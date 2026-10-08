Napoli-Frosinone: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Tutto pronto allo stadio Maradona dove sabato alle 20:45 il Napoli ospiterà il Frosinone nella sfida di campionato valida per la 6ª giornata di Serie A. Percorso non sufficiente per i partenopei fin qui in campionato: la formazione di Allegri ha rimediato solo due vittorie e 7 punti in campionato, reduce dal pari di Firenze dove la rete di Gilmour non è bastata al Napoli. Discorso diverso per il Frosinone, vera sorpresa di questo inizio campionato: i ragazzi di Alvini sono sesti in campionato a quota 10 punti e vengono dalla bella vittoria interna contro il Como, arrivata grazie alle firme di Calò e Kvernadze.