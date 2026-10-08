Inter-Parma: probabili formazioni. Dove si vede in tv e streaming
Dopo la pausa delle Nazionali, l'Inter torna in campo e lo fa sabato alle ore 18 nella sfida contro il Parma valida per l'6ª giornata di Serie A. Nell'ultimo turno, la formazione di Chivu ha rimontato la Roma all'Olimpico nel 2-2 finale grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, chiudendo in testa alla classifica in compagnia delle due romane. Cambio di panchina invece per il Parma che ha esonerato Cuesta per fare spazio a Gilardino: in classifica i ducali hanno quattro punti e vengono dalla vittoria interna contro il Genoa.
Inter-Parma, dove vedere la partita
Il match tra Inter e Parma, in programma sabato 10 ottobre alle 18 allo stadio Meazza di Milano, sarà visibile su Dazn. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale dell'evento su Tuttosport.
Tutta la Serie A su DAZN, abbonati ora!
Inter-Parma, le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All.: Chivu. A disposizione: Provedel, Pavard, C.Augusto, L.Henrique, Spence, Jones, Stankovic, Sucic, Mkhitaryan, Bonny, Lautaro Martinez.
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Drobnic; Britschgi, Bernabè, Keita, Valeri; Sierro, Tourè; Romero. All.: Gilardino. A disposizione: Daffara, Ghidotti, Ndiaye, Carboni, Valenti, Ordonez, Konate, Cremaschi, Elphege, De Martis, Frigan.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS