Yildiz e McKennie protagonisti ai premi Gentleman, Dimarco il vincitore

Cala il sipario sulla 31^ edizione del Premio Gentleman Fair Play , svolto presso la Scuola Militare Teulié di Milano. Un premio ricco di valori, ricordi - Beppe Baresi e Sandro Mazzola - e sorprese. Si sono contesi la "torretta d'oro" di San Siro Federico Dimarco (Inter), Luka Modric (Milan), Manuel Locatelli (Juventus) ed Edoardo Motta (Lazio) . I tifosi di tutta la serie A hanno scelto di premiare l'esterno nerazzurro che ha portato a casa lo Scudetto, il primo di Christian Chivu da tecnico dell'Inter.

Il Gentleman FC Internazionale 2025/26 è andato a Piotr Zielinski. Per il Milan il premio di questa stagione è stato Adrien Rabiot, per la Juventus Kenan Yildiz, per il Monza Pedro Obiang. Consegnati anche il Premio Gentleman rivelazione Inter, Milan e Juventus . Premi vinti rispettivamente da Mattia Mosconi a Davide Bartesagh i. "Sono trentuno anni che organizzo il Premio Gentleman Fairplay ma non mi abituo mai", ha dichiarato con un po' di emozione l'ideatore Gianfranco Fasan. "Sono davvero orgoglioso che ancora una volta siano stati i valori dello sport ad aver vinto. Lealtà e correttezza prima di tutto perché sono questi i valori che fanno di un giocatore un vero campione dentro e fuori dal campo".

Riconoscimenti sono stati poi assegnati al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta premiato come Gentleman Internazionale "Una vita per lo Sport", per la stagione 2025/26. Premio Gentleman Coni Lombardia è andato invece alla campionessa di Short Track, Arianna Fontana. "L'assegnazione del Premio Gentleman Fairplay ad Arianna Fontana - ha dichiarato il presidente del Coni Lombardia Marco Riva - celebra una leggenda del nostro sport. Arianna non è solo la campionessa più titolata della storia olimpica italiana, ma un esempio vivido di lealtà, dedizione e rispetto". Il premio Gentleman Gianluca Vialli è stato consegnato in questa edizione al numero dieci del Como, Nico Paz. II riconoscimento alla carriera è stato consegnato a Gianluca Zambrotta, a vent'anni dal successo del Mondiale 2006. Premiata anche le rete più bella in casa Inter e Milan: quella di Piotr Zielinski e quella di Strahinja Pavlovic. Per la Juventus la rete più bella è quella di Weston McKennie messa a segno contro il Parma.

Gli altri premi

Durante la serata è stato dato spazio anche alla Serie Bkt, con il Premio Gentleman Piermario Morosini, organizzato con il sostegno della Lega Serie B e del suo presidente Paolo Bedin. Il premio è stato vinto dal portiere della Cremonese Andrea Fulignati per un gesto che incarna alla perfezione i valori che rappresentavano in campo "Moro". Premio Gentleman Lega C è andato all' Alcione Calcio per aver deciso di organizzare il Memorial Chiara Costanza, in ricordo della sedicenne milanese tragicamente deceduta nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Per la prima volta è stato assegnato il Premio speciale "Impresa per lo sport" a Veronica Squinzi, amministratore delegato del Gruppo Mapei e del Sassuolo Calcio.