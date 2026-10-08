Genoa-Fiorentina: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Il Genoa di De Rossi non poteva iniziare peggio questo campionato: per il club dell'ex Roma un solo punto in classifica - arrivato a seguito del pari contro il Frosinone - e penultimo posto in classifica appena sopra al Venezia a quota 0. I rossoblù sono quindi ancora a secco di vittorie ed il match con la Fiorentina - in programma sabato alle 15 - potrebbe risultare un crocevia decisivo per il Grifone. Arriva dunque al Ferraris la squadra di Vanoli, che ha dato nuova linfa al club toscano dal suo arrivo a Firenze. In tre partite ha raccolto due vittorie - tra cui quella col Pisa in Coppa Italia - ed un pareggio con il Napoli di Max Allegri. La Viola si trova attualmente appena sopra la zona retrocessione a 4 punti in classifica, con il match del Ferraris che potrebbe rilanciare definitivamente le sorti della squadra di Vanoli.
Genoa-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming
Il match tra il Grifone e la Viola è in programma sabato 10 ottobre alle 15, gara valevole per la sesta giornata di Serie A. Sarà possibile assistere all'incontro in diretta su DAZN.
Genoa-Fiorentina: le probabili formazioni
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ehizibue; Osmajic, Vitinha. All. De Rossi. A disposizione: Stolz, Sommariva, Drameh, Otoa, Puczka, Mitaj, Sabelli, El Shaarawy, Traoré, Messias, Robinho jr. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Venturino, Havel, Sow, Colombo, Meichtry.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Fagioli; Mastantuono, Ndour, Atta, Njie; Pellegrino. All. Vanoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Dodò, Valdepenas, Joao Mario, Pongracic, Goncalves, Brescianini, Oulai, Beto, Gnonto. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Parisi.
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