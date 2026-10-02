Per Chiné Arbitropoli non è mai esistita: interferenze e frode sportiva, dentro l’archiviazione

È finita: così si è espressa la Giustizia Sportiva. La Procura federale della Figc ha infatti archiviato il procedimento nei confronti di Gianluca Rocchi , ormai ex designatore arbitrale della Serie A. Una decisione condivisa anche dalla Procura generale dello Sportpresso il Coni. Una sola la ragione alla base della scelta: dagli accertamenti non sono emerse fattispecie di rilievo, o almeno nessuna meritevole di sanzione. Si chiude così un capitolo che, nell’ultimo anno e mezzo, ha scosso profondamente il mondo arbitrale italiano. Portando Rocchi, di fatto, ai margini del sistema.

L’ipotesi investigativa riguardava presunte pressioni proprio in fase di designazione. Si è sviluppato, in parallelo, anche un secondo filone d’inchiesta: riguardava le irruzioni all’interno della sala Var di Lissone. Gli atti relativi a questo capitolo erano stati trasferiti per competenza territoriale alla Procura di Monza, che a settembre ha chiesto l’archiviazione per Rocchi, per l’ex supervisore Var Andrea Gervasoni e per gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Secondo i pm non erano emersi comportamenti di natura fraudolenta e neppure sarebbe stato possibile sostenere l’ipotesi di alterazione dei risultati per mezzo delle interferenzea partita in corso.