolvere, ma la tutela di chi scende in campo per garantire il rispetto delle regole deve rappresentare una priorità di sistema - prosegue Malagò -. Non è soltanto una questione legata all'attività arbitrale: è una questione di dignità, di rispetto delle persone e della funzione che ciascuno svolge all'interno della nostra comunità sportiva".