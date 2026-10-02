Per Chiné Arbitropoli non è mai esistita: interferenze e frode sportiva, dentro l’archiviazione
È finita: così si è espressa la Giustizia Sportiva. La Procura federale della Figc ha infatti archiviato il procedimento nei confronti di Gianluca Rocchi, ormai ex designatore arbitrale della Serie A. Una decisione condivisa anche dalla Procura generale dello Sportpresso il Coni. Una sola la ragione alla base della scelta: dagli accertamenti non sono emerse fattispecie di rilievo, o almeno nessuna meritevole di sanzione. Si chiude così un capitolo che, nell’ultimo anno e mezzo, ha scosso profondamente il mondo arbitrale italiano. Portando Rocchi, di fatto, ai margini del sistema.
Inchiesta su Rocchi e le designazioni arbitrali dell’Inter
L’inchiesta nasce dalla Procura di Milano. Si fonda sulle ipotesi di interferenze alla base del sistema delle designazioni arbitrali. Nel mirino era finito Rocchi, all’epoca responsabile della Commissione arbitri nazionale, citato per concorso in frode sportiva. Nel mirino alcune designazioni di qualche sfida dell’Inter: Bologna-Inter del 20 aprile2025, Inter-Milan di Coppa Italia del 23 aprile, Inter-Verona del 3 maggio e, successivamente, Torino-Inter del 26 aprile 2026.
L’ipotesi investigativa riguardava presunte pressioni proprio in fase di designazione. Si è sviluppato, in parallelo, anche un secondo filone d’inchiesta: riguardava le irruzioni all’interno della sala Var di Lissone. Gli atti relativi a questo capitolo erano stati trasferiti per competenza territoriale alla Procura di Monza, che a settembre ha chiesto l’archiviazione per Rocchi, per l’ex supervisore Var Andrea Gervasoni e per gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Secondo i pm non erano emersi comportamenti di natura fraudolenta e neppure sarebbe stato possibile sostenere l’ipotesi di alterazione dei risultati per mezzo delle interferenzea partita in corso.
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