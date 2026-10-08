Dopo la pausa delle Nazionali, l'Inter torna in campo e lo fa sabato alle ore 18 nella sfida contro il Parma valida per l'6ª giornata di Serie A. Nell'ultimo turno, la formazione di Chivu ha rimontato la Roma all'Olimpico nel 2-2 finale grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, chiudendo in testa alla classifica in compagnia delle due romane. Cambio di panchina invece per il Parma che ha esonerato Cuesta per fare spazio a Gilardino: in classifica i ducali hanno quattro punti e vengono dalla vittoria interna contro il Genoa.