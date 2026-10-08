Zappi, il Tar respinge il ricorso: via libera all’Assemblea dell’Aia

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta cautelare presentata da Antonio Zappi contro i provvedimenti che hanno portato alla sua decadenza dalla presidenza dell’Associazione Italiana Arbitri. Il tribunale amministrativo non ha quindi disposto la sospensione degli effetti della decisione impugnata. L’ordinanza è arrivata a soli due giorni dall’Assemblea elettiva dell’Aia, prevista per il 10 ottobre e l’appuntamento elettorale potrà dunque svolgersi regolarmente, senza che il ricorso di Zappi ne impedisca lo svolgimento.

La sanzione e le accuse della Procura La vicenda nasce dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale, che ha inflitto a Zappi 13 mesi di inibizione. Per Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale, la sanzione è stata invece fissata in due mesi. Il Tfn ha accolto le richieste avanzate dalla Procura della Figc nell’ambito del procedimento disciplinare. Al centro del caso ci sono le presunte pressioni esercitate nei confronti degli ex designatori di Serie C e Serie D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi.