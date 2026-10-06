Se era giusto a giugno lo è ora

La pizza, gli spaghetti al pomodoro o l’autocommissariamento? Cos’è più italiano? La nostra tradizione culinaria o il compromesso tra il folle il geniale per uscire da un pantano pericoloso per tutti? Voi decidete con calma, la Giunta Coni dovrà farlo stamattina, ma la soluzione di commissariare la Figc del presidente Malagò con il commissario Malagò era quella più probabile quando i membri stavano andando a letto, dopo una giornata convulsa e complicata. Si potrebbe, anzi si dovrebbe, psicanalizzare un sistema che non riesce a trovare soluzioni logiche e razionali ai suoi basilari problemi di riforme, ma ci porterebbe a qualcosa? No. E allora speriamo che, in qualche modo, anzi a modo nostro, si vada avanti. Anche con la soluzione di un Malagò commissario che, in teoria, non scontenta nessuno (in pratica, chi lo sa), ma consente di fare qualcosa e dare potere all’uomo che quasi il 70% del calcio aveva indicato come quello delle riforme per traghettare il calcio italiano al di là della crisi.