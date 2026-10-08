Napoli-Frosinone: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Tutto pronto allo stadio Maradona dove sabato alle 20:45 il Napoli ospiterà il Frosinone nella sfida di campionato valida per la 6ª giornata di Serie A. Percorso non sufficiente per i partenopei fin qui in campionato: la formazione di Allegri ha rimediato solo due vittorie e 7 punti in campionato, reduce dal pari di Firenze dove la rete di Gilmour non è bastata al Napoli. Discorso diverso per il Frosinone, vera sorpresa di questo inizio campionato: i ragazzi di Alvini sono sesti in campionato a quota 10 punti e vengono dalla bella vittoria interna contro il Como, arrivata grazie alle firme di Calò e Kvernadze.
Napoli-Frosinone, dove vedere la partita
Il match tra Napoli e Frosinone, in programma sabato 10 ottobre alle 20:45 allo stadio Maradona, sarà visibile su Dazn. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale dell'evento su Tuttosport.
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Napoli-Frosinone, le probabili formazioni
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, David Neres. All.: Allegri. A disposizione: Meret, Contini, Marianucci, Beukema, Badiashile, Lucca, Lang, Giovane.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All.: Alvini. A disposizione: Desplanches, Pisseri, Akpoguma, Terzic, Amey, Monterisi, Fayed, Cichella, El Azzouzi, Zerbin, Fini.
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