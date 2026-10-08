Zappi, il Tar respinge il ricorso: via libera all’Assemblea dell’Aia
Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta cautelare presentata da Antonio Zappi contro i provvedimenti che hanno portato alla sua decadenza dalla presidenza dell’Associazione Italiana Arbitri. Il tribunale amministrativo non ha quindi disposto la sospensione degli effetti della decisione impugnata. L’ordinanza è arrivata a soli due giorni dall’Assemblea elettiva dell’Aia, prevista per il 10 ottobre e l’appuntamento elettorale potrà dunque svolgersi regolarmente, senza che il ricorso di Zappi ne impedisca lo svolgimento.
La sanzione e le accuse della Procura
La vicenda nasce dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale, che ha inflitto a Zappi 13 mesi di inibizione. Per Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale, la sanzione è stata invece fissata in due mesi. Il Tfn ha accolto le richieste avanzate dalla Procura della Figc nell’ambito del procedimento disciplinare. Al centro del caso ci sono le presunte pressioni esercitate nei confronti degli ex designatori di Serie C e Serie D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi.
Secondo quanto contestato, l’obiettivo sarebbe stato quello di favorirne l’uscita per consentire l’arrivo di Daniele Orsato e Stefano Braschi, poi subentrati. La decisione del Tribunale Federale rappresenta però un primo grado di giudizio e resta quindi possibile il ricorso nei successivi gradi della giustizia sportiva.
Il ricorso al Tar e la prossima udienza
Il procedimento davanti al Tar del Lazio si è sviluppato in un clima particolarmente teso. I legali di Zappi, Sergio Santoro, Daniele Sterrantino e Matteo Sperduti, hanno lasciato l’udienza quando si è passati alla discussione nel merito, dopo il rigetto di diverse istanze procedurali. Tra le richieste respinte figurava anche quella di ascoltare nuovamente alcuni testimoni già sentiti durante il procedimento. Il collegio aveva concesso soltanto un breve rinvio, della durata di 45 minuti, necessario per acquisire i contratti relativi a Ciampi e Pizzi. Con il rigetto della domanda cautelare, il Tar non ha quindi modificato nell’immediato gli effetti dei provvedimenti contestati. La discussione sul merito del ricorso è stata invece fissata per il 24 febbraio 2027. Fino a quella data, l’iter elettivo dell’Aia potrà procedere secondo il calendario stabilito.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS