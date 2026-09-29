Orsato cancella la linea Rocchi: "Non era più calcio. Guida e Maresca col Napoli? Vi spiego"

"Io non ho mai odiato il VAR. Non è mai passato in testa a nessuno di non usarlo o di non fischiare falli, ma si era arrivati al punto che non era più calcio. Fino al 30 maggio 2027 andrò avanti così, d’accordo con il direttore tecnico. Non posso destabilizzare i miei ragazzi cambiando linea settimana dopo settimana". Lo ha dichiarato il designatore della Can, Daniele Orsato. Insomma, tutto il contrario di quanto visto durante la gestione Rocchi. Durante un incontro formativo con la stampa all'International Broadcasting Centre di Lissone il designatore ha fatto il punto di questo inizio di campionato: "Siamo indietro per gli errori commessi, si poteva fare meglio. L'aspetto che mi dà più soddisfazione sono gli occhi dei miei ragazzi, le loro facce, l'andare in campo determinati a sbagliare meno possibile: corrono come matti e mi riempie di orgoglio. Lavoreremo per non ripetere gli errori".